Dyson CameraJet: Siêu phẩm bàn chải AI 500 USD vừa ra mắt đã gây tranh cãi

Dyson đang phải đối mặt với một tình huống khá bất thường ngay sau khi đưa CameraJet ra thị trường Mỹ. Mẫu bàn chải điện có giá 499 USD được hãng quảng bá như một thiết bị chăm sóc răng miệng thế hệ mới đã xuất hiện những báo cáo về lỗi chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Càng lắm công nghệ, càng dễ hỏng

Theo WIRED, CameraJet bắt đầu được bán tại Mỹ từ ngày 8/9. Chỉ một ngày sau, một số người dùng cho biết thiết bị ngừng hoạt động, trong đó có trường hợp nghi nước lọt vào khu vực bên trong máy. Mẫu CameraJet được Consumer Reports sử dụng để đánh giá cũng ngừng hoạt động chưa đầy 24 giờ sau khi mở hộp.

Sự việc đáng chú ý hơn khi CameraJet không phải một sản phẩm điện tử thông thường. Đây là thiết bị được thiết kế để hoạt động trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với nước, đồng thời tích hợp camera, hệ thống xử lý hình ảnh, machine learning, pin và cơ chế phun dung dịch.

CameraJet sử dụng camera macro 100.000 pixel để quan sát khu vực giữa các răng. Hệ thống Gap Optical Targeting sau đó xác định những khoảng trống cần làm sạch rồi điều khiển một tia nước súc miệng hướng vào vị trí đó. Dyson cho biết công nghệ này được phát triển trong khoảng sáu năm, sử dụng dữ liệu từ khoảng 470.000 hình ảnh nha khoa để huấn luyện hệ thống nhận diện.

Chính sự phức tạp này khiến sự cố của CameraJet trở nên đáng chú ý. Một chiếc bàn chải điện truyền thống chủ yếu phải giải quyết bài toán động cơ, pin và khả năng chống nước. CameraJet phải đồng thời đảm bảo camera có thể quan sát chính xác, thuật toán nhận diện hoạt động ổn định, chất lỏng được phun đúng vị trí, hệ thống điện tử được bảo vệ khỏi nước.

Dyson xác nhận với WIRED rằng CameraJet gặp “một vấn đề với một linh kiện”, ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ sản phẩm thuộc những lô đầu tiên. Công ty cho biết đã xác định các lô bị ảnh hưởng và hỗ trợ những khách hàng gặp sự cố.

Điều gây chú ý là Dyson không nói rõ linh kiện nào gặp vấn đề, số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng là bao nhiêu hay nguyên nhân cụ thể khiến thiết bị ngừng hoạt động. Hãng cũng không gọi đây là một đợt thu hồi sản phẩm.

Nguồn ảnh: WIRED

Trong khi đó, một số chuyên gia được WIRED phỏng vấn cho rằng nước có thể liên quan đến sự cố. Kyle Wiens, CEO iFixit, cùng chuyên gia thiết kế thiết bị điện tử Adam Toner đưa ra khả năng hệ thống chống nước hoặc các bộ phận bịt kín bên trong CameraJet không hoạt động như kỳ vọng. Đây mới chỉ là nhận định bên ngoài, chưa phải nguyên nhân được Dyson xác nhận.

Nếu giả thuyết này chính xác, câu chuyện CameraJet sẽ đặt ra một câu hỏi lớn hơn về xu hướng đưa ngày càng nhiều công nghệ vào những sản phẩm vốn đã tương đối đơn giản.

Trong nhiều năm, các hãng công nghệ tìm cách biến những vật dụng quen thuộc thành thiết bị thông minh. Bàn chải có cảm biến, camera, ứng dụng di động hay AI nghe hấp dẫn hơn một thiết bị chỉ có nhiệm vụ làm sạch răng. Giá trị của CameraJet cũng nằm ở tham vọng biến quá trình đánh răng thành một quy trình được máy móc theo dõi và hỗ trợ chính xác hơn.

Tuy nhiên, mỗi lớp công nghệ mới cũng tạo thêm một điểm có thể hỏng. Camera cần được bảo vệ, pin cần được cách ly với nước, cảm biến phải hoạt động trong môi trường ẩm, phần mềm phải xử lý dữ liệu chính xác, còn toàn bộ hệ thống phải đủ bền để người dùng sử dụng hàng ngày.

Đó là bài toán khác hoàn toàn với việc tạo ra một nguyên mẫu công nghệ có thể trình diễn.

CameraJet vì thế cho thấy một nghịch lý thú vị của ngành công nghệ tiêu dùng. Một sản phẩm càng thông minh chưa chắc đã là một sản phẩm tốt hơn nếu những yêu cầu cơ bản về độ bền và độ tin cậy chưa được giải quyết triệt để.

Với CameraJet, câu hỏi quan trọng hiện nay không còn nằm ở việc Dyson có thể đưa camera hay machine learning vào bàn chải đánh răng hay không. Công nghệ đó đã tồn tại. Vấn đề là liệu toàn bộ hệ thống có thể hoạt động ổn định trong hàng nghìn lần đánh răng, trong môi trường nước và kem đánh răng, mà không biến chính những công nghệ được bổ sung thành điểm yếu của sản phẩm.

Đây cũng là bài học rộng hơn cho thị trường thiết bị thông minh. Khi các hãng cạnh tranh bằng số lượng cảm biến, AI và những tính năng mới, khả năng một sản phẩm hoạt động ổn định trong nhiều năm đôi khi lại ít gây chú ý hơn. CameraJet đang cho thấy phần khó nhất của một sản phẩm công nghệ không phải lúc nào cũng là đưa thêm công nghệ vào, mà là khiến tất cả những công nghệ đó cùng hoạt động đáng tin cậy trong thế giới thực./

*Nguồn: WIRED

Vũ Hoàng