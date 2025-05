ECB: Đồng Euro có thể thay thế USD nếu EU cải tổ mạnh mẽ

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde ngày 26/5 nhận định đồng Euro có thể trở thành lựa chọn thay thế khả thi cho đồng USD, nếu Liên minh châu Âu củng cố hệ thống tài chính và an ninh.

Phát biểu tại Berlin, bà Lagarde cho rằng châu Âu cần thị trường vốn thanh khoản sâu hơn, cơ sở pháp lý vững chắc hơn và năng lực an ninh hỗ trợ thương mại. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư toàn cầu đang giảm nắm giữ tài sản bằng USD do chính sách kinh tế Mỹ thiếu ổn định, Euro có cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh "đồng Euro sẽ không tự nhiên có được ảnh hưởng - nó phải tự giành lấy". Hiện đồng Euro chiếm khoảng 20% dự trữ ngoại hối toàn cầu, so với 58% của USD.

Bà Lagarde cho biết, bất kỳ vai trò nào được tăng cường của đồng Euro phải đi kèm với sức mạnh quân sự lớn hơn có thể hỗ trợ cho các mối quan hệ đối tác.

Theo bà, châu Âu cũng nên biến đồng Euro thành loại tiền tệ được lựa chọn cho các giao dịch thương mại quốc tế. Điều này có thể được hỗ trợ bằng cách xây dựng các thỏa thuận thương mại mới, tăng cường thanh toán xuyên biên giới và các thỏa thuận thanh khoản với ECB.

Vai trò toàn cầu của đồng Euro đã trì trệ trong nhiều thập kỷ kể từ khi các tổ chức tài chính của Liên minh châu Âu vẫn chưa hoàn thiện và các Chính phủ không mấy hứng thú với việc tham gia nhiều hơn vào quá trình hội nhập.

Bà Lagarde cho biết cải cách nền kinh tế trong nước có thể cấp bách hơn. Thị trường vốn của khu vực đồng Euro vẫn còn phân mảnh, kém hiệu quả và thiếu một tài sản an toàn thực sự, có sẵn để các nhà đầu tư có thể đồng loạt đầu tư.

"Logic kinh tế cho chúng ta biết rằng hàng hóa công cần được hỗ trợ tài chính chung. Và việc tài trợ chung này có thể cung cấp cơ sở để châu Âu tăng dần nguồn cung tài sản an toàn", bà Largade lý giải.

Tuy nhiên, việc đóng góp chung là điều mà một số thành viên chủ chốt của khu vực đồng Euro, đặc biệt là Đức, ngần ngại. Nước này lo ngại rằng người dân có thể phải trả giá cho sự vô trách nhiệm về tài chính của những nước khác.

Nếu châu Âu "soán ngôi" Mỹ thành công trong dòng tiền tệ quốc tế, lợi ích sẽ rất lớn. Dòng vốn đầu tư đổ vào sẽ cho phép các chủ thể trong nước vay với chi phí thấp hơn, bảo vệ khối này khỏi biến động tỷ giá hối đoái và chống lại các lệnh trừng phạt quốc tế.