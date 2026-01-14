HSBC (Việt Nam) thông báo thay đổi địa điểm Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng

Cụ thể như sau:

Thay đổi địa điểm:

Địa chỉ cũ: Phòng số 3 – Tầng trệt và Phòng số 1A – Tầng 2, Lô C1-3, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Tòa nhà Broadway B, số 102 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Shop 2 & Shop 3, Tầng trệt & Tầng 2, Tòa nhà Southern Cross, số 8 đường Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động trong thời gian thay đổi:

Để Quý khách thuận tiện giao dịch, chúng tôi xin thông báo đến Quý khách lịch hoạt động của Phòng Giao Dịch như sau:

Tất cả các thông tin khác liên quan đến Phòng Giao Dịch trên của Ngân Hàng vẫn không thay đổi.

Trân trọng,

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HSBC (Việt Nam)