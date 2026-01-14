Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HSBC (Việt Nam) thông báo thay đổi địa điểm Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng

14-01-2026 - 16:00 PM | Tài chính - ngân hàng

HSBC (Việt Nam) thông báo thay đổi địa điểm Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng

Căn cứ công văn số 152/KV2-GS2 ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 chấp thuận việc thay đổi địa điểm hoạt động Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HSBC (Việt Nam) trân trọng thông báo Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng sẽ chính thức chuyển sang địa điểm mới từ ngày 19/01/2026.

Cụ thể như sau: 

Thay đổi địa điểm:

Địa chỉ cũ: Phòng số 3 – Tầng trệt và Phòng số 1A – Tầng 2, Lô C1-3, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, Tòa nhà Broadway B, số 102 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Shop 2 & Shop 3, Tầng trệt & Tầng 2, Tòa nhà Southern Cross, số 8 đường Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động trong thời gian thay đổi:

Để Quý khách thuận tiện giao dịch, chúng tôi xin thông báo đến Quý khách lịch hoạt động của Phòng Giao Dịch như sau:

HSBC (Việt Nam) thông báo thay đổi địa điểm Phòng Giao Dịch Phú Mỹ Hưng- Ảnh 1.

Tất cả các thông tin khác liên quan đến Phòng Giao Dịch trên của Ngân Hàng vẫn không thay đổi.

Trân trọng,

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HSBC (Việt Nam)

Ánh Dương

