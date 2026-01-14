Vàng nhẫn tăng cao chưa từng thấy, 500 tấn vàng trong dân ở Việt Nam trị giá bao nhiêu?

Giá vàng trong nước đang tăng mạnh cùng đà với giá vàng thế giưới. Tính đến 11h trưa nay (14/1), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) báo giá vàng miếng niêm yết ở mức 160,9 - 162,9 triệu đồng một lượng (mua vào – bán ra), tương đương cao hơn 900.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, các thương hiệu vàng khác cũng điều chỉnh như SJC. Đây được coi là mức cao nhất của giá vàng từ trước đến nay tại Việt Nam.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn cũng tiếp đà tăng mạnh với vàng miếng, khi lên sát mức giá kỷ lục gần 163 triệu đồng/ lượng (bán ra). Hiện tại, PNJ, Doji giao dịch vàng nhẫn trơn dao động 157 - 160 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết ở mức là 159,9 - 162,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay hiện đang niêm yết ở mức 4.620 USD/ounce. Như vậy, theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương với 147 triệu đồng một lượng, chênh lệch gần 17 triệu so với trong nước.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 11h trưa 14/1.

Người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 500 tấn vàng

Trước đó, ngày 13/1, tại hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026", ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital nhận định rằng, giá vàng trong nước về cơ bản vận động đồng pha với thế giới. Tuy nhiên, việc thị trường vàng Việt Nam chưa liên thông đầy đủ đang tạo ra chênh lệch giá lớn.

Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital cho biết, trong năm 2025, giá vàng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 70%. Nhưng Việt Nam hiện vẫn chưa hoàn toàn liên thông với thị trường vàng quốc tế. Do đó, có một đặc thù đã tồn tại nhiều năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, hiện ở mức khoảng 10% (tức 15 triệu đồng/lượng). Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố cung - cầu.

Giá Vàng trong nước đang chênh lệch khá lớn so với vàng thế giới.

Đáng chú ý, theo ông ông Đinh Ngọc Dũng, có nhiều ước tính khác nhau, nhưng theo đánh giá thận trọng, lượng vàng trong dân hiện nay ở Việt Nam có thể lên tới khoảng 500 tấn. Nếu quy đổi theo giá hiện tại, con số này tương đương khoảng 2 triệu tỷ đồng, tức là khoảng 80 tỷ USD. Đây được coi là khối tài sản rất lớn, hiện đang nằm rải rác trong két sắt của người dân.

Theo ông Dũng, nếu được huy động hiệu quả, nguồn lực này sẽ trở thành một nguồn vốn quan trọng phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế. Đặc biệt, khi nguồn lực này được đưa vào hệ thống, các kênh đầu tư tài chính sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá vàng tăng mạnh trong những ngày gần đây là do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao từ các rủi ro địa chính trị và bất ổn chính sách tại Mỹ. Theo đó, thị trường vàng tích cực khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ khả quan. Điều này khiến nhà đầu tư kỳ vọng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục hạ lãi suất trong tương lai. Hơn nữa, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước và 2,6% cùng kỳ năm ngoái, tức là thấp hơn dự báo của các nhà phân tích lần lượt 0,3% và 2,7%.