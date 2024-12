Economy City - Sức hút từ vị trí tiềm năng phía đông Hà Nội

Văn Lâm và Văn Giang là 2 huyện thuộc Hưng Yên giáp ranh với Hà Nội, nơi gần trung tâm Thủ đô hơn cả những huyện ngoại thành, nên được hưởng lợi lớn về giao thương, phát triển kinh tế và nhà ở. Vài năm gần đây, sự xuất hiện của những đại dự án tại khu vực này đã đưa Văn Lâm, Văn Giang trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội - một cực phát triển năng động trong xu hướng đa trung tâm của Thủ đô.

Cùng sở hữu lợi thế về vị trí, sự phát triển nhưng so với Văn Giang, nơi đang được các ông lớn như Ecopark, Vingroup, thì tại Văn Lâm, các dự án hầu hết đang ở quy mô nhỏ và đã đi vào vận hành, dư địa phát triển vẫn còn.

Vì thế, sự xuất hiện của Economy City trên thị trường vào nửa cuối năm đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư Hà Nội và các tỉnh thành lân cận nhờ vị trí tại khu vực đang phát triển bậc nhất phía đông Hà Nội.

Đầu tiên phải kể tới vị trí trung tâm tại lõi đô thị trung tâm Như Quỳnh, tiếp giáp với các cơ quan hành chính - tài chính - văn hoá - giáo dục của huyện như Uỷ ban Nhân dân huyện, Chi cục Thuế, Tòa án, Công an Huyện, Phòng Giáo dục, Kho bạc, Điện lực, Thủy lợi... và 1 dãy liên ngân hàng với các ngân hàng lớn như BIDV, Agribank...

Economy City cũng được bao bọc bởi khu dân cư giàu có lâu đời với gần 250.000 nhân khẩu, có tích lũy tài sản lớn, đây là nguồn khách mua nhà tiềm năng và sử dụng các dịch vụ mua sắm vui chơi giải trí khi dự án đi vào vận hành.

Economy City sở hữu liên kết vùng hoàn thiện nhờ vị trí tâm điểm giao thoa.

Đặc biệt, từ dự án chỉ mất 10 phút để di chuyển tới hồ Hoàn Kiếm, xung quanh là mạng lưới các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, vành đai 3.5, đường vành đai 4, đường trục trung tâm nối thẳng Bắc Ninh, Quốc lộ 38, 39... thuận lợi di chuyển vào nội đô và các tỉnh lân cận. Vị trí này mang lại lợi thế lớn cho hoạt động kinh doanh, giao thương và gia tăng giá trị bất động sản nhờ lưu lượng khách hàng cao.

Tiềm năng của Economy City còn được "chắp cánh" nhờ toạ độ tâm điểm của 30 làng nghề khắp Văn Lâm, nổi tiếng có làng đúc đồng Lộng Thượng, làng dược liệu Nghĩa Trai, làng nhựa Minh Khai, làng rượu Lạc Đạo... Khu đô thị - mà trọng tâm là phân khu Hưng Thịnh – khu kinh tế truyền thống, sẽ thu hút hàng nghìn thương nhân từ các làng nghề về kinh doanh buôn bán sầm uất, đồng thời nâng tầm kinh tế làng nghề Hưng Yên lên một tầm cao mới, tái hiện vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội đầy náo nhiệt.

Thêm vào đó, dự án cũng dễ dàng kết nối tới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sầm uất như cụm công nghiệp Tân Quang, khu công nghiệp Phố nối A - B, cụm công nghiệp Minh khai, Lương tài. Riêng trên địa bàn huyện Văn Lâm có 8.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút nhiều tập đoàn sản xuất trong nước và quốc tế, tạo việc làm cho gần 61.000 người lao động trong và ngoài huyện. Điều này mang đến tiềm năng cho thuê, kinh doanh các dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy cao cho dự án.

Chưa kể, Văn Lâm được tỉnh Hưng Yên định hướng quy hoạch đến năm 2030, trở thành thành phố Văn Lâm, mở ra khả năng tăng giá với biên độ lớn cho bất động sản có vị trí trung tâm như Economy City.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định: "Những lợi thế lớn về vị trí như một bảo chứng vững chắc cho tiềm năng sinh lợi nhuận kép của dự án. Một là dòng tiền từ khai thác kinh doanh với mức lợi nhuận ổn định nhờ dòng khách lớn, tỷ lệ lấp đầy cao; hai là dòng tiền tích sản tới từ việc tăng giá đất đều đặn hàng năm với biên độ tối thiểu từ 10-20%/năm".

Economy city nổi bật với hệ sinh thái 30 tiện ích đẳng cấp bậc nhất khu vực.

Bên cạnh vị trí, Economy City cũng lọt tầm ngắm giới đầu tư nhờ quy hoạch đô thị kiểu mẫu tại Văn Lâm. Sở hữu quy mô 36,18 ha, dự án được đầu tư xây dựng hệ sinh thái tiện ích all in one đẳng cấp. Trong đó, nổi bật là công viên Thời đại rộng tới 5,6 ha, điểm nhấn là quảng trường Thời đại - nơi tổ chức các sự kiện lớn của khu vực như bắn pháo hoa, Clubhouse rộng hơn 2.000m2 - nơi tập trung các tiện ích nhà hàng ăn uống cao cấp, massage, gym và đặc biệt là khu vực bể bơi vô cực; công viên Ngân hà rộng tới 5.000m2 - khu vực tổ chức các sự kiện riêng cho phân khu kinh tế đêm như các chương trình liveshow ca nhạc, trình diễn thời trang, lễ hội ẩm thực... Tất cả bồi đắp thêm giá trị an cư và kinh doanh sầm uất cho khu đô thị.

Với những lợi thế cạnh tranh vượt trội, Economy được các chuyên gia đánh giá cao trên thị trường, mở ra cơ hội đầu tư tối ưu, tăng trưởng bền vững cho các nhà đầu tư.

