Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk chuẩn bị công bố dự án TeraFab sản xuất chip quy mô hàng trăm tỷ mỗi năm

15-03-2026 - 17:30 PM | Kinh tế số

Elon Musk sẽ công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip TeraFab trong 7 ngày tới, đặt mục tiêu sản xuất hàng trăm tỷ chip mỗi năm cho Tesla.

Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla, dự kiến sẽ công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip mang tên TeraFab trong vòng 7 ngày tới. Động thái này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip mà Tesla đang gặp phải và phát triển chip silicon tùy chỉnh.

Theo những phát biểu trước đây của Elon Musk, ông đặt mục tiêu đạt sản lượng từ 100 tỷ đến 200 tỷ chip mỗi năm cho TeraFab. Nếu thành công, nhà máy này sẽ trở thành một trong những cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới, thậm chí vượt qua sản lượng của TSMC tại Đài Loan. Tuy nhiên, tham vọng này cũng vấp phải nhiều nghi ngại từ giới chuyên gia, bởi ngành công nghiệp bán dẫn vốn nổi tiếng với rào cản gia nhập cao và quy trình sản xuất phức tạp.

Elon Musk từng đề cập đến khả năng xây dựng TeraFab mà không sử dụng phòng sạch (cleanroom), yếu tố vốn được xem là tiêu chuẩn trong sản xuất bán dẫn hiện đại.

Các nguồn tin cho rằng một phương án khả thi là Tesla sẽ ký thỏa thuận cấp phép với các nhà sản xuất chip hiện đại như Intel hoặc TSMC, đồng thời cung cấp vốn để họ thiết lập các dây chuyền sản xuất riêng biệt. TSMC từng bày tỏ sẵn sàng cho việc đặt trước dây chuyền sản xuất trong tương lai, nên đây có thể là một hướng đi phù hợp với Tesla. Ngoài ra, việc hợp tác với Intel Foundry cũng được cân nhắc, đặc biệt khi Tesla là nhà sản xuất có trụ sở tại Mỹ và Elon Musk từng đề cập đến khả năng này.

Theo Max

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
chip

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án Metro 150 tỷ USD: Việt Nam sẽ mua 'phần cứng' hay làm chủ 'bộ não' AI?

Thay đổi mới trên Google Maps ảnh hưởng đến 2 tỷ người dùng

Sau khi chuyển khoản thành công 9.999.999 đồng, người phụ nữ SN 1983 kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Cảnh báo 3,5 tỷ người dùng Chrome về lỗ hổng bảo mật Zero-Day mới được phát hiện

Công nghệ 15/3: Meta có thể sa thải 20% nhân sự, AI video Trung Quốc hoãn ra mắt

An ninh mạng Việt Nam cải thiện tích cực

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên