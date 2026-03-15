Elon Musk chuẩn bị công bố dự án TeraFab sản xuất chip quy mô hàng trăm tỷ mỗi năm

Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla, dự kiến sẽ công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip mang tên TeraFab trong vòng 7 ngày tới. Động thái này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip mà Tesla đang gặp phải và phát triển chip silicon tùy chỉnh.

Theo những phát biểu trước đây của Elon Musk, ông đặt mục tiêu đạt sản lượng từ 100 tỷ đến 200 tỷ chip mỗi năm cho TeraFab. Nếu thành công, nhà máy này sẽ trở thành một trong những cơ sở sản xuất chip lớn nhất thế giới, thậm chí vượt qua sản lượng của TSMC tại Đài Loan. Tuy nhiên, tham vọng này cũng vấp phải nhiều nghi ngại từ giới chuyên gia, bởi ngành công nghiệp bán dẫn vốn nổi tiếng với rào cản gia nhập cao và quy trình sản xuất phức tạp.

Elon Musk từng đề cập đến khả năng xây dựng TeraFab mà không sử dụng phòng sạch (cleanroom), yếu tố vốn được xem là tiêu chuẩn trong sản xuất bán dẫn hiện đại.

Các nguồn tin cho rằng một phương án khả thi là Tesla sẽ ký thỏa thuận cấp phép với các nhà sản xuất chip hiện đại như Intel hoặc TSMC, đồng thời cung cấp vốn để họ thiết lập các dây chuyền sản xuất riêng biệt. TSMC từng bày tỏ sẵn sàng cho việc đặt trước dây chuyền sản xuất trong tương lai, nên đây có thể là một hướng đi phù hợp với Tesla. Ngoài ra, việc hợp tác với Intel Foundry cũng được cân nhắc, đặc biệt khi Tesla là nhà sản xuất có trụ sở tại Mỹ và Elon Musk từng đề cập đến khả năng này.