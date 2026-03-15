Sau khi chuyển khoản thành công 9.999.999 đồng, người phụ nữ SN 1983 kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Ngày 21/02/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng cho người thân, chị Phan Thị Ngọc Thắm (sinh năm 1983, ngụ Tổ 13A, Khu phố 1, phường Long Hưng) do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 9.999.999 đồng vào tài khoản người khác.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thắm đã đến Công an phường Long Hưng trình báo và nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường đã nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm để làm rõ vụ việc.﻿

﻿Sau quá trình xác minh, vận động và làm việc với chủ tài khoản, đến ngày 11/3/2026, chị Thắm đã nhận lại đầy đủ số tiền do chuyển khoản nhầm trước đó.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình hỗ trợ của lực lượng công an, chị Thắm đã gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Đồng Nai và Công an phường Long Hưng vì đã kịp thời giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Sự việc trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an phường Long Hưng, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.﻿