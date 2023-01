Elon Musk như ngồi trên đống lửa: Trên 500 nhà quảng cáo ngừng chi tiền trên Twitter, sắp đến hạn trả lãi khoản vay 13 tỷ USD

Tờ The Information đưa tin, trên 500 nhà quảng cáo đã tạm dừng chi tiêu trên nền tảng mạng xã hội Twitter kể từ khi Elon Musk thâu tóm vào năm ngoái. Doanh thu hàng ngày của Twitter vào ngày 17/1 đã giảm 40% so với cùng kỳ 1 năm trước. Hiện Twitter không đưa ra bình luận về vấn đề này.

Kể từ khi Musk tiếp quản Twitter vào tháng 10 năm ngoái, Twitter rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Trên thực tế, ngay trong 28 ngày đầu kể từ ngày tỷ phú Elon Musk chính thức tiếp quản Twitter, một nửa trong số 100 nhà quảng cáo hàng đầu đã ngừng quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội này.

Từ năm 2020, 50 công ty này đóng góp khoảng 2 tỷ USD doanh thu quảng cáo của Twitter. Media Matters cho biết, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2022, những công ty này đã chi 750 triệu USD.

Một số công ty như Chevrolet, Ford và Chipotle đã công khai thông báo rằng họ ngừng quảng cáo trên Twitter. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều các thương hiệu khác “bỏ đi trong im lặng” vì theo phân tích của Pathmatics, họ đã ngừng quảng cáo trong một "khoảng thời gian dài".

Coca-Cola, Verizon, LinkedIn, và Meta cũng nằm trong danh sách 50 thương hiệu rút ngân sách quảng cáo ra khỏi Twitter.

Media Matters chỉ ra "tiếp cận trực tiếp, tranh cãi và cảnh báo từ các công ty truyền thông" là nguyên nhân các công ty quyết định dừng quảng cáo trên Twitter.

Mars, công ty sản xuất thức ăn cho thú cưng tại Mỹ, cho biết họ đã tạm ngừng quảng cáo trên Twitter vào cuối tháng 9, trước khi nền tảng mạng xã hội này được mua bởi vị tỷ phú giàu nhất thế giới.

Theo Insider, trong một cuộc họp ngay khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản công ty, ông đã cố gắng trấn an các nhà quảng cáo hàng đầu rằng Twitter vẫn an toàn. Cùng lúc đó, ông cũng đổ lỗi cho các nhóm hoạt động "đang cố gắng phá hủy quyền tự do ngôn luận ở Mỹ" vì đã "gây sức ép với các nhà quảng cáo”.

Kể từ đó, Twitter đã tìm đủ mọi cách để thu hút các nhà quảng cáo quay trở lại. Mới đây Theo tờ Wall Street Journal, Twitter đang cung cấp cho các nhà quảng cáo một ưu đãi mới. Cụ thể, Twitter đang cung cấp không gian quảng cáo miễn phí cho những thương hiệu chi tiêu trên 250.000 USD trên nền tảng mạng xã hội này từ nay cho tới trước ngày 28/2. Ưu đãi này là nỗ lực mới nhất của công ty để thu hút quảng cáo từ các thương hiệu. Gần đây, Twitter đã đưa ra gói kích cầu, tặng thêm 500.000 USD tiền quảng cáo cho bất kỳ ai chi tiêu trên 500.000 USD.

Để một thương hiệu đủ điều kiện nhận ưu đãi mới của Twitter, thương hiệu đó phải sử dụng một số sản phẩm Twitter nhất định như công cụ tránh từ khóa nhạy cảm được phát hành gần đây, cho phép nhà quảng cáo tạo danh sách tối đa 1.000 từ khóa và tránh để quảng cáo của họ xuất hiện gần các đoạn tweet có chứa những từ đó. Tỷ phú Musk cho biết vào tháng 12/2022 rằng ông hy vọng Twitter sẽ có thể hòa vốn vào năm 2023.

Ưu đãi trên có thể được sử dụng để chạy quảng cáo trong tuần lễ Super Bowl, khoảng thời gian bán hàng quan trọng của Twitter. WSJ cho biết, Super Bowl là ngày doanh thu lớn nhất trong năm của Twitter.

Twitter đang phải đối mặt với áp lực tài chính để thu hút lại các nhà quảng cáo, những người đã dừng chi tiền sau khi Musk tiếp quản công ty. Đã có nhiều nhãn hàng lớn ngừng quảng cáo trên Twitter vì cách tiếp cận kiểm duyệt nội dung của Elon Musk và lo ngại rằng quảng cáo của họ sẽ xuất hiện gần nội dung gây tranh cãi.

CEO Twitter Elon Musk cho biết, vào tháng 11 vừa rồi rằng doanh thu của Twitter đã sụt giảm nghiêm trọng và hiện công ty mất 4 triệu USD mỗi ngày. Vì vậy, việc thuyết phục các nhà nhãn hàng quay lại Twitter là rất quan trọng. Chưa kể đến việc, một báo cáo mới đây của Financial Times cho biết, tỷ phú Elon Musk sẽ phải thanh toán khoản lãi đầu tiên cho khoản vay ngân hàng 13 tỷ USD để mua Twitter trước đây và có thể phải trả sớm nhất là trong tháng này. Nhưng với tình hình tài chính “biến động rối ren” của Twitter, nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu Twitter có thể trả khoản nợ khổng lồ này được không, hay sẽ vỡ nợ và tuyên bố phá sản?

Nguồn tin cho biết, xoay sở với tình trạng doanh thu ngày một giảm, một số giám đốc phụ trách mảng quảng cáo của Twitter được cho là đã gặp riêng các đối tác để bàn về hướng giải quyết. Theo đó, các giám đốc đã thuyết phục các đối tác quảng cáo nên quen dần với sự bất thường, khó đoán và không chắc chắn của ông chủ Twitter.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Twitter đang cố gắng tạo ra các nguồn doanh thu mới kể từ khi Elon Musk đảm nhận vị trí CEO. Cuối năm ngoái, nền tảng này đã bắt đầu tính phí 8 USD hàng tháng cho quy trình xác minh Twitter Blue của mình.

Mới đây, New York Times cũng cho biết, các giám đốc điều hành của Twitter đang xem xét một cuộc đấu giá trực tuyến để bán tên người dùng từ các tài khoản đã bị khóa để có thêm doanh thu.

Được biết trong tháng trước, Elon Musk đã tuyên bố đã lên kế hoạch xóa 1,5 tỉ tài khoản không hoạt động khỏi Twitter nhằm “giải phóng không gian tên gọi". Mặc dù vậy, đến nay dự định của ông vẫn chưa được thực hiện.

