Elon Musk tiết lộ động lực từ bỏ 1 thói quen xấu vào buổi sáng, tưởng vô hại nhưng hệ luỵ khôn lường!

Dù là tỷ phú sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, Elon Musk vẫn có những mục tiêu hàng ngày đơn giản tới mức đáng ngạc nhiên: thay đổi thói quen sau khi thức dậy.



Chẳng hạn, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đây trên Full Send Podcast, Musk thừa nhận việc đầu tiên bản thân làm khi thức dậy là kiểm tra điện thoại. Ông biết điều này rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Tôi có một thói quen xấu mà tôi cho rằng nhiều người cũng mắc phải. Đó là kiểm tra điện thoại ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng”, Musk nói trong cuộc phỏng vấn. “Thực ra, đó là một thói quen xấu”.

Trước đó, Elon Musk từng nói với tạp chí xe hơi Đức Auto Bild rằng ông thường dành 30 phút đầu tiên mỗi ngày để kiểm tra email. Giờ đây, ông nói muốn thay thế hoạt động này bằng cách tập thể dục.

“Tôi cần tập thể dục và có một cơ thể khỏe đẹp”, Musk nói với Full Send Podcast. Xem điện thoại ngay khi vừa ngủ dậy không phải là thói quen của riêng Musk. Nghiên cứu của IDC Research đã phát hiện ra rằng khoảng 80% người sử dụng smartphone đều kiểm tra điện thoại trong vòng 15 phút đầu tiên sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Musk muốn hình thành một thói quen mới để cuộc sống thêm lành mạnh. Các nghiên cứu đều cho thấy việc tập thể dục vào buổi sáng có thể cải thiện năng suất lao động trong cả một ngày dài.

Elon Musk trước giờ vẫn bị coi là “gã khùng” của Thung lũng Silicon. Ông ngủ lúc 3 giờ sáng, nhắm mắt 6 tiếng, sau đó bắt đầu một ngày làm việc mới bằng việc kiểm tra loạt email điện thoại. Thói quen này một phần bắt nguồn từ sự lo lắng, rằng bản thân sẽ bỏ lỡ những thông tin quan trọng.

“Tôi điều hành SpaceX và Tesla nên đôi khi có những việc phát sinh trong đêm”, ông nói.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Musk tâm sự công khai về những thói quen xấu của bản thân cũng như mong muốn xoá bỏ chúng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Auto Bild hồi năm 2014, ông thừa nhận mình đang cố gắng giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể để hạn chế căng thẳng.

"Có ngày tôi uống tới 8 lon Coke ăn kiêng”, ông Musk tiết lộ. “Bây giờ tôi chỉ uống 1-2 lon mỗi ngày, nên không còn là điên rồ nữa”.

Lo ngại về sức khỏe Elon Musk đang tăng lên, nhất là sau khi hình ảnh vết sẹo trên cổ ông được tiết lộ cách đây vài năm. Hồi năm 2020, Musk thừa nhận đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật để giải quyết chứng đau cổ. Nguyên nhân phần lớn xuất phát từ một lần bước lên “võ đài” vật thử sumo của Musk trong một bữa tiệc. Việc “giằng co” với đối thủ nặng 350 pound khiến Musk chấn thương cột sống và 8 năm sau chịu cảnh đau lưng nặng nề.

Theo WSJ, Elon Musk thường xuyên phải dùng thuốc ngủ Ambien “như một cách để thư giãn giữa lịch trình bận rộn”.

“Một chút rượu vang đỏ, đĩa hát cổ điển, thuốc Ambien…và bùm, phép thuật xảy ra!”, Musk đùa.

Arianna Huffington hồi năm 2018 đã khuyến khích Musk chăm sóc bản thân tốt hơn. Cô Huffington là tác giả của “Cuộc cách mạng giấc ngủ” - một cuốn sách khám phá việc thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng ra quyết định như thế nào.

“Con người không phải là máy móc”, cô nói với Musk trong một bức thư ngỏ. “Khoa học rất rõ ràng. Bạn không thể đưa ra những quyết định đúng đắn và đạt được tham vọng thay đổi thế giới nếu thiếu ngủ”.

Không chỉ gây tranh cãi với giấc ngủ, bản thân chế độ ăn uống của Elon Musk cũng từng là chủ đề gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong một cuốn sách năm 2015, Elon Musk chia sẻ: “Nếu có cách nào có thể không phải ăn uống để làm được nhiều việc hơn, tôi sẽ chọn không ăn gì”.

“Thật ra tôi không ổn lắm. Một vài người bạn, những người thực sự quan tâm, đã tới thăm tôi”, Musk cho biết hồi năm 2018.

Rõ ràng, Elon Musk ý thức được tình trạng sức khỏe của bản thân. Ông thừa nhận mình luôn cố gắng ngủ đủ giấc vì “giấc ngủ rất quan trọng”.

“Nếu không ngủ đủ giấc, tôi sẽ cáu kỉnh. Tôi có thể ngủ ít đi, thức nhiều hơn nhưng đồng thời phải làm ít đi để tránh trí lực bị ảnh hưởng”, Musk nói. “Ăn uống trước khi ngủ thực sự không phải ý tưởng hay và việc đó tác động tiêu cực tới giấc ngủ của bạn”.

Trước đây, ông chủ Tesla từng chia sẻ quan điểm ăn uống khác thường.

“Nếu có thể không ăn để làm việc nhiều hơn, thì tôi sẽ không ăn”, Musk nói trong một cuốn sách có tên “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”. Khi còn học đại học, có khoảng thời gian ông chủ đích chỉ tiêu 1 đô la Canada mỗi ngày cho việc ăn uống và chỉ chọn các món như xúc xích, ớt, cam và mì Ý.

Tuy nhiên, hiện tại, quan điểm của ông đã thay đổi. Musk quan tâm hơn đến vấn đề tăng cân và ảnh hưởng của chúng tới sức khoẻ.

“Thừa cân là một vấn đề lớn”, Musk nhận định.

Được biết trước đó, Elon Musk đã giảm thành công tới 13kg nhờ Ozempic và Mounjaro. Ozempic và Mounjaro vốn được phê duyệt để điều trị bệnh tiểu đường, song đôi khi lại được kê đơn để giảm cân.

Theo: CNBC, WSJ