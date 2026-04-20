Em bé trong "Cánh đồng hoang" từng nuôi ước mơ điện ảnh, giờ là tỷ phú nhà nông

Cơ duyên đến với điện ảnh

"Cánh đồng hoang" sản xuất năm 1978, được coi là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Phim do nhà văn Nguyễn Quang Sáng biên kịch, Trịnh Công Sơn viết nhạc và Nguyễn Hồng Sến làm đạo diễn. Phim đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, Huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981...

Sau hơn 40 năm ra đời, bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam "Cánh đồng hoang" (ra mắt năm 1979). Diễn viên đặc biệt nhất có lẽ là cậu bé 9 tháng tuổi, người vào vai con trai của Ba Đô (cố NSND Lâm Tới) và Sáu Xoa (diễn viên Thúy An). Với hình ảnh em bé chỉ mới vài tháng tuổi bị dìm xuống nước giữa vùng lũ Đồng Tháp Mười, trong tiếng đạn bắn, máy bay gầm rú… thực sự gây ám ảnh.

Với bối cảnh mênh mông, trắng xóa của Đồng Tháp Mười mùa nước nổi, trên trời là máy bay Mỹ quần thảo ngày đêm, ê-kíp phim "Cánh đồng hoang" đã dựng lên cuộc sống đơn sơ, đầm ấm của một gia đình du kích Nam Bộ. Ngoài diễn xuất của nghệ sĩ Lâm Tới, Thúy An trong vai đôi vợ chồng, hình ảnh bé trai hồn nhiên chơi đùa, khóc cười giữa muôn vàn nguy hiểm cận kề để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Trong phim có nhiều cảnh nguy hiểm khiến người xem cũng phải thót tim. Mẹ anh từng kể có một cảnh phim cậu bé bị ngã xuống nước. Nghe vậy, bà hốt hoảng chạy tới thì được đạo diễn Hồng Sến an ủi.

"Khi quay cảnh Thuận bị dồn vào túi nylon, nhấn chìm xuống nước, đạo diễn Hồng Sến khéo léo đưa tôi đi chỗ khác vì sợ tôi xót con", mẹ Thuận từng nói.

Diễn viên nhí này sinh ra và lớn lên một ấp nhỏ cách trung tâm tỉnh Long An gần 200km. Anh tên thật là Nguyễn Văn Bình, gọi thân thuộc là Thuận.

Cơ duyên đến với vai diễn này cũng bởi anh Bình là cháu ruột của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến. Năm đó, Nguyễn Quang Sáng từng rất phân vân về việc lựa chọn sao nhí vào vai con trai Ba Đô và đạo diễn Hồng Sến đã dám chắc rằng mình sẽ tìm được một cậu bé đúng với ý đồ kịch bản. Kết quả, ngay từ khi anh Bình mới 4 tháng tuổi, đạo diễn Hồng Sến đã quyết tâm biến cháu mình thành diễn viên.

Nuôi mộng làm diễn viên nhưng lại không hề theo nghiệp diễn

Chín tháng tuổi đã có vai diễn đầu tay lại có người thân là đạo diễn nổi tiếng nhưng thực tế, Nguyễn Văn Bình lại không hề theo nghiệp diễn. Được biết thực chất anh từng nuôi mộng làm diễn viên, 20 tuổi khăn gói lên Sài Gòn để theo học đại học. Ngoại hình ngày càng điển trai, vóc dáng cao lớn và nụ cười mang nhiều nét giống người cậu ruột chính là đạo diễn Hồng Sến.

Anh đến sống cùng gia đình cậu để nhờ sự giúp đỡ trong việc thi vào trường điện ảnh. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi đạo diễn Hồng Sến lâm bệnh nặng và qua đời vào năm 1995, khiến con đường đến với điện ảnh của anh trở nên gian nan hơn. Cuối cùng, anh quyết định trở về quê hương, lập gia đình và gắn bó với nghề nông, cưới vợ, sinh con.

Anh Nguyễn Văn Bình hiện tại ở tuổi trung niên tứ tuần, đã có vợ và 2 con.

Nhờ ruộng đất bố mẹ cho, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, có được cuộc sống khá giả. Theo như chia sẻ của anh thì hiện cậu bé năm nào giờ đã sở hữu 10ha ruộng trồng lúa, máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy bơm,... với trị giá tài sản lên tới khoảng 10 tỉ đồng. Chưa kể anh còn là chiến sĩ dân quân, cùng đồng đội tham gia tuần tra bảo vệ an ninh, giúp dân lao động, sản xuất, xây dựng cầu, đường nông thôn,...

Diễn viên nhí ngày nào giờ đã là bố của hai cậu con trai. Dù không thể thực hiện ước mơ diễn xuất nhưng anh đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và đáng nể phục.

