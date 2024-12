Em trai làm lộ ảnh hồi nhỏ check-in cạnh xe sang của Doãn Hải My -vợ Văn Hậu, chuẩn tiểu thư lá ngọc cành vàng

Doãn Hải My - vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại khiến dân tình thích thú và tò mò về gia thế khi em trai của cô khoe ảnh ngày nhỏ của hai chị em.

Hải My gây chú ý với phong thái tiểu thư ngay từ nhỏ, cô nàng diện một chiếc váy hoa kèm theo đội mũ và đeo túi xách. Hai chị em nhà Hải My check in bên cạnh một chiếc xe ô tô xịn. Chỉ cần nhìn bức ảnh dân tình đã đoán ngay gia thế giàu có của nhà vợ Đoàn Văn Hậu như thế nào.

Doãn Hải My - vợ Văn Hậu ngày nhỏ

Trước khi lấy Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My đã là hot girl Hà thành với gương mặt xinh đẹp, phong cách tiểu thư sang chảnh. Tuy nhiên không thể phủ nhận, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My còn nổi tiếng hơn hẳn nhờ danh xưng bạn gái của hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Sau đó, cô nàng hẹn hò với chàng hậu vệ quê Thái Bình và kết hôn với anh vào cuối năm 2023. Từ đó đến nay, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn được dân tình quan tâm. Sau khi kết hôn, vợ chồng Văn Hậu cũng đã đón con đầu lòng đặt biệt danh là bé Lúa.

Sau khi lấy Văn Hậu, Hải My tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và làm công việc bán hàng, PR mỹ phẩm, thời trang. Hải My cũng trở thành hậu phương vững chắc trong quá trình hậu vệ sinh năm 1999 điều trị và phục hồi chấn thương.

Vóc dáng và nhan sắc hiện tại của chị em nhà Doãn Hải My

Cô nàng thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ