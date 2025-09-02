Em trai một tài phiệt nổi tiếng Ấn Độ bị khởi tố vì gây thiệt hại 344 triệu USD

Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) vừa chính thức khởi tố hình sự tỷ phú Anil Ambani cùng công ty Reliance Communications Ltd — một thành viên của Reliance ADA Group (ADAG). Nguyên nhân được đưa ra là đơn kiện từ Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (State Bank of India - SBI), cáo buộc Ambani và công ty liên kết đã gian lận, gây thiệt hại khoảng 30 tỷ rupee (~344 triệu USD) thông qua việc sử dụng và rút vốn vay không đúng mục đích.

CBI đã tiến hành khám xét nhà riêng của Ambani tại Mumbai và văn phòng của Reliance Communications như một phần của cuộc điều tra, nhằm xác minh kỹ lưỡng các cáo buộc gian lận.

Anil Ambani, thông qua người phát ngôn, phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định bản thân không trực tiếp điều hành các chiến lược vay vốn khi đó và sẽ tự bào chữa trước tòa. Người này cũng nhấn mạnh SBI đã rút lại hành động tố tụng với năm giám đốc không điều hành khác mà không có lý do rõ ràng, khiến Ambani cảm thấy bản thân như “bia đỡ đạn”.

“Đơn khiếu nại do Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) nộp liên quan đến các sự việc đã xảy ra hơn 10 năm trước. Vào thời điểm đó, ông (Anil) Ambani chỉ giữ chức vụ Giám đốc không điều hành của công ty, không tham gia vào công tác quản lý hằng ngày”, người phát ngôn của ông nói.

Trước đó, Cơ quan Điều tra tài chính (ED) đã tiến hành khám xét hơn 35 địa điểm liên quan đến Reliance Group, trong một cuộc điều tra lớn về rửa tiền và lạm dụng ngân quỹ công, với ước tính liên quan đến số tiền từ 20.000 đến 30.000 crore rupee (khoảng 2,5 đến 3,8 tỷ USD) được cho là đã bị rút ra một cách bất hợp pháp. Điều tra của ED còn hé lộ thêm một mạng lưới gian lận quy mô, bao gồm lừa đảo khoản vay trị giá 17.000 crore rupee (khoảng 2,1 tỷ USD), đảm bảo bằng các giấy tờ bảo lãnh ngân hàng giả mạo. Một đơn vị nhỏ tên là Biswal Tradelink Pvt Ltd (BTPL) bị nghi ngờ đứng sau những giao dịch đầy mờ ám với một khoản bảo lãnh ngân hàng giả trị giá 68,2 crore rupee, theo India Times.

Cổ phiếu của các công ty thành viên trong ADAG — như Reliance Infrastructure và Reliance Power — ngay lập tức phản ánh tâm lý thị trường lo ngại, sụt giảm khoảng 5% sau khi tin tức khởi tố được công bố. Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp nhanh chóng trấn an rằng cuộc điều tra không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tài chính hay nhân sự của họ.

Anil Ambani từng là tỷ phú USD. Ông sinh ngày 4/6/1959, là em trai của tỷ phú Mukesh Ambani – người giàu nhất châu Á với giá trị tài sản ròng hơn 100 tỷ USD, theo Forbes, hoạt động kinh doanh trải rộng từ lĩnh vực năng lượng đến quốc phòng. Ông từng là người giàu thứ 6 trên thế giới và đã tuyên bố phá sản trước tòa án Anh vào tháng 2 năm 2020.

Cụ thể, trong một vụ kiện liên quan đến khoản vay hơn 700 triệu USD mà ông vay từ ba ngân hàng Trung Quốc, Anil Ambani đã nói trước Tòa án Tối cao London rằng giá trị tài sản ròng của mình bằng “0”, và ông không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên, sau đó tòa án Ấn Độ cho rằng tuyên bố này là gian dối vì điều tra phát hiện ông vẫn kiểm soát gián tiếp nhiều tài sản và quỹ ủy thác ở nước ngoài.

