Em trai Sơn Tùng gặp sự cố cực nguy hiểm, nói 1 câu gây hỗn loạn giữa đám cháy

Trong tập mới nhất của Chiến Sĩ Quả Cảm vừa được lên sóng tối 10/8, khán giả đã được chứng kiến một tình huống "thót tim" khi MONO bất ngờ gặp sự cố ngạt thở vì khói trong lúc tham gia nhiệm vụ thực chiến dập lửa và cứu người. Hiện trường mô phỏng là vụ cháy nhà ống, dạng hỏa hoạn cực kỳ nguy hiểm với không gian chật hẹp, ít lối thoát, nhiệt độ tăng nhanh và khói độc lan dày đặc.

Dưới sự chỉ huy của Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TP.HCM), các "chiến sĩ" nhập vai được chia thành nhiều tổ để thực hiện nhiệm vụ phá cửa, trinh sát, chữa cháy và cứu người ở các tầng. MONO cùng Liên Bỉnh Phát thuộc tổ 4, phụ trách cầm lăng B làm mát và khống chế ngọn lửa ở tầng 3. Thế nhưng, giữa khói mù đặc quánh và hơi nóng bỏng rát, MONO bắt đầu loạng choạng, gần như buông khỏi vòi phun và hoảng hốt quay sang báo với Liên Bỉnh Phát: "Em không thở được!".

MONO ngạt thở khi thực hiện diễn tập chữa cháy chung cư

Dàn sao hoảng loạn khi MONO gặp sự cố lúc xử lý đám cháy

MONO thất thần, mệt mỏi khiến đồng đội lo sốt vó

Ngay lập tức, Trung tá Châu ra lệnh cho anh rời khỏi hiện trường. Do kiệt sức, nam ca sĩ phải nhờ đồng đội dìu ra ngoài. Khoảnh khắc MONO ngã quỵ ngay khi vừa bước khỏi đám cháy đã khiến cả ê-kíp và các đồng đội không khỏi lo lắng. Lập tức, mọi người tháo bỏ trang phục bảo hộ, làm thoáng cơ thể để anh hồi phục.

Sau khi bình tĩnh trở lại, MONO xúc động chia sẻ: "Nhờ có ngày hôm nay, tôi hiểu rằng những ngày sau này mình sẽ không được bỏ cuộc", "Tôi luôn nhớ phải giữ bình tĩnh nhưng khi gặp vấn đề thì mình không bình tĩnh". Tình huống này không chỉ cho thấy mức độ khắc nghiệt của môi trường cứu nạn cứu hộ, mà còn giúp khán giả cảm nhận rõ hơn áp lực thể chất lẫn tinh thần mà lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH phải đối diện mỗi ngày.

MONO được đồng đội dìu dắt ra ngoài khi ngạt khói

MONO đối diện với sự cố cực nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ

Tập 3 Chiến Sĩ Quả Cảm tiếp tục đẩy giới hạn thể lực và tinh thần của dàn nghệ sĩ khi tái hiện hàng loạt tình huống cứu nạn khắc nghiệt của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Từ huấn luyện thắt nút dây, xuống giếng sâu giải cứu nạn nhân, cho đến trinh sát trong không gian hẹp và xử lý hiện trường cháy nhà ống, mỗi thử thách đều khiến các "chiến sĩ nhập vai" như MONO, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm… đối mặt nỗi sợ lớn nhất của bản thân.

Mỗi thử thách trong Chiến Sĩ Quả Cảm không chỉ là bài kiểm tra sức bền và bản lĩnh của các nghệ sĩ, mà còn gợi nhắc sâu sắc về giá trị của sự sống, tình đồng đội và niềm tin vào những con người sẵn sàng lao vào hiểm nguy vì cộng đồng. Đằng sau mỗi ngọn lửa được khống chế, mỗi mạng người được cứu sống là hàng giờ huấn luyện khắc nghiệt và những hy sinh âm thầm của lực lượng mang trên mình sứ mệnh bảo vệ nhân dân.