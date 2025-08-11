Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em trai Sơn Tùng gặp sự cố cực nguy hiểm, nói 1 câu gây hỗn loạn giữa đám cháy

11-08-2025 - 17:33 PM | Lifestyle

Em trai Sơn Tùng đã đối diện với những khó khăn khi làm chiến sĩ nhập vai chữa cháy.

Trong tập mới nhất của Chiến Sĩ Quả Cảm vừa được lên sóng tối 10/8, khán giả đã được chứng kiến một tình huống "thót tim" khi MONO bất ngờ gặp sự cố ngạt thở vì khói trong lúc tham gia nhiệm vụ thực chiến dập lửa và cứu người. Hiện trường mô phỏng là vụ cháy nhà ống, dạng hỏa hoạn cực kỳ nguy hiểm với không gian chật hẹp, ít lối thoát, nhiệt độ tăng nhanh và khói độc lan dày đặc. 

Dưới sự chỉ huy của Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TP.HCM), các "chiến sĩ" nhập vai được chia thành nhiều tổ để thực hiện nhiệm vụ phá cửa, trinh sát, chữa cháy và cứu người ở các tầng. MONO cùng Liên Bỉnh Phát thuộc tổ 4, phụ trách cầm lăng B làm mát và khống chế ngọn lửa ở tầng 3. Thế nhưng, giữa khói mù đặc quánh và hơi nóng bỏng rát, MONO bắt đầu loạng choạng, gần như buông khỏi vòi phun và hoảng hốt quay sang báo với Liên Bỉnh Phát: "Em không thở được!". 

MONO ngạt thở khi thực hiện diễn tập chữa cháy chung cư

Em trai Sơn Tùng gặp sự cố cực nguy hiểm, nói 1 câu gây hỗn loạn giữa đám cháy- Ảnh 1.

Dàn sao hoảng loạn khi MONO gặp sự cố lúc xử lý đám cháy

Em trai Sơn Tùng gặp sự cố cực nguy hiểm, nói 1 câu gây hỗn loạn giữa đám cháy- Ảnh 2.

MONO thất thần, mệt mỏi khiến đồng đội lo sốt vó

Ngay lập tức, Trung tá Châu ra lệnh cho anh rời khỏi hiện trường. Do kiệt sức, nam ca sĩ phải nhờ đồng đội dìu ra ngoài. Khoảnh khắc MONO ngã quỵ ngay khi vừa bước khỏi đám cháy đã khiến cả ê-kíp và các đồng đội không khỏi lo lắng. Lập tức, mọi người tháo bỏ trang phục bảo hộ, làm thoáng cơ thể để anh hồi phục. 

Sau khi bình tĩnh trở lại, MONO xúc động chia sẻ: "Nhờ có ngày hôm nay, tôi hiểu rằng những ngày sau này mình sẽ không được bỏ cuộc", "Tôi luôn nhớ phải giữ bình tĩnh nhưng khi gặp vấn đề thì mình không bình tĩnh". Tình huống này không chỉ cho thấy mức độ khắc nghiệt của môi trường cứu nạn cứu hộ, mà còn giúp khán giả cảm nhận rõ hơn áp lực thể chất lẫn tinh thần mà lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH phải đối diện mỗi ngày.

Em trai Sơn Tùng gặp sự cố cực nguy hiểm, nói 1 câu gây hỗn loạn giữa đám cháy- Ảnh 3.

MONO được đồng đội dìu dắt ra ngoài khi ngạt khói

Em trai Sơn Tùng gặp sự cố cực nguy hiểm, nói 1 câu gây hỗn loạn giữa đám cháy- Ảnh 4.

MONO đối diện với sự cố cực nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ

Tập 3 Chiến Sĩ Quả Cảm tiếp tục đẩy giới hạn thể lực và tinh thần của dàn nghệ sĩ khi tái hiện hàng loạt tình huống cứu nạn khắc nghiệt của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Từ huấn luyện thắt nút dây, xuống giếng sâu giải cứu nạn nhân, cho đến trinh sát trong không gian hẹp và xử lý hiện trường cháy nhà ống, mỗi thử thách đều khiến các "chiến sĩ nhập vai" như MONO, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm… đối mặt nỗi sợ lớn nhất của bản thân.

Mỗi thử thách trong Chiến Sĩ Quả Cảm không chỉ là bài kiểm tra sức bền và bản lĩnh của các nghệ sĩ, mà còn gợi nhắc sâu sắc về giá trị của sự sống, tình đồng đội và niềm tin vào những con người sẵn sàng lao vào hiểm nguy vì cộng đồng. Đằng sau mỗi ngọn lửa được khống chế, mỗi mạng người được cứu sống là hàng giờ huấn luyện khắc nghiệt và những hy sinh âm thầm của lực lượng mang trên mình sứ mệnh bảo vệ nhân dân.

Em trai Sơn Tùng gặp sự cố cực nguy hiểm, nói 1 câu gây hỗn loạn giữa đám cháy- Ảnh 5.

Các nghệ sĩ đã vượt qua nhiều nỗi sợ của bản thân trong tập mới nhất của Chiến Sĩ Quả Cảm

Sơn Tùng có động thái giữa ồn ào tình ái, visual đích thị là nam chính tiểu thuyết ngôn tình!

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng”

Mỹ nhân Việt Nam đổi đời sau khi làm dâu nhà tỷ phú, nhan sắc 20 năm vẫn khiến người ta thốt lên: “Khí chất này khó ai sánh bằng” Nổi bật

Điểm đến duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Travellers’ Choice 2025 của nền tảng du lịch Mỹ: Liền kề "vịnh Hạ Long trên cạn", sở hữu loạt kỷ lục

Điểm đến duy nhất của Việt Nam lọt danh sách Travellers’ Choice 2025 của nền tảng du lịch Mỹ: Liền kề "vịnh Hạ Long trên cạn", sở hữu loạt kỷ lục Nổi bật

Lộ ảnh rõ mặt Em Xinh và thiếu gia kém 5 tuổi bị "team qua đường" bắt gặp, đàng gái tình tứ lộ liễu!

Lộ ảnh rõ mặt Em Xinh và thiếu gia kém 5 tuổi bị "team qua đường" bắt gặp, đàng gái tình tứ lộ liễu!

17:25 , 11/08/2025
Gặp nữ thiếu tá trong vai "girl phố" náo loạn Hồ Gươm: Phải thể hiện thật "ngọt" để khán giả tin vào nhân vật!

Gặp nữ thiếu tá trong vai "girl phố" náo loạn Hồ Gươm: Phải thể hiện thật "ngọt" để khán giả tin vào nhân vật!

16:40 , 11/08/2025
Cô bé Hà Nội SN 2012 cất giọng hát làm 50.000 rung tim giữa concert Quốc gia là ai?

Cô bé Hà Nội SN 2012 cất giọng hát làm 50.000 rung tim giữa concert Quốc gia là ai?

16:10 , 11/08/2025
Đồi Quán Boutique Mansion – Dinh thự độc bản cho giới doanh nhân tinh hoa

Đồi Quán Boutique Mansion – Dinh thự độc bản cho giới doanh nhân tinh hoa

16:00 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên