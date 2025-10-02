Liên minh châu Âu (EU) đã cung cấp cho Ukraine một khoản tài chính bổ sung trị giá 4 tỷ euro, được tài trợ bằng nguồn tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Thông tin này được công bố trong một tuyên bố chính thức trên trang web của Ủy ban châu Âu. Khoản tiền này nhằm mục đích hỗ trợ nền kinh tế Ukraine và tăng cường năng lực quốc phòng của nước này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra căng thẳng.

Trong tổng số tiền này, 2 tỷ euro sẽ được phân bổ cho việc phát triển sản xuất máy bay không người lái, nhấn mạnh ưu tiên tăng cường tiềm lực quân sự của Kyiv. UAV đóng vai trò quan trọng trong chiến đấu hiện đại, cung cấp khả năng trinh sát, điều chỉnh hỏa lực và tấn công.

Hơn nữa, chính quyền Kiev đang trông chờ vào sự hỗ trợ tài chính liên tục từ châu Âu. Theo ước tính của Ukraine, tổng số tiền viện trợ của EU có thể đạt 54 tỷ đô la vào cuối năm 2025. Khoản tiền này dự kiến ​​sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu ngân sách, khôi phục cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực quốc phòng.

Ủy ban châu Âu nhấn mạnh rằng việc sử dụng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga là một phần trong chiến lược của EU nhằm cung cấp hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.

Hành động này diễn ra bất chấp những lời phản đối quyết liệt từ phía Nga như thường lệ, Moskva một lần nữa khẳng định đây là hành động "trộm cắp" và cảnh báo sẽ tịch thu tài sản của phương Tây như biện pháp trả đũa.