EU ra quyết định mới với mì ăn liền Việt Nam

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, dù mì ăn liền được thoát án kiểm soát an toàn thực phẩm nhưng mặt hàng thanh long, ớt, đậu bắp và sầu riêng của Việt Nam vẫn phải chịu áp dụng, thậm chí bị tăng tần suất kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Cụ thể, EU áp dụng tăng tần suất kiểm tra tại biên giới đối với thanh long từ 20% lên 30%, đồng thời kèm theo các lô hàng phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và kết quả phân tích kiểm nghiệm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong sản phẩm.

Mặt hàng ớt của Việt Nam, đang bị EU áp dụng tần suất kiểm tra tại Phụ lục 1 là 50% được chuyển sang Phụ lục II với tần suất kiểm tra cũng ở mức 50% nhưng các lô hàng xuất khẩu phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, kết quả phân tích kiểm nghiệm về dư lượng thuốc thuốc bảo vệ thực vật tồn dư.

Từ ngày 6/1/2022, EU đã áp dụng tần suất kiểm tra là 20% với dư lượng của Ethylene Oxide trong mì ăn liền xuất khẩu của Việt Nam

Tương tự, mặt hàng đậu bắp xuất khẩu của Việt Nam và các nước vẫn bị EU áp dụng Phụ lục II của Quy định 2019/1973 với tần suất kiểm tra 50% đồng thời kèm theo các lô hàng là giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, kết quả phân tích kiểm nghiệm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong sản phẩm.

“Mặt hàng sầu riêng giữ nguyên so với lần rà soát trước đây tại quy định 2024/286 ngày 6/2/2024. Tần suất kiểm tra là 10% theo quy định tại Phụ Lục I. Quy định này có hiệu lực từ 2/7/2024”, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho hay.

Riêng mặt hàng ớt có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, các lô hàng được xuất khẩu đã rời cảng từ Việt Nam hoặc từ nước thứ ba trước ngày quy định mới này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo quy định trước đây. Các lô hàng mới xuất khẩu sau thời hiệu trên sang EU sẽ áp dụng từ 2/9/2024.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, việc bỏ kiểm soát an toàn thực phẩm với mì ăn liền xuất khẩu của Việt Nam là ghi nhận rất lớn của EU với khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.

Tháng 1/2022, EU đưa các loại bún, miến, mì của Việt Nam vào phụ lục II về kiểm soát an toàn thực phẩm. Sáu tháng sau, tháng 7/2022, Việt Nam thành công thuyết phục EU đưa các loại bún, miến, mì làm từ gạo ra khỏi kiểm soát an toàn thực phẩm với lý do các nội dung kiểm soát của EU vượt quá nhu cầu cần thiết theo thông lệ SPS.

Tháng 6/2023, với nỗ lực kiểm soát chất lượng sản phẩm của Bộ Công Thương, Việt Nam đã thuyết phục thành công EU đưa mỳ ăn liền từ kiểm soát từ phụ lục II sang phụ lục I với tần suất kiểm tra là 20%.

Để tiếp tục xuất khẩu ổn định vào EU cũng như bảo vệ uy tín hàng xuất khẩu của Việt Nam, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp sản xuất hàng nông sản, lương thực thực phẩm cần nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu của EU.