EVF: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2023 sau soát xét đạt gần 200 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế của EVF đạt 160 tỷ đồng, duy trì tương đương mức cùng kỳ năm trước.

Mặc dù tổng thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự kỳ 30/6/2023 đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 48,7% so với kỳ 30/6/2022, tuy nhiên, do chi phí lãi và các chi phí tương tự kỳ 30/6/2023 tăng mạnh so với 30/6/2022, dẫn đến thu nhập lãi thuần tại 30/6/2023 chỉ đạt 139,8 tỷ đồng. Việc chi phí lãi của EVF tăng trong bối cảnh lãi suất đầu vào của các tổ chức tín dụng đều chịu sự biến động tại thời điểm cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023.



Về kết quả hoạt động, EVF tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế ổn định, đạt gần 200 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ dịch vụ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt 24,4 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2023 so với mức của 6 tháng năm 2022. Tương tự hoạt động dịch vụ, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động góp vốn mua cổ phần tại 30/6/2023 cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức lãi thuần lần lượt là 344,5 tỷ đồng và 99 tỷ đồng, trong khi tại 30/6/2022, hoạt động chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 35 tỷ đồng và góp vốn mua cổ phần chỉ đạt 10 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận mức 174,3 tỷ đồng, giảm đáng kể gần 30% so với 6 tháng năm 2022 là 243,9 tỷ đồng. Tỷ lệ CIR giảm về mức 28% là mức thấp trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, duy trì tương đương mức cùng kỳ năm trước (164 tỷ đồng) và lãi cơ bản trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2023 là 443 đồng, thay đổi không đáng kể so với 6 tháng đầu năm 2022.

Về quy mô, tổng tài sản của EVF tính tới 30/6/2023 đạt 47.134 tỷ đồng. Dư nợ Cho vay khách hàng đạt 30.497 tỷ đồng. Dư nợ xấu tại 30/6/2023 giảm 194 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Tổng huy động vốn đạt hơn 41.575 tỷ đồng, tăng gần 13% so với đầu năm, trong đó, cơ cấu nguồn vốn đa dạng loại hình từ phát hành giấy tờ có giá, huy động từ quỹ nước ngoài, nhận tiền gửi… Tiền gửi của khách hàng 6 tháng đầu năm là 4.675 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá tăng 8%, ghi nhận số dư 11.094 tỷ đồng.

EVF là một trong những tổ chức tín dụng công bố báo cáo 30/6/2023 sau soát xét sớm nhất trong ngành.