Eximbank lên tiếng về tài liệu lan truyền trên mạng xã hội

Eximbank cho biết ngân hàng vẫn đang hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng

Cuối ngày 15-10, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) phát đi thông cáo báo chí liên quan đến tài liệu lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, tài liệu này thể hiện Đơn kiến nghị và phản ánh khẩn cấp về rủi ro nghiêm trọng dẫn đến mất an toàn hoạt động và nguy cơ sụp đổ hệ thống Eximbank (chỉ có 1 trang đầu và không có chữ ký, không có con dấu). Eximbank khẳng định tài liệu lan truyền trên mạng xã hội nêu trên không phải là văn bản của Ban Kiểm soát Eximbank và không xuất phát từ ngân hàng.

Theo Eximbank, đây là tài liệu chưa được xác thực, không rõ nguồn gốc. Ngân hàng đang đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh, làm rõ động cơ của hành vi phát tán tài liệu này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng, khách hàng, cổ đông và đối tác.

Eximbank cho biết ngân hàng vẫn đang hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng và đối tác. Các số liệu tài chính của Eximbank luôn được công khai minh bạch và được kiểm toán độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chỉ số tài chính quan trọng hiện đang ở mức an toàn cao và ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu về vốn, thanh khoản và hoàn toàn có khả năng chịu đựng trước các rủi ro thị trường.

Ngân hàng luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo sự minh bạch trong mọi hoạt động.

Theo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của Eximbank tăng 11% so với đầu năm, tổng huy động tăng 9,1%, dư nợ cho vay tăng 15,1%; lợi nhuận trước thuế đều tăng qua các quý (trong đó lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ); tỉ lệ an toàn vốn CAR luôn ở ngưỡng 12 -14% (cao hơn so với ngưỡng 8% theo quy định Ngân hàng Nhà nước).

Liên quan đến tài liệu nói trên, trong hai ngày 14 và 15-10, giá trị và số lượng mua – bán cổ phiếu Eximbank biến động rất mạnh. Đặc biệt trong ngày 14-10, có hơn 100 triệu cổ phiếu Eximbank giao dịch thành công.