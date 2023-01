Eximbank nhận giải thưởng nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

Lễ trao chứng nhận Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2022 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức diễn ra tại Hà Nội. Đáp ứng các tiêu chí của ban tổ chức về phạm vi ảnh hưởng, uy tín thương hiệu, đóng góp cho cộng đồng, các sản phẩm dịch vụ thân thiện, hữu ích… Eximbank vào top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2022. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Eximbank được vinh danh.



Đại diện ngân hàng này cho biết, giải thưởng là sự cam kết, đảm bảo thương hiệu của Eximbank đối với khách hàng trên thị trường tài chính, hướng đến kỷ niệm 33 năm ngày thành lập ngân hàng. Đây cũng là động lực để nhà băng không ngừng phát triển và cung cấp ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ chất lượng mang tầm quốc tế.



Đại diện Eximbank cho biết, năm 2022 là năm ngân hàng tập trung chuyển đổi và phát triển ngân hàng số, do đó, nhà băng đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ thông tin, số hóa để giảm thời gian xử lý giao dịch. Nhà băng tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao, giúp khách hàng tối ưu thời gian, chi phí mà vẫn bảo mật.

"Các sản phẩm, dịch vụ của Eximbank hướng đến giá trị chung, lấy khách hàng làm trọng tâm. Theo đó, những tính năng nổi trội được khai thác phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp. Mục tiêu nâng cao chất lượng công nghệ vì lợi ích cho khách hàng", đại diện Eximbank cho biết.

Tính đến hết quý III, Eximbank ghi nhận tăng trưởng tích cực so với năm 2021. Tổng tài sản tăng 10,8%, huy động từ khách hàng tăng 5,7% (tổng huy động 145.261 tỷ đồng), dư nợ tín dụng tăng 10,3% (tổng dư nợ 127.522 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 3.181 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,89% (giảm so với mức 1,94% cuối năm 2021). Ngân hàng cũng cải thiện đáng kể các chỉ số sinh lời như ROA, ROE so với năm 2021.

Vừa qua, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng tiếp tục tăng hạn mức thêm hạn mức tài trợ cho Eximbank để phục vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2022, ADB tăng hạn mức tài trợ thương mại cho Eximbank lên trên 50 triệu USD. Ngoài ra, dự án xây dựng chính sách Môi trường - Xã hội do ADB tài trợ cho Eximbank đã đi đến giai đoạn cuối. Eximbank và bên công ty tư vấn ERM đang rà soát dự thảo chính sách MT-XH để ban hành, tập huấn đào tạo và triển khai trong năm 2023. Sự hỗ trợ và hợp tác của ADB giúp Eximbank nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế, đồng thời tăng đáng kể uy tín của Eximbank trên thị trường quốc tế.