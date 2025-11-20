F88 được Deloitte vinh danh “Vietnam Best Managed Companies 2025”

Việc F88 lọt vào danh sách này cho thấy những nỗ lực lâu dài trong chuyên nghiệp hóa quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và đẩy mạnh sự minh bạch trong lĩnh vực tài chính thay thế tại Việt Nam.

"Best Managed Companies" là chương trình đánh giá doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế, được Deloitte triển khai tại 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chí chặt chẽ về chiến lược, năng lực điều hành, hiệu quả tài chính, cơ chế quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia quản trị cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp độc lập đánh giá dựa trên bộ tiêu chuẩn được áp dụng thống nhất trên toàn cầu.

Theo Deloitte, F88 vượt qua toàn bộ các vòng đánh giá nhờ nền tảng quản trị ngày càng hoàn thiện và khả năng vận hành đồng nhất trên quy mô lớn. Doanh nghiệp cung cấp hệ thống dữ liệu đầy đủ về kiểm soát rủi ro, quản trị chất lượng, quy trình vận hành và ứng dụng công nghệ, cho phép hội đồng giám khảo có cái nhìn toàn diện về năng lực quản trị nội bộ.

Ông Phạm Đình Huỳnh, Giám đốc phụ trách khối Dịch vụ Doanh nghiệp Tư nhân - Deloitte Private Việt Nam, đánh giá: "F88 hoạt động trong lĩnh vực tài chính thay thế – ngành đòi hỏi mức độ kiểm soát rủi ro cao. Doanh nghiệp đã xây dựng mô hình vận hành hiệu quả, minh bạch và tạo tác động xã hội rõ rệt khi giúp người dân tiếp cận nguồn vốn hợp pháp, an toàn. Đây là nền tảng quan trọng để F88 đáp ứng các tiêu chuẩn của một doanh nghiệp được quản trị tốt". Ông nhấn mạnh niềm tin từ nhà đầu tư và sự hợp tác lâu dài của các đối tác tài chính là những minh chứng thiết thực cho uy tín vận hành của doanh nghiệp.

Đại diện F88, ông Phạm Trần Long, Phó Tổng giám đốc, cho biết giải thưởng là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cấp quản trị của doanh nghiệp: "Trong nhiều năm qua, F88 tập trung xây dựng nền tảng quản trị theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý rủi ro, chuẩn hóa vận hành và phát triển đội ngũ. Chúng tôi hướng đến mô hình tài chính bình dân minh bạch, bền vững và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và thị trường."

Hiệu quả kinh doanh củng cố niềm tin thị trường

Sau khi chính thức đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM vào tháng 8/2025, F88 tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng có nhiều biến động. Doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 282 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đạt 603 tỷ đồng, tương đương khoảng 90% kế hoạch năm. Dư nợ cho vay đạt 6.413 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm; tổng giải ngân 9 tháng đạt 11.768 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, công ty thu hút gần 70.700 khách hàng vay mới, đưa tổng số hợp đồng phát sinh trong kỳ lên 246.700, với tỷ lệ khách hàng quay lại hơn 68% - một chỉ báo quan trọng về chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của người dùng.

Ở góc độ quản trị tài chính, F88 tiếp tục kiểm soát tốt rủi ro và chi phí vận hành. Các chỉ số nợ xấu và nợ quá hạn duy trì ở mức thấp, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm còn khoảng 49% trong quý 3, phản ánh nỗ lực tối ưu hóa vận hành và ứng dụng công nghệ vào chăm sóc khách hàng, chấm điểm tín dụng và giám sát rủi ro.

Giới phân tích đánh giá đây là những kết quả tích cực đối với một doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính thay thế, vốn yêu cầu mức độ quản trị rủi ro cao và khả năng vận hành tinh gọn tại hàng trăm điểm giao dịch. Việc tăng trưởng lợi nhuận song song với kiểm soát chi phí cho thấy mô hình vận hành của F88 đang phát huy hiệu quả.

Tiếp tục mở rộng và nâng cấp mô hình tài chính thay thế

Với hơn 900 cửa hàng trên toàn quốc, F88 là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh chuẩn hóa mô hình cầm cố – cho vay có tài sản bảo đảm theo hướng minh bạch, dựa trên dữ liệu và tuân thủ quy định. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính bình dân, tiếp cận nhóm khách hàng chưa được ngân hàng phục vụ đầy đủ, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu trong chấm điểm tín dụng và quản trị rủi ro.

Giải thưởng "Vietnam Best Managed Companies 2025" của Deloitte, cùng kết quả kinh doanh khả quan, được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đối tác đối với F88 trong giai đoạn mở rộng sắp tới. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, hoàn thiện quản trị và tăng cường minh bạch thông tin để hướng tới tăng trưởng bền vững và đóng góp tích cực cho mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.