F88 nhận cú đúp giải thưởng Môi trường làm việc năm 2025

Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Vietnam 100 Best Places to Work) là bảng xếp hạng môi trường làm việc tại các doanh nghiệp do Anphabe - công ty tư vấn giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc hàng đầu Việt Nam - thực hiện thường niên từ năm 2013 dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và được kiểm chứng bởi công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Đại, Phó Tổng giám đốc, đại diện Công ty F88 nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 do Anphabe trao tặng.

Đánh giá về sức mạnh nội tại mà F88 có được nhờ môi trường làm việc hạnh phúc và nền tảng văn hoá doanh nghiệp vững vàng, bà Winnie Lam, Tổng Thư ký, Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam, Thành viên Ban Cố vấn Chương trình Vietnam Excellence® 2025, nơi F88 được Anphabe vinh danh là Doanh nghiệp Gắn kết nhân viên vào tháng 4 vừa qua, nhận định: "F88 thể hiện năng lực vượt trội trong việc biến thách thức thành cơ hội để phát triển con người và tổ chức. Tư duy linh hoạt, cam kết của đội ngũ lãnh đạo cùng chiến lược phát triển dựa trên giá trị nhân văn chính là chìa khóa giúp F88 không ngừng đạt được những thành công mới, bền vững".

Chinh phục những tiêu chuẩn khắt khe

Để tìm ra danh sách 100 Nơi làm việc tốt nhất năm nay, Anphabe đã khảo sát ý kiến của hơn 73.000 đáp viên nhằm đo lường chất lượng môi trường làm việc của hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực. Dựa trên kết quả này, Anphabe sẽ lập ra danh sách 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, khối doanh nghiệp lớn và 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, khối doanh nghiệp vừa. Kết quả, F88 xếp hạng 6 trong toàn ngành dịch vụ tài chính ở bảng xếp hạng dành cho các doanh nghiệp vừa.

Không chỉ nằm trong danh sách 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, F88 còn được công nhận là Doanh nghiệp có Nguồn nhân lực Hạnh phúc (Happiness at Work 2025) sau khi vượt qua 15 tiêu chí khắt khe của Anphabe. Với chỉ số hạnh phúc 86%, F88 đã vượt mức trung bình ngành là 82%. Đặc biệt, các yếu tố cốt lõi như Định hướng nhất quán, Phúc lợi và Lãnh đạo cấp cao đều đạt từ 87% đến 92%, cao hơn mức trung bình của ngành từ 5% đến 7%, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc và hiệu quả vào chiến lược nhân sự, được kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế minh bạch.

Nhờ nền tảng văn hoá và chiến lược phát triển con người Vui đời - Tiến bộ

Nói về môi trường làm việc tại F88 trong lễ vinh danh Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, ông Nguyễn Đức Đại, Phó Tổng giám đốc, cho biết "Những danh hiệu nhận được minh chứng cho triết lý mà chúng tôi luôn tin tưởng: một tổ chức chỉ thực sự phát triển bền vững khi biết lấy con người làm trung tâm và văn hoá doanh nghiệp làm sức mạnh dẫn dắt. Ở F88, chúng tôi không chỉ xây dựng văn hoá hạnh phúc bằng những chính sách, đãi ngộ ngắn hạn, mà bằng những định hướng rõ ràng với thông điệp "Excel with Joy - Vui đời Tiến bộ" luôn vang lên hàng ngày. Chính tinh thần đó giúp mỗi thành viên được phát triển trong niềm tin và trưởng thành trong hạnh phúc".

Văn hoá doanh nghiệp và chiến lược phát triển con người của F88 nhấn mạnh vào sự Chuyển hóa – chuyển hóa để trở thành "phiên bản tốt hơn của chính mình"

Ông Đại cho biết, "Vui đời" nghĩa là xây dựng một môi trường làm việc tích cực. "Tiến bộ" là giúp mỗi người trong môi trường đó trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình – không chỉ ở chuyên môn mà còn ở kỹ năng, đạo đức, tư duy và cảm xúc. Tiến bộ được hình thành trên nền tảng văn hoá doanh nghiệp, nơi đề cao hệ giá trị cốt lõi là Tử tế từ tâm đến hành động, Chính trực đến tận cùng, Lanh lợi để bứt tốc, Đổi mới để dẫn đầu. Hệ giá trị này vừa mang tính hướng ngoại, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đối tác, khách hàng, vừa mang tính hướng nội như chính trực, trách nhiệm, đổi mới. Các giá trị này đã định hướng hành vi cho mỗi nhân sự F88 và từ đó, họ trở thành "phiên bản tốt hơn của chính mình". Khi sự Tiến bộ ấy kết hợp với môi trường làm việc Vui đời, nơi chăm sóc và đề cao các giá trị sống cá nhân, nhân sự sẽ cảm thấy hạnh phúc. "Đó là hành trình hạnh phúc, hành trình củng cố nền tảng văn hoá doanh nghiệp kiểu F88"

Trước khi nhận cú đúp Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và Doanh nghiệp sở hữu Nguồn nhân lực hạnh phúc thì vào tháng 4/2025, F88 cũng đã được Anphabe xướng danh là Doanh nghiệp có Nguồn nhân lực gắn kết. Còn trước đó nữa, năm 2024, F88 đã được GPTW vinh danh là Nơi làm việc xuất sắc, Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam và Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Châu Á. Theo ông Nguyễn Đức Đại, những giải thưởng trên là sự công nhận môi trường làm việc và nền tảng văn hoá doanh nghiệp có giá trị, điều mà F88 tạo dựng được sau 12 năm hoạt động.