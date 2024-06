Facebook, Google, TikTok... nộp thuế hơn 4.000 tỷ đồng từ đầu năm

Tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt 767.415 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, 5 tháng đầu năm 2024, bên cạnh việc thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; ngành Thuế còn đẩy mạnh tăng cường quản lý thu, thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, nhất là hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng; chống thất thu thuế trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới, phòng chống mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024.

Liên quan đến tình hình thu chi ngân sách Nhà nước trong 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu NSNN tháng 5/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 122.700 tỷ đồng, đạt 8,3% so với dự toán, bằng 137,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 10,9% so với dự toán, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nội địa ước đạt 117.700 tỷ đồng, bằng 8,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 139,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 767.415 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán, bằng 114,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 24.678 tỷ đồng, bằng 53,6% so với dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 742.737 tỷ đồng, bằng 51,6% so với dự toán, bằng 115,7% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 580.208 tỷ đồng, bằng 53,5% so với dự toán, bằng 111,7% so với cùng kỳ.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 50%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 50,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 52,9%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 57,1%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55%; Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 59,3%; Thu khác ngân sách ước đạt 54,6%; Thu chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 175%;Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 61,5%;...

Về tổng thu có 23/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 50%); còn 40/63 địa phương có tiến độ thu dưới 50%. Có 52/63 địa phương có tăng trưởng thu. Còn 11/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 5 tháng đầu năm 2024 là khoảng 31.840 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 13.600 tỷ đồng; Giảm mức thuế BVMT theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 16.454 tỷ đồng; Giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg làm giảm thu khoảng 1.762 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế đã thực hiện được 11.406 cuộc thanh tra

Cũng theo Tổng cục Thuế, trong 5 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã thực hiện được 11.406 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 17,12% kế hoạch và bằng 77,45% so với cùng kỳ; kiểm tra được 231.276 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 144,13% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.608,64 tỷ đồng bằng 56,95% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.072,93 tỷ đồng, bằng 59,14% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong khi đó, thu nợ thuế trong tháng 5/2024 ước đạt 5.033 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 5/2024 ước thu được 37.101 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 34.550 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.551 tỷ đồng. Toàn quốc có 930.452 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 7.857 doanh nghiệp (0,85%) so với thời điểm ngày 31/12/2023.

Tính đến cuối tháng 5/2024, cơ quan thuế đã ban hành 7.326 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 51.642 tỷ đồng, bằng 30,2% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2023.

Về việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế cũng cho biết, thống kê từ khi triển khai đến hết 17/5/2024, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,78 tỷ hóa đơn, trong đó 2,16 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,62 tỷ hóa đơn không mã.

Tính đến hết ngày 17/5/2024, có 59.674 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 47,9% so với cuối năm 2023, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 415,3 triệu hóa đơn.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, UBND để theo dõi sát sao, giám sát việc thực hiện xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với các DN kinh doanh xăng dầu trên cả nước; yêu cầu các Cục Thuế tăng cường thực hiện kiểm tra liên ngành, kiểm tra thuế và phối hợp với các cơ quan để đánh giá, nâng cao các giải pháp xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng, từng bước nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Riêng về vận hành Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài, Tổng cục Thuế cũng thông tin, đã có 96 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng thông tin điện tử, tăng 02 NCCNN đăng ký mới so với tháng trước. Lũy kế đến 15/05/2024, tổng số thuế các nhà đầu tư nước ngoài đã nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử là 4.029 tỷ đồng.