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Fam Group trở thành đơn vị phát triển căn hộ cao cấp Sedona Việt Trì

| | Bất động sản

Fam Group trở thành đơn vị phát triển căn hộ cao cấp Sedona Việt Trì

Chiều 15/9/2026, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, Công ty cổ phần FAM GROUP và các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, HDBank đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn MHI Việt Nam, chủ đầu tư dự án Sedona Việt Trì, hoàn thiện hệ sinh thái phát triển dự án nhà ở tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư MHI Việt Nam, đại diện đơn vị phát triển kinh doanh FAM GROUP và đại diện các ngân hàng đối tác cùng gần 30 đơn vị đại lý phân phối bất động sản tại Phú Thọ, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Fam Group trở thành đơn vị phát triển căn hộ cao cấp Sedona Việt Trì - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng giám đốc MHI Việt Nam phát biểu tại sự kiện Lễ Ký kết hợp tác chiến lược, chiều 15/9.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tổng giám đốc MHI Việt Nam, cho biết: "Một dự án nhà ở chỉ có thể thành công khi hội tụ đủ ba yếu tố: chủ đầu tư uy tín, năng lực của đơn vị phát triển kinh doanh và nền tảng tài chính vững vàng. Sedona Việt Trì đã hội tụ đầy đủ ba yếu tố đó và trong tương lai không xa Sedona Việt Trì sẽ mang đến một chuẩn sống mới tinh tuyển cho những cư dân tinh hoa vùng Đất Tổ - Phú Thọ".

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa MHI Việt Nam và các đối tác. Đại diện Chủ đầu tư, ông Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tổng giám đốc MHI Việt Nam lần lượt ký kết với các đơn vị đối tác, theo đó FAM GROUP đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển kinh doanh của dự án.

Fam Group trở thành đơn vị phát triển căn hộ cao cấp Sedona Việt Trì - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng Giám đốc FAM GROUP (phải) bắt tay ký kết hợp tác chiến lược cùng ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng giám đốc MHI Việt Nam (trái).

Các đối tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Thanh Xuân và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) chi nhánh Vĩnh Phúc sẽ đồng hành cùng dự án với vai trò đối tác tài chính, nhằm hỗ trợ những gói tín dụng phù hợp cho khách hàng mua dự án Sedona Việt Trì.

Cùng ngày, sự kiện "Giới thiệu dự án & cơ hội hợp tác kinh doanh dự án Sedona Việt Trì" do Công ty Cổ phần FAM GROUP tổ chức đã thu hút gần 30 đơn vị đại lý phân phối bất động sản tại Phú Thọ và Hà Nội. Chương trình là dịp để FAM GROUP giới thiệu thông tin về sản phẩm, đồng thời trao cơ hội hợp tác với các đối tác phân phối trên thị trường.

Tại sự kiện, ông Lưu Thanh Tuấn – Giám đốc dự án thuộc FAM GROUP đã giới thiệu tổng quan về Sedona Việt Trì và trao đổi với các đại lý về định hướng phát triển kinh doanh dự án.

Fam Group trở thành đơn vị phát triển căn hộ cao cấp Sedona Việt Trì - Ảnh 3.

Đại diện FAM GROUP bắt tay hợp tác cùng gần 30 đại lý tại sự kiện giới thiệu dự án Sedona Việt Trì.

Sedona Việt Trì là tòa căn hộ thương mại thuộc phân khúc cao cấp trong dự án Nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tỉnh Phú Thọ. Dự án tọa lạc trên đường Phù Đổng, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tòa nhà có 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, gồm 240 căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ và 24 căn shophouse khối đế. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH phát triển Nhà Phú Thọ, thành viên MHI Group; FAM GROUP đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển kinh doanh.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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