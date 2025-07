Fami Go - Lựa chọn dinh dưỡng cân bằng để khởi đầu ngày mới

Những "khoảng trống dinh dưỡng" bị lãng quên

Dinh dưỡng đầu ngày giúp cung cấp năng lượng sau một đêm dài và khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, bữa sáng luôn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Ngày mới sẽ khởi đầu trọn vẹn hơn khi cơ thể được nạp đủ đầy dưỡng chất. Tuy nhiên, dưới áp lực thời gian và nhịp sống vội, nhiều người trẻ có xu hướng cắt giảm hoặc lướt qua bữa sáng một cách qua loa.

Theo khảo sát do IPOS thực hiện tại Việt Nam năm 2023 với khoảng 4.000 thực khách ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…, có đến 17,5% cho biết họ thường xuyên bỏ qua bữa sáng. Thực trạng này cho thấy bữa sáng – vốn được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đang dần bị xem nhẹ, tạo nên một "khoảng trống dinh dưỡng" trong lối sống hiện đại. Thói quen này lặp lại mỗi ngày dễ dẫn đến mệt mỏi, mất tập trung và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Fami Go - Dinh dưỡng cân bằng từ đậu nành và hạt "lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng"

Một bữa sáng khoa học cần cung cấp đủ 4 nhóm dưỡng chất thiết yếu: chất đạm (protein) duy trì cơ bắp và mang lại năng lượng bền vững; chất bột đường (carbohydrate) cung cấp năng lượng nhanh cho não và cơ thể; chất béo lành mạnh hỗ trợ hoạt động trí não và hấp thu vitamin; vitamin và khoáng chất tăng cường miễn dịch và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Thế nên, việc duy trì chế độ dinh dưỡng đầu ngày với đầy đủ nhóm dưỡng chất thiết yếu không chỉ hỗ trợ hiệu suất học tập, làm việc mà còn góp phần nâng cao sức khỏe lâu dài.

Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đầu ngày nhanh gọn nhưng vẫn đủ đầy các nhóm dưỡng chất của người trẻ bận rộn, Fami Go mang đến giải pháp cho bữa sáng tiện lợi, trọn vẹn với 4 dưỡng chất đạm, bột đường, chất béo và vitamin cần thiết. Được chế biến từ 100% đậu nành chọn lọc kết hợp với các loại hạt có nguồn gốc Việt Nam, Fami Go là giải pháp cho chế độ dinh dưỡng cân bằng, nhanh chóng, tiện lợi và đủ chất để khởi đầu một ngày mới hiệu quả

Đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất, Fami Go là lựa chọn dinh dưỡng phù hợp để khởi đầu ngày mới

Fami Go đặc biệt chú trọng đến chất lượng đạm - dưỡng chất then chốt giúp xây dựng cơ bắp và duy trì năng lượng ổn định mỗi ngày. Sản phẩm sử dụng đạm đậu nành tự nhiên, thành phần được Tiến sĩ Mark Messina (Viện Dinh dưỡng Đậu nành Toàn cầu – Mỹ) đánh giá là nguồn đạm chất lượng cao, tương đương đạm động vật, làm giảm cholesterol trong máu, có thể chống teo cơ và cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu. Với 3,2g đạm/100ml, Fami Go có hàm lượng đạm tự nhiên cao hơn 50% so với nhiều sản phẩm cùng loại(**), giúp mang lại nguồn năng lượng bền vững cho buổi sáng.

Bên cạnh đạm tốt, Fami Go còn tích hợp bột đường, chất béo lành mạnh và nhóm vitamin và khoáng chất thiết yếu như B1, B2, B6, D3, Biotin – hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng và giúp hệ thần kinh hoạt động khỏe mạnh.

Fami Go thêm lựa chọn vị đậu xanh gạo đỏ mới cho khởi đầu ngày mới

Ngoài vị Đậu đỏ nếp cẩm béo bùi từng "gây thương nhớ" với nhiều bạn trẻ mỗi sáng, mùa hè này Fami Go mang đến lựa chọn mới: Vị Đậu xanh gạo đỏ. Sự kết hợp giữa đậu nành hạt chọn lọc, đậu xanh thanh mát và gạo đỏ giàu dinh dưỡng vừa đủ gần gũi để gắn liền với bữa sáng nhanh gọn, vừa đủ mới mẻ để bạn khởi đầu ngày mới hứng khởi hơn. Đây không chỉ là sự sáng tạo trong hương vị, mà còn là cầu nối giữa những nguyên liệu thân thuộc của Việt Nam với phong cách sống hiện đại.

Fami Go trình làng vị đậu xanh gạo đỏ mới, thêm sự lựa chọn mới cho người bận rộn

Fami Go tin rằng mọi thành công đều cần có khởi đầu, với sự kết hợp giữa đậu nành hạt chọn lọc với các loại hạt truyền thống giàu dinh dưỡng, Fami Go hy vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành, mang đến nguồn dinh dưỡng cân bằng để bạn bắt đầu ngày mới trọn vẹn và vững bước trên hành trình chinh phục thành công.

