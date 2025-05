Fan Việt kêu gọi “cứu” lấy Hoa hậu Ý Nhi vì ekip ẩu đến khó tin

Thông tin Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi dừng chân tại Top 20 phần thi phụ Multimedia tại Miss World đang khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt rơi vào trạng thái hụt hẫng. Điều đáng tiếc nhất là nguyên nhân bị loại không đến từ chất lượng nội dung, mà lại xuất phát từ một lỗi kỹ thuật khó chấp nhận: video dự thi của Ý Nhi bị dài quá thời lượng cho phép… đúng 11 giây.

Theo quy định từ Ban tổ chức Miss World, phần thi Multimedia yêu cầu thí sinh nộp video với thời lượng tối đa 1 phút 30 giây. Tuy nhiên, sản phẩm dự thi của Ý Nhi bị cho là dài hơn quy định 11 giây, khiến cô mất suất vào sâu hơn tại phần thi truyền thông. Dù được đánh giá cao về nội dung truyền tải, tinh thần tích cực và hình ảnh chỉn chu, Ý Nhi vẫn phải dừng bước vì lý do tưởng chừng không đáng có này. Chiến thắng cuối cùng ở hạng mục này thuộc về người đẹp Thái Lan - Opal Suchata - đồng thời giành suất vào thẳng Top 40 Miss World 2025.

BTC thông báo đại diện Thái Lan chiến thắng phần thi truyền thông, đồng thời lý giải việc Ý Nhi bị loại là do lố thời gian quy định

Ngay khi thông tin được lan truyền, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xoay quanh sự thiếu sót đến từ phía ekip của Hoa hậu Ý Nhi. "Thiếu chuyên nghiệp", "khó tin", "sai lầm không đáng có" - là những từ được cư dân mạng bình luận dày đặc trên các diễn đàn sắc đẹp. Một số người cho rằng đây là lỗi của ekip, chứ không thể chỉ do sơ suất cá nhân.

Suốt thời gian tham dự Miss World 2025, Ý Nhi đã nhận được không ít lời khen vì hành trình cải thiện hình ảnh và cố gắng khẳng định bản thân. Từ kỹ năng catwalk, thần thái đến ngoại ngữ và giao tiếp, cô đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Chính vì vậy, việc dừng lại vì một lý do kỹ thuật lại càng khiến người hâm mộ tiếc nuối và bức xúc.

Người hâm mộ tiếc nuối khi Ý Nhi bị loại với lý do khó hiểu

Trước đó, trong danh sách Top 8 dự án được xướng tên, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã bất ngờ xuất hiện cùng dự án mang tên "Heart To Head". Việc lọt vào Top 8 Beauty With A Purpose là thành tích nổi bật đầu tiên của Ý Nhi tại Miss World sau chuỗi thất bại ở các phần thi phụ như Thể thao, Head To Head Challenge, Tài năng và Top Model.

Dù cuối cùng không vượt qua đại diện Indonesia để giành lấy tấm vé vào thẳng Top 40 Miss World, nhưng việc được xướng tên cũng là một cú hích tinh thần lớn cho Ý Nhi và cộng đồng fan sắc đẹp Việt.

Đêm chung kết Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5. Theo thể lệ mới, ban tổ chức sẽ chọn Top 40 theo từng khu vực châu lục, sau đó lần lượt rút gọn Top 20, Top 8 và Top 4. Mỗi khu vực sẽ có một người đẹp chiến thắng đại diện tranh tài ở chặng cuối.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hành trình vừa qua, Ý Nhi vẫn còn cơ hội lội ngược dòng nếu thể hiện tốt ở các vòng thi còn lại. Miss World là cuộc thi mà đôi khi kết quả được quyết định ở phút cuối cùng, và niềm hy vọng dành cho đại diện Việt Nam vẫn còn nguyên.

Cơ hội của Ý Nhi vào Top 40 vẫn còn, cư dân mạng vẫn dành nhiều kỳ vọng cho nàng hậu Việt