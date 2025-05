Hoa hậu Kỳ Duyên từ chối trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, thừa nhận kém ngoại ngữ

Ngày 28/5, buổi send-off của Miss Supranational Vietnam 2025 và Mister Supranational Vietnam 2025 đã được diễn ra tại TP.HCM. Gây bất ngờ tại sự kiện chính là màn công bố thay đổi người đại diện Việt Nam tại Mister Supranational 2025. Theo đó, vì lý do chấn thương nên Hà Quang Trung đành rút lui trước thềm cuộc thi, và người thay thế chính là Nguyễn Minh Khắc - Á vương 1 Man Of The Year 2022.

Mister Supranational Vietnam bất ngờ đổi đại diện tại buổi send-off

Về đại diện Miss Supranational Vietnam 2025 vẫn là Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên. Xuất hiện tại sự kiện, Kỳ Duyên diện chiếc đầm vàng cúp ngực, ôm body gợi cảm. Cô đội vương miện danh giá và tự tin khoe nhan sắc trên thảm đỏ. Miss Supranational Vietnam 2025 cũng đã dành thời gian giao lưu với truyền thông, tuy nhiên khi được yêu cầu giới thiệu và thể hiện bản thân bằng tiếng Anh thì Kỳ Duyên hơi ngượng ngùng rồi sau đó giải thích: "Em chưa có sự chuẩn bị, nên em nghĩ mình phải chuẩn bị một bài chỉn chu thì em mới có thể chia sẻ đến mọi người".

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết chưa chuẩn bị kịp phần giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Trên sân khấu, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có những chia sẻ xúc động khi gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn ủng hộ bước đường của mình. Ngoài ra nàng hậu cũng thừa nhận hạn chế về ngoại ngữ, nhưng Kỳ Duyên cho biết đang cố gắng hoàn thiện từng ngày và sẽ tự tin để ra đấu trường nhan sắc quốc tế.

"Có thể em hôm nay không phải là phiên bản hoàn thiện, nhưng cũng chính vì thế mà mỗi ngày với em là một cuộc hành trình. Hành trình đó, em không phải đi một mình. Đằng sau một Võ Cao Kỳ Duyên là những người mà em phải ghi nhớ và biết ơn suốt đời, đó là ba mẹ, công ty, thầy cô, huấn luyện viên, những người đứng sau ánh đèn và quý vị khán giả đã dành cho em những lời động viên. Em biết hôm nay điểm yếu của mình là tiếng Anh, nhưng bằng trái tim dũng cảm, sự chuẩn bị chỉn chu và tinh thần quyết tâm, em tin rằng mình đủ tự tin để mang tinh thần Việt Nam đầy bản sắc và giàu nghị lực".

Hoa hậu Kỳ Duyên xúc động cảm ơn người thân, ekip và thừa nhận vẫn còn hạn chế về tiếng Anh

Đây không phải lần đầu tiên khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của Kỳ Duyên trở thành tâm điểm bàn tán. Hồi đầu năm, tại sự kiện công bố đại diện dự thi, một đoạn clip tự quay khi nói tiếng Anh của Hoa hậu Kỳ Duyên được trình chiếu. Trong clip, nàng hậu diện chiếc áo dài xanh, đội vương miện và dải sash Miss Supranational Vietnam 2025. Kỳ Duyên giới thiệu bản thân, chia sẻ cảm xúc khi đại diện nhan sắc Việt thi quốc tế đồng thời gửi lời cảm ơn tới BTC Miss Supranational.

Đa số khán giả cho rằng kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của Kỳ Duyên vẫn còn nhiều hơn chế như vốn từ vựng ít, phát âm chưa hay và rõ ràng, diễn đạt chưa trôi chảy và chưa đủ thần thái của một beauty queen. Không những vậy, trong đoạn clip được phát, Kỳ Duyên còn bị soi nhiều lần vấp váp, nói tiếng Anh như học thuộc nhưng lại quên bài. Thậm chí, nàng hậu liên tục vấp và phải lặp lại một câu nhưng không được liền chậc lưỡi, bày tỏ thái độ ra mặt. Lỗi giao tiếp đến khó tin của Kỳ Duyên khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi thất vọng.

Hoa hậu Kỳ Duyên nhận nhiều tranh cãi vì khả năng ngoại ngữ còn hạn chế

Võ Cao Kỳ Duyên đăng quang cuộc thi Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam Toàn Cầu 2024. Cô sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1,75m và có số đo ba vòng là 84-60-97. Tân Hoa hậu đang là sinh viên của Đại học Hàng hải Việt Nam. Kỳ Duyên sẽ là đại diện tiếp theo của nhan sắc Việt chinh chiến tại Hoa hậu Siêu quốc gia được tổ chức tại Ba Lan.

Miss Supranational là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế diễn ra thường niên nằm trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Cuộc thi đầu tiên được diễn ra vào năm 2009 tại thành phố Plock, Ba Lan. Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Harashta Haifa Zahra đến từ Indonesia.

Thành tích của nhan sắc Việt tại Miss Supranational đang thuộc về người đẹp Kim Duyên. Tại cuộc thi năm 2022, nàng hậu quê Cần Thơ đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Trong năm thi gần nhất, đại diện nhan sắc Việt là Lydie Vũ, tuy nhiên cô không thể vào top khiến nhiều fan sắc đẹp tiếc nuối.

Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ lên đường sang Ba Lan để bắt đầu hành trình chinh phục chiếc vương miện Miss Supranational