Mỹ nhân Việt cả đời được tung hô là "hoa hậu không ngai", đẹp ngất ngây nhờ 1 bí quyết ít ai dám làm

Trong làng giải trí Việt Nam những năm 1980 và 1990, cái tên Diễm My 6X gần như trở thành biểu tượng của sắc đẹp và sự quý phái. Với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài, đôi mắt sâu hút hồn cùng nụ cười rạng rỡ khiến biết bao người say đắm, cô từng là một trong số những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám, đứng ngang hàng với Việt Trinh, Thu Hà, Diễm Hương.

Nhan sắc kinh diễm, chấn động showbiz một thời

Diễm My không chỉ nổi bật bởi nét đẹp cao sang, thanh lịch, mà còn khiến công chúng ngây ngất vì thần thái quyến rũ và đường nét lai Tây rất khác biệt so với các nữ hoàng ảnh lịch cùng thời. Sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn mềm mại, tất cả tạo nên một nàng thơ đẹp lạ khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Cô được người hâm mộ ưu ái gọi là "hoa hậu không ngai" bởi nhan sắc quá đỗi kiêu sa dù chưa từng thi bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào.

Diễm My 6X thời trẻ

Thập niên 1980 - 1990 là thời kỳ huy hoàng của mỹ nhân 6X. Diễm My xuất hiện dày đặc trên các bìa lịch, bìa tạp chí, poster phim và được săn đón trong mọi sự kiện lớn nhỏ. Người ta nói vui rằng: “Chưa gặp Diễm My ngoài đời thì ít nhất cũng từng thấy cô ấy treo trên tường nhà ai đó.” Dù thời ấy chưa có Facebook hay Instagram, độ phủ sóng của Diễm My vẫn rộng khắp đến mức ai cũng phải biết, phải nhớ và phải ngưỡng mộ. Tên tuổi của cô thậm chí từng trở thành biểu tượng cho chuẩn mực sắc đẹp của phụ nữ Việt giai đoạn đó.

Sự nghiệp gián đoạn nhưng bền bỉ

Không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài, Diễm My còn là diễn viên thực lực, từng ghi dấu trong hàng loạt bộ phim điện ảnh và truyền hình. Khởi nghiệp từ năm 1979 với Trang Giấy Mới của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng, cô nhanh chóng gây ấn tượng và dần khẳng định vị thế trong làng phim ảnh.

Những tác phẩm tiêu biểu của cô có thể kể đến như Tiếng Sóng, Phía Sau Cuộc Chiến, Hai Chị Em, Dòng Sông Hoa Trắng, Vua Lửa hay Về Trong Sương Mù. Vai diễn trong Đằng Sau Một Số Phận (1988) cũng là một dấu ấn khó quên khi cc thể hiện xuất sắc nhân vật Trương Hán Yên, người phụ nữ nhiều giằng xé nội tâm.

Nữ diễn viên từng hợp tác với NS Chánh Tín

Sau khi kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức vào năm 1994, Diễm My tạm rút lui khỏi màn ảnh để chăm lo gia đình. Tuy nhiên, khác với nhiều mỹ nhân cùng thời, lấy chồng là giải nghệ, Diễm My chưa bao giờ rời xa nghệ thuật hoàn toàn. Từ những năm 2000 trở lại đây, khán giả vẫn bắt gặp cô trong các một loạt bộ phim ăn khách như 39 Độ Yêu (2006), Ngũ Quái Sài Gòn, Đại Ca U70 (2014), Cô Ba Sài Gòn (2017) hay Mẹ Chồng (2017),...

Dù không còn đóng chính, Diễm My luôn chọn lọc kỹ kịch bản và xuất hiện chỉ khi vai diễn thực sự phù hợp. Chính sự kỹ lưỡng này giúp tên tuổi cô vẫn giữ được sự kính trọng và yêu mến từ công chúng suốt nhiều thập kỷ.

Mẹ Chồng là một trong số những phim nổi tiếng nhất của Diễm My 6X trong những năm gần đây

Nhan sắc hiện tại đáng ngưỡng mộ

Giờ đây, khi đã bước sang tuổi ngoài, Diễm My vẫn khiến bao người bất ngờ với vẻ đẹp trẻ trung vượt thời gian. Làn da mịn màng, vóc dáng thanh mảnh, thần thái sang trọng khiến cô trông như mới ở độ tuổi tứ tuần. Trên mạng xã hội, những bức ảnh đời thường của nữ diễn viên luôn nhận được cơn mưa lời khen.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Diễm My không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền hay dao kéo, mà đơn giản là: "Suốt 40 năm tôi không ăn cơm". Nghe có vẻ khó tin, nhưng chính cô từng chia sẻ việc loại bỏ tinh bột trắng, kết hợp ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, luyện yoga và thiền định là những yếu tố quan trọng giúp cô giữ gìn vóc dáng lẫn tinh thần. Trước những chia sẻ này, không ít khán giả khẳng định họ chỉ biết ngưỡng mộ chứ... không dám thử.

Nhan sắc hiện tại của Diễm My 6X

Từ một mỹ nhân làm mưa làm gió khắp ảnh lịch, phim ảnh thập niên 80, Diễm My 6X giờ đây đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp vượt thời gian và cuộc sống hạnh phúc viên mãn, một “hoa hậu không ngai” viên mãn suốt cả cuộc đời.

LỆ AN