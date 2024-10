FAS Angel - Hành trình truyền cảm hứng sống tử tế, sống đẹp của những thiên thần áo cam

Năm 2016, một vụ tai nạn đã thay đổi cuộc đời của anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng của Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Trong khoảng 15 phút ngay sau tai nạn, khi anh Việt vô tình trở thành nạn nhân, sự lạnh lùng của những người đi đường xung quanh đã khiến anh phải dựa vào sức mạnh tinh thần và quyết tâm cuối cùng để tự giải thoát khỏi tình huống khó khăn.

Sau mỗi vụ tai nạn giao thông, con người thường đối diện với hai dòng suy nghĩ. Một là sợ hãi không dám ra đường sợ mình sẽ chết một lần nữa. Hai là thù oán người gây tai nạn, hờn trách người đi đường khi không được cứu giúp. Tuy nhiên, cũng có người sợ bị vu oan, sợ máu, nhưng họ không vô cảm đến mức chứng kiến cái chết trước mắt mà không giúp đỡ.

Chứng kiến nhiều vụ tai nạn, anh Phạm Quốc Việt nhận thấy cần phải nhìn từ vị trí của người khác nên anh Phạm Quốc Việt quyết định phải làm một cái gì đó bứt phá ra khỏi suy nghĩ này. Đó là lý do anh thành lập FAS Angel - Hỗ trợ sơ cứu. Một đội ngũ tận tâm, những người đã sẵn sàng đặt sự trợ giúp và đồng cảm lên hàng đầu, để mang lại hi vọng và sự hỗ trợ cần thiết trong những thời điểm khẩn cấp.

Anh Phạm Quốc Việt

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel là dự án thuộc Công ty TNHH FAS Angel, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội. Năm 2019, FAS Angel được thành lập bởi anh Phạm Quốc Việt và duy trì hoạt động cho đến thời điểm hiện tại. Đội hoạt động trên phương diện hỗ trợ khẩn cấp hoàn toàn miễn phí trong các vụ việc có nạn nhân như hỏa hoạn, tai nạn giao thông...

Cho đến hiện tại, Đội đã hỗ trợ lên tới gần 19.000 nạn nhân, với khoảng hơn 11.000 sự vụ. Trong đó có khoảng 8% số nạn nhân bị tử nạn được hỗ trợ về quê hương, 31% nạn nhân nặng đến nguy kịch, 61% nạn nhân vừa đến nặng. Trong sự kiện giải thưởng Human Act Prize 2023, FAS Angel vinh hạnh được ca sỹ Mỹ Tâm (Ban giám khảo) trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ vào quỹ hoạt động của Đội và mua chiếc xe cấp cứu 04 mang tên Kindness - Lòng tốt. Đến hiện tại, chiếc xe đang phục vụ và có tính lan tỏa rất tốt đến cộng đồng.

Mục tiêu ban đầu của FAS Angel là tập trung vào việc cung cấp sơ cứu tại hiện trường các vụ tai nạn giao thông. Nhưng khi thấy nhiều những sự vụ nghiêm trọng xảy ra mà nạn nhân không được tiếp cận y tế kịp thời, FAS Angel đã quyết định hỗ trợ trong các sự vụ chịu nhiều thương vong như sự việc cháy chung cư mini tại Khương Hạ, vụ cháy tại Trung Kính hay vụ cháy tại Định Công Hạ, giúp đỡ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn về với quê hương. Để làm tốt các công việc này, FAS Angel cũng rất mong muốn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ các đối tác, mạnh thường quân và tình nguyện viên.

FAS Angel cũng đã đặt ra một số phương hướng phát triển, bao gồm việc thành lập một đường dây báo khẩn cấp cho các vụ tai nạn; thiết lập một nhóm hỗ trợ sau tai nạn với khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính và tâm lý cho nạn nhân khi cần, cùng với việc tổ chức một nhóm chia sẻ kiến thức về sơ cứu dành cho cộng đồng. Mục tiêu là tạo ra một nguồn thông tin hữu ích, chia sẻ kinh nghiệm và những câu chuyện nhân văn từ các tình huống tai nạn để tạo động lực, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng tình yêu giữa con người với con người.

Với tôn chỉ đầu tiên của Đội là "Không bỏ rơi ai cả", FAS Angel muốn giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời những nạn nhân trong các vụ tai nạn. Ngoài ra, Đội muốn lan tỏa, chia sẻ các kiến thức cần thiết trong việc sơ cứu để mọi người có thể tự bảo vệ bản thân lúc cần thiết.

Khi được hỏi về tầm nhìn, mục tiêu lâu dài, anh Phạm Quốc Việt – Người sáng lập FAS Angel chia sẻ: "Mục tiêu của FAS Angel không chỉ dừng lại ở Việt Nam, mà còn vươn ra quốc tế. Nhưng trước tiên, tôi muốn làm cho chính cộng đồng mình trước, xây dựng cộng đồng mình lớn mạnh rồi mới ra ngoài. Đó cũng là một phần lý do tôi đặt tên nhóm bằng tiếng nước ngoài, FAS là từ viết tắt của First Aid Support (Hỗ trợ sơ cứu ban đầu). Còn những ai không may gặp nạn được người nào đó sẵn sàng giúp đỡ, tôi đặt là Angel".

Động lực của FAS Angel là nụ cười, niềm hạnh phúc và bình an của tất cả mọi người, mọi nhà trên mọi nẻo đường. FAS Angel tin rằng công việc của mình có thể tạo ra những thay đổi tích cực và hình thành một cộng đồng đoàn kết, nơi mọi người chia sẻ tình thương và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Ngoài việc giúp đỡ trực tiếp, FAS Angel cũng tham gia vào các buổi tập huấn, các hoạt động phong trào nâng cao ý thức của người dân về an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy; thường xuyên chia sẻ kiến thức và kỹ năng sơ cứu cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và trường học. Mục tiêu là đảm bảo mọi người được trang bị kiến thức an toàn để đối mặt với các tình huống khẩn cấp.

FAS Angel hoạt động rộng rãi và không giới hạn địa lý, phạm vi thực hiện trên mọi miền tổ quốc với hoạt động chính tại Hà Nội. Điều quan trọng là bất kỳ nơi nào có người gặp nạn, nơi đó có FAS Angel. Mọi hoạt động của Đội được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Đội luôn sẵn sàng chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, trang thiết bị y tế và kỹ năng cứu hộ cứu nạn để có thể hỗ trợ những người bị nạn trong thời gian ngắn nhất.

"Mặc dù FAS Angel mong muốn được cống hiến hết mình cho cộng đồng, nhưng đồng thời chúng tôi cũng mong muốn một ngày nào đó mà tất cả chúng tôi đều 'thất nghiệp', khao khát về một tương lai ít người bị tai nạn, để không còn phải chứng kiến những chuyện đau lòng hay thương vong như các vụ việc cháy chung cư mini ở Khương Hạ, cháy nhà trọ tại Trung Kính hay cháy nhà dân tại Định Công Hạ vừa qua", anh Phạm Quốc Việt cho biết.

Chúng tôi không muốn hôm nay xin cái này, ngày mai lại đi xin cái khác...

Hiện nay FAS Angel có 125 thành viên. Do ý nghĩa từ những việc làm thiết thực cho xã hội, cộng đồng mà dự án Hỗ trợ sơ cứu có rất nhiều người muốn đăng kí tham gia, sẵn sàng đăng kí được học đào tạo và thực hiện nhiều thử thách. Với những nỗ lực không mệt mỏi, hành trình không bỏ rơi ai cả, FAS Angel đã, đang và còn sẽ làm tốt hơn nữa sứ mệnh của mình. Hành trình ấy truyền cảm hứng sống tử tế, sống đẹp đến với tất cả mọi người.

Về tài chính luôn là bài toán khó với FAS Angel. Với số tiền 200 triệu đồng được ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ ở Human Act Prize năm 2023, anh Quốc Việt bày tỏ sự biết ơn, trân trọng. Thông qua hành động của nữ ca sĩ, câu chuyện của anh được nhiều người biết tới hơn, và ngay sau đó, anh nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân khác về cả vật chất lẫn tinh thần.



Vị đội trưởng tâm sự: "Sự giúp đỡ của mọi người phần nào giải quyết khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, theo tầm nhìn của FAS Angel, hành động kêu gọi ủng hộ không được thường xuyên diễn ra, trừ khi tôi thật sự quá khó khăn. Mục đích của chúng tôi là có một số vốn nhất định để vừa dạy nghề, vừa tạo việc làm, vừa tạo kinh tế tái đầu tư cho quỹ.

Chúng tôi không muốn hôm nay xin cái này, ngày mai lại đi xin cái khác. Chúng tôi muốn xây dựng trạm cứu hộ về sửa chữa xe hoặc một ngành nghề nào đó cho đội viên, tình nguyên viên để họ có thể làm được, giống như tôi chỉ đơn giản là ông chủ cửa hàng sửa chữa xe, chẳng có gì lớn lao! Từ mô hình đó, tôi vừa có thể dạy nghề cho người muốn học nghề, sau này họ học nghề thành công sẽ về mở cửa hàng, tham gia cứu hộ, tiếp tục nối dài cánh tay cứu người, cứu đời".

Anh Phạm Quốc Việt bày tỏ, tinh thần FAS Angel không chỉ dừng lại ở Hà Nội mà dù ở địa phương nào, dưới sự quản lý của ai cũng sẵn sàng phối hợp để đạt mục đích cao cả nhất, đó là cứu người. Ngoài ra, Đội đang nỗ lực hơn trong việc kết hợp với lực lượng PCCC, Hội Chữ thập đỏ để xây dựng lại lực lượng của ban ngành đó. Thời gian tới, Đội sẽ hoàn thành các hạng mục để phối hợp với cơ quan nhà nước nhằm lan toả tư tưởng, kiến thức, việc làm của FAS Angel.