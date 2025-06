FBI cảnh báo người dùng iPhone tuyệt đối không được nghe những cuộc gọi dạng này!

Trong một cảnh báo khẩn được phát đi gần đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết người dùng điện thoại đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch lừa đảo tinh vi. Các đối tượng sử dụng công nghệ giả mạo số điện thoại (spoofing) để hiển thị cuộc gọi như đến từ FBI hoặc các cơ quan thực thi pháp luật, sau đó đưa ra những lời đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân.

Theo đó, kẻ gian thường tự xưng là nhân viên điều tra, tuyên bố nạn nhân liên quan đến các cáo buộc hình sự nghiêm trọng và yêu cầu họ chuyển tiền ngay lập tức để “giải quyết” hoặc tránh bị bắt giữ. Trong thông báo chính thức, FBI khẳng định cơ quan này không bao giờ gọi điện để yêu cầu tiền chuộc hay đe doạ bất kỳ ai. Người dân được khuyến cáo nếu nhận được cuộc gọi tương tự thì nên lập tức cúp máy và báo cáo vụ việc tại trang web ic3.gov.

Không chỉ riêng FBI, nhiều sở cảnh sát cấp bang và địa phương tại Mỹ cũng ghi nhận các cuộc gọi giả mạo với quy mô lớn. Cảnh sát bang New York mới đây cho biết đã tiếp nhận hàng loạt báo cáo liên quan đến các cuộc gọi từ những người tự nhận là nhân viên công lực, yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân như số An sinh xã hội, thông tin tài khoản ngân hàng với lý do "phục vụ điều tra".

Đại diện cơ quan chức năng tại bang này cảnh báo: “Những đối tượng này lợi dụng lòng tin của người dân vào các tổ chức chính quyền, tạo ra sự hoảng loạn nhằm khiến họ hành động theo yêu cầu phi lý”. Phương thức chung của chúng là giả mạo số điện thoại, đóng vai người thi hành pháp luật và gây sức ép tâm lý để nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin.

Chiêu trò này không chỉ giới hạn ở Mỹ. Tại Việt Nam, thời gian qua cũng xuất hiện các trường hợp giả danh công an, điện lực, thậm chí là cơ quan tư pháp gọi điện hăm dọa người dân, viện lý do điều tra hoặc xử lý vi phạm để ép chuyển tiền. Một số vụ còn yêu cầu truy cập đường link lạ, cung cấp OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng.

Dù ở quốc gia nào, hình thức lừa đảo qua điện thoại đang ngày càng trở nên tinh vi và nguy hiểm. Lời khuyên dành cho người dùng iPhone, Android là luôn giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, đặc biệt là khi có yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Nếu nghi ngờ, hãy chủ động liên hệ các cơ quan chức năng qua số điện thoại chính thức để xác minh, tránh trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản.

Tham khảo Forbes