Siêu lừa đảo qua mắt cả FBI: Giả làm phi công trót lọt trong 2 năm liền, thoát cảnh tù tội liền được "tuyển thẳng" làm chuyên gia

Frank Abagnale Jr. là cái tên của kẻ lừa đảo "tinh vi" nhất nước Mỹ. Người này đã từng giả làm bác sĩ, phi công của hãng hàng không Pan American, luật sư Georgia và thậm chí là giáo sư Đại học Brigham Young. Nhiều năm sau, câu chuyện của Frank đã được chuyển thể thành bộ phim đình đám "Catch Me If You Can" và gây được tiếng vang lớn.



Rốt cuộc Frank Abagnale là ai? Vì sao ông có thể lừa đảo trắng trợn như vậy?

Biến cố tuổi thơ thay đổi một con người

"Cậu chọn ở với cha hay với mẹ?" - thẩm phán cất giọng hỏi Frank Abagnale trong phiên tòa ly hôn của cha mẹ. Cậu bé Frank khi ấy vẫn đang sống trong một gia đình hạnh phúc, nên gần như không thể chấp nhận nổi câu hỏi này. Biến cố gia đình để lại trong đứa trẻ một vết hằn sâu sắc. Từ một đứa bé ngoan, Frank trở nên nổi loạn, bất cần.

Ngay từ sớm, Abagnale đã học được những trò gian trá và bắt đầu con đường "lừa đảo" của mình. Không ai ngờ đến nạn nhân chính thức đầu tiên của Frank lại chính là bố ông. Lợi dụng lòng tin của cha khi giao cho sử dụng thẻ tín dụng, Frank bắt đầu nghĩ ra việc “cà thẻ" mua phụ tùng xe sau đó bán lại cho nhân viên tiệm xăng với giá rẻ hơn, biến tiền trong thẻ thành tiền mặt.

Bố của ông khi nhận được những hóa đơn mua hàng với số tiền nợ lên đến hàng nghìn đô la liền nhận ra mình đã bị con trai lừa một vố ngoạn mục. Sau này khi nhắc lại, Frank vẫn cảm thấy có lỗi vì suy nghĩ bồng bột của bản thân.

Frank Abagnale thời trẻ. Ảnh: DailyMail

Năm 16 tuổi, "siêu lừa" chuyển đến New York và tìm được một công việc với mức lương chỉ đủ mua thức ăn. Tin rằng thu nhập thấp là do tuổi tác, Frank Abagnale quyết định sửa giấy tờ tăng thêm 10 tuổi để tìm việc dễ dàng hơn. Trời phú cho người đàn ông này có một mái tóc màu xám lốm đốm như tóc bạc và một gương mặt già dặn nên có thể dễ dàng thuyết phục các nhà tuyển dụng.



Nói dối dễ như trở bàn tay

Cú lừa ngoạn mục nhất trong sự nghiệp lừa đảo của Frank chính là việc cải trang thành phi công của hãng hàng không PanAm trong suốt nhiều năm trời mà không ai nhận ra. Điều này xuất phát từ ước mơ được "bay chùa" khắp nơi mà không phải bỏ tiền túi từ khi còn nhỏ.

Nhờ người quen biết, Frank tìm đến được công ty chuyên may đồng phục cho hãng, báo mất đồ bằng số hiệu của một nhân viên và yêu cầu được may lại. Ông tìm đến một người thiết kế để làm một chiếc thẻ với thông tin hệt như mẫu của hãng PanAm với lý do cho cấp trên dễ hình dung về chiếc thẻ công ty trong tương lai.

Thế là một chiếc thẻ nhân viên hoàn hảo đã ra đời. Frank mua một chiếc máy bay mô phỏng của hãng PanAm và cẩn thận tháo bỏ logo gắn vào thẻ nhân viên, hoàn thành công đoạn cuối cùng của việc giả mạo thẻ.

Tuy nhiên trở ngại lớn nhất là làm thế nào để có kiến thức chuyên dụng ngành hàng không và giấy phép của Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA). Thời gian sau đó, Frank túc trực 24/7 tại thư viện để thu thập thông tin về ngành hàng không, phi công và thuật ngữ chuyên ngành. Nhờ đó mà "siêu lừa" có trong tay lượng thông tin khổng lồ, nắm được các quy tắc, chính sách của PanAm... kể cả loại máy bay hãng thường sử dụng.

Siêu lừa làm phi công. Ảnh: People

Phi công "rởm" nhưng vẫn trót lọt



Dưới cái tên Frank Williams, kẻ mạo danh đã có chuyến bay đầu tiên đi Miami trót lọt. Sau 2 năm, người đàn ông này đã đi máy bay miễn phí với tổng cộng hơn 1 triệu 600 ngàn km, trên 250 chuyến bay của nhiều hãng hàng không, đến 26 quốc gia. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở khách sạn đều do hãng PanAm chi trả.

Thế nhưng, trò lừa đảo cũng có ngày bị phát giác. Frank từng bị nghi ngờ sau khi đáp chuyến bay xuống thành phố Miami và bị áp tải về đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Tại đây, ông vẫn trình ra được các thể loại giấy tờ chứng tỏ mình thật sự là Frank Williams - phi công của hãng PanAm.

May mắn khi đó một vài phi công đi cùng trên chuyến bay có mặt tại sở cảnh sát và lên tiếng xác nhận giúp kẻ lừa đảo thoát chết ngoạn mục. Dù không bị bắt nhưng Frank quyết định rút lui để tránh hậu họa về sau.

Sau đó, Frank tiếp tục sống dưới nhiều thân phận khác nhau như bác sĩ, luật sư, giảng viên đại học, biên kịch phim, thậm chí là nhân viên mật vụ liên bang. Ngoài ra, "siêu lừa" còn có tài làm giả trái phiếu, rút ruột ngân hàng số tiền lên đến 2,5 triệu đô la thời điểm những năm 60.

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra"

Hành vi lừa đảo của Frank dù được thực hiện tinh vi và trót lọt tất thảy nhưng vẫn không qua mắt được thanh tra FBI Joseph Shea. Nhiều lần tẩu thoát ngay trước mắt cảnh sát nhưng cuối cùng Frank vẫn bị tóm khi đang lẩn trốn tại New York khi 21 tuổi và nhận mức án 12 năm trong tù. Nhờ chấp hành tốt nên chỉ sau 5 năm, Frank đã được trả lại tự do.

Người đàn ông chuyên lừa đảo có cuộc sống mới. Ảnh: BI

Nhận thấy người đàn ông này có thực lực trong lĩnh vực "lừa đảo", FBI đã tạo cơ hội để Frank trả nợ cho xã hội. Frank được thuyết trình tại Học viện FBI để cung cấp kiến thức cho các nhân viên của cơ quan chức năng trong việc truy bắt tội phạm.



Frank gắn bó với công việc này trong suốt 35 năm và đồng thời cũng duy trì tình bạn với thanh tra Joseph đến tận lúc khi người này qua đời.

Về sau, Frank còn thành lập công ty Abagnale & Associates chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp về việc phòng ngừa và phát hiện gian lận trong hoạt động kinh doanh. Chương trình phòng chống gian lận của Frank đã thu hút sự quan tâm của hơn 140.000 công ty và được áp dụng rộng khắp.



Năm 2015, Frank được mệnh danh là Đại sứ theo dõi gian lận AARP. Hiện tại khi đã về già, ông trở thành một diễn giả, người viết tự truyện và thường xuyên tham gia các dự án chống lừa đảo.



Cuộc đời "thăng trầm" của Frank William Abagnale Jr. đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim thực hiện tác phẩm "Catch me if you can" với sự tham gia diễn xuất của tài tử Leonardo DiCaprio. Bộ phim từng lọt vào danh sách đề cử giải Oscar ở nhiều hạng mục và nhận được không ít lời tán dương từ phía các nhà phê bình phim.



Tổng hợp