FBI "đột kích" nhà của cậu bé 12 tuổi, phát hiện điều bất ngờ trong phòng ngủ

06-09-2025 - 08:30 AM | Tài chính quốc tế

Thành tựu của Jackson Oswalt đã đi thẳng vào Kỷ lục Guinness thế giới.

Mới chỉ 12 tuổi, Jackson Oswalt đến từ Memphis, bang Tennessee, Mỹ đã đạt được một cột mốc khoa học đáng chú ý khi thực hiện thành công phản ứng tổng hợp hạt nhân trong phòng ngủ của mình, giúp cậu bé được ghi vào Kỷ lục Guinness thế giới.

Thành tựu đột phá của cậu khiến đích thân FBI "vào cuộc".

FBI

Ảnh: Guinnessworldrecords

Vào ngày 19/1/2018, chỉ vài giờ trước sinh nhật lần thứ 13 vào năm 2018, Jackson Oswalt đã hợp nhất hai nguyên tử deuterium bằng lò phản ứng tổng hợp hạt nhân mà cậu đã chế tạo và vận hành trong phòng chơi tại nhà riêng của mình. Thành tựu của Jackson Oswalt đã được Liên minh Nghiên cứu Nhiệt hạch Nguồn mở xác minh vào ngày 2/2/2018.

Không lâu sau đó, Jackson Oswalt được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là Người trẻ nhất đạt được thành tựu tổng hợp hạt nhân (nam). Nhưng điều mà cậu không bao giờ ngờ tới chính là… một chuyến viếng thăm của FBI.

Hai đặc vụ FBI ở cửa: Một cuộc kiểm tra bất thường

Thí nghiệm hạt nhân của Jackson Oswalt nhanh chóng thu hút sự chú ý của chính quyền, dẫn đến một chuyến thăm bất ngờ từ FBI.

Ngày nọ, Jackson Oswalt bị đánh thức bởi 2 đặc vụ FBI, họ đã kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà của cậu bằng một thiết bị đặc biệt để đảm bảo không phát hiện thấy bức xạ hạt nhân nào từ các thí nghiệm của cậu.

Cuộc "đột kích" bất ngờ này của FBI may mắn cũng mang lại kết quả bất ngờ.

FBI

Ảnh: Guinnessworldrecords

Được trang bị máy đếm Geiger, FBI cuối cùng kết luận rằng không có mức phóng xạ có hại nào hiện diện trong khu vực. Kết quả điều tra xác nhận rằng thí nghiệm của Jackson Oswalt đã được tiến hành an toàn, xoa dịu mọi lo ngại về việc phơi nhiễm phóng xạ trong cộng đồng.

Vào website của riêng Jackson Oswalt, có thể thấy hiện tại Jackson Oswalt (20 tuổi) đang xây dựng các giao diện máy tính vật lý mới tại Midjourney, Inc (Mỹ).

Phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra khi các nguyên tử nhỏ (thường là hydro) va chạm vào nhau dưới nhiệt độ và áp suất cực cao, giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ – giống như cách Mặt trời tạo ra năng lượng.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân hứa hẹn cung cấp nguồn năng lượng sạch và gần như vô hạn, một mục tiêu mà các nhà khoa học đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ.

Thí nghiệm của Jackson Oswalt, mặc dù chưa đạt hiệu quả tiết kiệm năng lượng, nhưng là một bước tiến đáng kể hướng tới việc hiện thực hóa tiềm năng của năng lượng nhiệt hạch. Nó là nguồn cảm hứng cho các thế hệ tương lai khám phá các giải pháp sáng tạo cho những thách thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu.

Theo Trang Ly

