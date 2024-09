FE CREDIT khuyến khích khách hàng xây dựng thói quen thanh toán đúng hạn

Kết thúc chương trình, 3 chiếc xe máy Honda Vison, 12 chỉ vàng và 520 thẻ quà tặng Got It trị giá lên đến 1 triệu đồng đã được FE CREDIT trao đến 535 khách hàng may mắn.

Xuất phát từ thực tế, trong quá trình đồng hành cùng khách hàng, FE CREDIT nhận thấy có khá nhiều khách hàng vì các lý do liên quan đến công việc, gia đình hoặc gặp phát sinh khó khăn tài chính khiến họ trễ hạn thanh toán. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, khoản vay của khách hàng có nguy cơ chuyển vào nhóm nợ xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến điểm tín dụng và khả năng vay vốn sau này.

Là chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực tài chính, ông Marcin Trusz – Đại diện FE CREDIT cho biết, việc thanh toán đúng hạn không chỉ phản ánh độ uy tín, trách nhiệm, khả năng quản lý tài chính,... giúp khách hàng xây dựng một lịch sử tín dụng tốt mà còn là chìa khóa quan trọng để họ tiếp cận với các khoản vay vốn, mua sắm trả góp và nhiều dịch vụ tài chính khác. Ngược lại, lịch sử tín dụng chưa tốt có thể khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc đi vay hoặc thậm chí bị từ chối.

FE CREDIT luôn trao đổi và lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Ảnh FE CREDIT.

"Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có những thời điểm chúng ta rất cần các nguồn lực tài chính kịp thời để trang trải trong tình huống cấp thiết như đau ốm, chi phí học tập của con cái, kinh doanh hay các nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng có sẵn nguồn tài chính dự phòng, vì vậy việc đảm bảo cho bản thân một lịch sử tín dụng tốt là rất quan trọng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các khoản vay vốn trong trường hợp khẩn", ông Marcin Trusz chia sẻ.

Thấu hiểu điều đó, FE CREDIT với vai trò là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam đã nỗ lực không ngừng trong quá trình trao đổi, truyền thông trên diện rộng nhằm giúp khách hàng hiểu rõ tầm quan trọng của việc thanh toán đúng hạn đến lịch sử tín dụng, điểm tín dụng của họ. Song song, FE CREDIT cũng triển khai các chương trình ưu đãi với các giải thưởng hấp dẫn để khuyến khích khách hàng xây dựng thói quen thanh toán đúng hạn và "Chào hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn" là một trong những chương trình tiêu biểu.

Đại diện FE CREDIT trao giải nhất xe Honda Vision đến khách hàng may mắn trong đợt 3 của chương trình. Ảnh: FE CREDIT

Sau 3 tháng triển khai, chương trình đã đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình với hơn 42.500 khách hàng. Đại diện FE CREDIT cũng đã đến tận nhà thăm hỏi và trao các giải thưởng giá trị đến khách hàng may mắn trên khắp cả nước.

Chia sẻ với đại diện FE CREDIT, chị Thạch Thị Đa Ra (tỉnh Sóc Trăng) - khách hàng may mắn trúng giải nhì 1 chỉ vàng của đợt 3 - cho biết, do công việc buôn bán bận rộn nên không phải lúc nào chị cũng nhớ lịch để thanh toán khoản vay đúng hạn. "Thông thường các bạn nhân viên FE CREDIT sẽ gọi cho tôi trước khoảng 1 tuần để nhắc lịch thanh toán. Tôi thấy việc này rất hay, thứ nhất là giúp tôi không bị nhỡ ngày đến hạn, thứ hai là tôi cũng có thời gian để chuẩn bị tiền thanh toán khoản vay của mình" chị Đa Ra cho hay.

Cũng theo chị Đa Ra, dù mới biết và sử dụng của FE CREDIT gần 1 năm nay nhưng chị rất hài lòng về dịch vụ và càng vui hơn khi may mắn trúng giải thưởng giá trị. Trong thời gian tới chị Đa Ra khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của FE CREDIT khi có nhu cầu và sẽ giới thiệu đến người thân, bạn bè.

Chung cảm nhận, anh Nguyễn Trần Trường Hải (TP.HCM) – khách hàng may mắn trúng giải nhì 1 chỉ vàng của đợt 2 – đánh giá "Chào hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn" là một ý tưởng hay, bởi bản thân anh Hải dù đã sử dụng sản phẩm tài chính của nhiều đơn vị khác nhưng đây là lần đầu tiên có chương trình tri ân khách hàng thanh toán khoản vay.

"Qua đó khách hàng nhận thấy FE CREDIT quan tâm và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Đây cũng là động lực để khách hàng thanh toán khoản vay sớm vừa để đảm bảo lịch sử tín dụng tốt, vừa có cơ hội trúng thưởng", anh Trường Hải cho biết.

FE CREDIT luôn tiên phong ra mắt những sản phẩm, chương trình thiết thực dành cho khách hàng. Ảnh: FE CREDIT.

Sau thành công của chương trình "Hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn", đại diện FE CREDIT cho biết trong tương lai FE CREDIT sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông đa dạng đến khách hàng về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thanh toán đúng hạn đến lịch sử tín dụng. Đồng thời triển khai các chương trình hậu mãi với nhiều giải thưởng giá trị nhằm khích lệ khách hàng xây dựng thói quen này.

"Chúng tôi mong muốn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng thông qua việc đem đến các giải pháp, dịch vụ tài chính tiêu dùng có trách nhiệm dựa trên lối sống và nhu cầu của người dân Việt Nam. Xa hơn, chúng tôi mong muốn hướng tới việc xây dựng thói quen vay tiêu dùng văn minh, quản lý tài chính lành mạnh, từng bước chung tay xóa bỏ tình trạng tín dụng đen, góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội" ông Marcin Trusz nhấn mạnh.