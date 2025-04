Trung Quốc bắt đầu áp thuế trả đũa Mỹ, giá vàng thế giới lao dốc trong ngỡ ngàng đêm 4/4

Tối ngày 4/4, giá vàng thế giới lại đảo chiều lao dốc, mức giảm tới 80 USD/ounce. Khoảng 20h30 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đứng ở mức 3.057 USD/ounce, giảm tới 80 USD/ounce trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Trước đó, trong tối ngày 3/4, giá vàng thế giới cũng có biến động tương tự khi "bốc hơi" 110 USD/ounce chỉ trong vài giờ đồng hồ rồi sau đó lại quay đầu hồi phục.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc lao dốc mạnh vào đầu phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại Mỹ. Dù tâm lý e ngại rủi ro đang bao trùm thị trường chung vào cuối tuần này, các kim loại trú ẩn an toàn vẫn chịu áp lực chốt lời lớn và thanh lý hợp đồng dài hạn yếu từ các nhà giao dịch kỳ hạn ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường bất an, nhiều nhà giao dịch rơi vào tình thế "không bán được thứ mình muốn thì bán thứ mình có". Đây có thể là nguyên nhân khiến vàng và bạc – vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn – bị bán tháo, dù thị trường chung đang trong trạng thái tránh rủi ro.

Biến động giá vàng theo giờ New York (Mỹ) ngày 4/4

Sự hỗn loạn trên thị trường toàn cầu đã che mờ báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ do Bộ Lao động công bố sáng thứ Sáu. Con số việc làm phi nông nghiệp chủ chốt tăng mạnh hơn dự kiến, đạt 228.000 việc làm so với kỳ vọng 140.000 và so với mức tăng 117.000 đã điều chỉnh giảm trong báo cáo tháng 2.

Các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt giảm mạnh 2 phiên gần đây. Tâm lý né tránh rủi ro vẫn ở mức rất cao vào cuối tuần giao dịch sau tin tức về thuế quan của Mỹ công bố hôm thứ Tư, cùng với các biện pháp trả đũa thương mại từ các đối tác của Mỹ. Đáng chú ý, Trung Quốc vừa công bố áp thuế 34% lên toàn bộ hàng hóa Mỹ nhập vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thị trường kỳ hạn Fed funds hiện định giá 5 lần cắt giảm lãi suất tại Mỹ trong năm nay. Với mỗi lần cắt giảm 0,25%, tổng mức giảm sẽ là 1,25% trong năm. Các nhà phân tích cho rằng thị trường kỳ hạn quỹ Fed đang phản ánh nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet từng nói ông thích mua cổ phiếu khi "máu chảy trên đường phố". Ông cũng cho rằng khi người khác tham lam thì ông sợ hãi, và khi người khác sợ hãi thì ông tham lam. Nhiều người đồng tình rằng tình hình hiện nay chính là như vậy.

Trong diễn biến khác, đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ đang được mua vào như các tài sản trú ẩn an toàn trong tuần này. Chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ trở lại nhưng không xa mức thấp nhất 6 tháng ghi nhận hôm thứ Năm. Giá dầu thô kỳ hạn Nymex giảm mạnh, chạm mức thấp nhất gần 4 năm và đang giao dịch quanh mức 62,00 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dưới 4%, ở mức 3,9%. Trái phiếu Mỹ đang chứng kiến dòng tiền mua vào tìm kiếm chất lượng an toàn trong bối cảnh thị trường rối loạn.

Trong nước, giá vàng hôm nay bị điều chỉnh mạnh, giảm khoảng 600 nghìn đồng/lượng. Hiện giá vàng nhẫn trơn phổ biến ở mức 99,0-101,6 triệu đồng/lượng. Trong khi vàng miếng SJC khoảng 98,8-101,3 triệu đồng/lượng.