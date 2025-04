USD không phải là đồng tiền tăng mạnh nhất so với VNĐ lúc này: Giá Euro, Yên Nhật bất ngờ tăng gần 3% chỉ trong 1 ngày

Hôm qua, ngày 3/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế, trong đó Việt Nam chịu mức 46%, tỷ giá USD/VND đã có biến động mạnh ngay lập tức.

Trong ngày 3/4, giá USD ở các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng mạnh 160-180 đồng, là mức tăng mạnh nhất trong hơn 2 tháng. Theo đó, giá bán USD ngân hàng đã vượt mốc 26.000 đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Sang ngày 4/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng mạnh 32 đồng lên 24.886 đồng, từ đó nới tỷ giá trần lên 26.130 đồng. Tuy nhiên, giá USD ngân hàng hôm nay lại hạ nhiệt, quay đầu giảm khoảng 40 đồng. Theo đó, giá mua vào hiện nay khoảng 25.600 đồng và giá bán là 25.960 đồng.

Đáng chú ý, không chỉ giá USD biến động mạnh vài ngày gần đây sau khi chính sách thuế mới do Mỹ công bố mà nhiều đồng tiền khác như EUR, JPY,… cũng biến động mạnh so với Việt Nam Đồng (VNĐ).

Ngày 3/4, tại Vietcombank, tỷ giá EUR/VND đã bất ngờ tăng 809 đồng tới lên 28.006- 29.246 đồng, tương đương tăng 2,8% chỉ trong 1 ngày. Sang ngày 4/4, tỷ giá này đã hạ nhiệt, giảm khoảng 140 đồng xuống 27.873-29.106 đồng.

Tương tự, tỷ giá Yên Nhật (JPY) cũng tăng vọt ngày 3/4. So với VNĐ, JPY đã bất ngờ tăng 5 đồng lên 171-180 VNĐ/JPY, tương đương tăng 2,9% chỉ trong 1 ngày.

Nguyên nhân của diễn biến này đến từ việc đồng USD bất ngờ lao dốc so với các đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh đã rớt xuống 101,53 điểm, thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Chỉ sau hơn 1 ngày kể từ khi Tổng thống Mỹ công bố các mức thuế, chỉ số này đã giảm tới 2,6%.

Đồng EURO, Yen Nhật, Franc Thuỵ Sĩ,….đều tăng mạnh so với USD. Trong đó, EURO chạm mức cao nhất 6 tháng, tăng 1,74% so với USD, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2022. Đồng bảng Anh tăng 0,66% so với USD. Tương tự, đồng USD cũng giảm 1,95% so với Yen Nhật và lao dốc 2,35% so với đồng Franc của Thuỵ Sỹ.

Các nhà đầu tư đang phải đối mặt với câu hỏi lớn về tác động của chính sách thuế quan sâu rộng do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế.

Theo Reuters, các nhà đầu tư đã lập tức tìm đến sự an toàn của các đồng tiền ít rủi ro hơn, ben cạnh trái phiếu và vàng, trong bối cảnh lo ngại rằng một cuộc tranh chấp thương mại toàn diện có thể kích hoạt sự suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng và đẩy lạm phát tăng cao.

Adam Button, nhà phân tích tiền tệ trưởng tại ForexLive, nhận định: "Thị trường ngoại hối đang gửi đi tín hiệu rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chịu tổn thương, và hệ thống thương mại toàn cầu do Mỹ xây dựng đang sụp đổ."

Ông cho biết thêm: "Đồng đô la Mỹ từng là lựa chọn giao dịch đông đúc nhất trên thế giới khi bước vào năm nay. Nhưng hôm nay, phản ứng tức thời với chính sách thuế quan là bán tháo tất cả. Bất kỳ giao dịch nào từng đông đúc giờ đây đang thoái trào, và đồng đô la cũng không ngoại lệ."

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào thứ Sáu, bởi đây được xem là một rủi ro lớn nếu ông thể hiện quan điểm "diều hâu" (hawkish) hơn dự đoán.

Adam Button nhận định: "Tất cả họ đều đang nói rằng 'chúng tôi ngày càng mất niềm tin vào việc lạm phát sẽ giảm'. Nếu giờ đây bạn loại bỏ kỳ vọng cắt giảm lãi suất đang có trên thị trường, tình hình có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ."

Các nhà đầu tư lo ngại rằng một số đối tác thương mại của Mỹ có thể đáp trả bằng các biện pháp tương tự, dẫn đến giá cả tăng cao. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả các mức thuế này là một đòn giáng mạnh vào kinh tế thế giới và khẳng định khối 27 quốc gia thành viên đã sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp đối phó nếu đàm phán với Washington không thành công.

David Song, chiến lược gia cấp cao tại Forex.com, nhận định: "Tôi không nghĩ chúng ta đang chứng kiến nguy cơ chiến tranh thương mại, nhưng liệu một số đối tác thương mại của Mỹ, vốn có quan hệ tốt trong lịch sử, có bắt đầu đa dạng hóa khỏi Mỹ và tìm kiếm các đối tác thương mại khác hay không? Tôi cho rằng đây là lúc chúng ta thấy sự đa dạng hóa khỏi đồng đô la Mỹ, ít nhất trong ngắn hạn, do những bất ổn hiện tại."