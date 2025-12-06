Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Fecon chốt ngày thanh toán cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền

06-12-2025 - 00:07 AM | Thị trường chứng khoán

Fecon dự kiến thanh toán cổ tức lần 2 năm 2022 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 4%. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/12/2025, ngày thanh toán 30/12/2025.

Công ty Cổ phần Fecon (MCK: FCN, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thanh toán lần 2 trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông bằng tiền.

Theo đó, Fecon dự kiến thực hiện thanh toán cổ tức lần 2 năm 2022 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 18/12/2025, ngày thanh toán dự kiến 30/12/2025.

Với hơn 157,4 triệu cổ phiếu FCN đang lưu hành, ước tính Fecon sẽ phải chi khoảng gần 63 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Fecon chốt ngày thanh toán cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Fecon ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.142,6 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 157,2 tỷ đồng, tăng 40,5%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 16,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi gần 29,4 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Fecon mang về doanh thu thuần hơn 3.289,6 tỷ đồng, tăng 51,5% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 33,6 tỷ đồng, gấp 24 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Fecon lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 200 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, Fecon đã hoàn thành được 65,8% kế hoạch doanh thu và 16,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/92025, tổng tài sản của Fecon tăng 15,3% so với đầu năm, lên mức hơn 11.194,4 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 4.780,8 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 2.017,4 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn 1.499,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 7.806,8 tỷ đồng, tăng 23,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 5.162,3 tỷ đồng, chiếm 66,1% tổng nợ.


