FECON đã có 10.000 tỷ đồng backlog cho hoạt động thi công đến cuối quý 2

Trong ngành xây dựng, backlog thường được hiểu là giá trị phần công việc đã ký kết nhưng chưa thực hiện hoặc chưa được ghi nhận vào doanh thu. Vì vậy, quy mô backlog không chỉ phản ánh kết quả tìm kiếm nguồn việc mà còn tạo cơ sở để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch nhân lực, thiết bị, tài chính và doanh thu cho các kỳ tiếp theo.

Theo các thông tin công bố của FECON trong năm 2026, nguồn việc của doanh nghiệp này được bổ sung liên tục qua nhiều dự án. Tháng 5/2026, FECON ký hợp đồng khoảng 3.000 tỷ đồng tại tuyến Metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc.

Gần nhất, đầu tháng 8, doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thêm hơn 3.600 tỷ đồng hợp đồng và đầu việc mới chỉ trong quý II/2026 tại nhiều dự án hạ tầng, công trình ngầm và nền móng.

Những dự án đầu tàu

Một trong những điểm nhấn lớn nhất là dự án Metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc, với giá trị hợp đồng khoảng 3.000 tỷ đồng. FECON tham gia thi công các đoạn hầm S4–S5, S5–S6 và dốc ngầm bằng công nghệ TBM, đồng thời đảm nhận xử lý nền móng, lắp đặt vỏ hầm, chống thấm và các hạng mục phụ trợ.

Dự án nối dài kinh nghiệm của FECON tại Metro số 3 Nhổn – Ga Hà Nội và Depot Xuân Đỉnh thuộc Metro số 2. Từ xử lý nền và nền móng, doanh nghiệp đang tiến sâu hơn vào công trình ngầm đô thị, nơi đòi hỏi cao về công nghệ, quản trị rủi ro và tổ chức thi công khoa học. Phạm vi công việc vì thế cũng được nâng lên, từ một hạng mục chuyên sâu sang các gói thầu tích hợp có quy mô và giá trị lớn hơn.

Hạ tầng hàng không là một điểm nhấn đáng chú ý trong backlog của FECON. Tại Sân bay Gia Bình, doanh nghiệp đảm nhận gói thầu thi công kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu bay trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm hệ thống cấp thoát nước và đường nội bộ. Gói thầu cho thấy phạm vi hoạt động của FECON đang mở rộng từ nền móng chuyên sâu sang thi công đồng bộ các hạng mục hạ tầng có yêu cầu cao về chất lượng và quy mô công trình.

Danh mục trải đều trên nhiều lĩnh vực

Điểm đáng chú ý trong danh mục các dự án của FECON là nguồn việc không tập trung vào một lĩnh vực duy nhất. Bên cạnh Metro và hạ tầng sân bay, FECON còn hiện diện tại các dự án cảng biển, hạ tầng công nghiệp, công trình dân dụng và nhà xưởng.

Tại Cảng Hòa Phát – Long An, doanh nghiệp tham gia xử lý nền đất yếu trong điều kiện địa chất phức tạp, yêu cầu kiểm soát lún nghiêm ngặt. Công nghệ RAS được áp dụng để gia cố nền, cho thấy lợi thế của FECON về địa kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng và khả năng lựa chọn giải pháp phù hợp.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, gói thầu tại Khu công nghiệp Hòa Yên có giá trị hơn 601 tỷ đồng, bao gồm xử lý nền, san nền, giao thông, thoát nước và các hạng mục kỹ thuật thiết yếu. Nhóm dự án này cho thấy FECON không chỉ thi công một hạng mục nền móng riêng lẻ, mà có thể tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành mặt bằng sản xuất và hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Ở lĩnh vực dân dụng, nguồn việc được bổ sung bởi các công trình y tế, nhà ở và tổ hợp đô thị. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, FECON thực hiện các hạng mục phần ngầm với tổng giá trị khoảng 326 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng tham gia thi công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vietsing, Nhà ở cán bộ chiến sĩ tại CT4,5 Nguyễn Xiển, Nhà ở xã hội Vạn Xuân Thái Nguyên, và Dự án Palm River.

Các công trình này gắn liền trực tiếp với năng lực lõi của FECON với các hạng mục thi công cọc, tường vây, tầng hầm và kiểm soát nước ngầm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Song song với đó, các dự án nhà xưởng của Stavian, Casper và nhiều doanh nghiệp sản xuất tiếp tục bổ sung nguồn việc cho mảng xây dựng nhà xưởng công nghiệp.

Cơ cấu trên tạo nên một khối lượng backlog tương đối cân bằng. Các dự án hạ tầng quy mô lớn có thời gian triển khai dài mang lại nguồn việc trung hạn, trong khi công trình dân dụng và công nghiệp có chu kỳ ngắn hơn giúp duy trì nhịp độ thi công và ghi nhận doanh thu thường xuyên.

Nền tảng kỹ thuật vững chắc trong lĩnh vực thi công

Phía sau các dự án của FECON là nền tảng công nghệ được doanh nghiệp tích lũy trong hơn hai thập kỷ. Thông qua FECON RAITO – liên doanh giữa FECON và Raito Kogyo của Nhật Bản – doanh nghiệp đang làm chủ nhiều giải pháp xử lý nền chuyên sâu do đối tác chiến lược Nhật Bản chuyển giao như: RAS, CDM và Jet Grouting. Các công nghệ này được ứng dụng tại sân bay, cảng biển, công trình ngầm và hạ tầng đô thị, tùy theo điều kiện địa chất, tải trọng và yêu cầu kiểm soát nền đất.

Năng lực của FECON còn bắt đầu từ giai đoạn khảo sát, thí nghiệm và kiểm định. Các đơn vị chuyên môn của doanh nghiệp đã tham gia nhiều đầu việc tại các dự án cầu, đường sắt và năng lượng lớn, góp phần đánh giá nền đất, lựa chọn giải pháp thiết kế và kiểm soát rủi ro bằng hệ thống quan trắc thông minh theo thời gian thực.

So với mặt bằng những năm gần đây, backlog gần 10.000 tỷ đồng cho thấy nguồn việc của FECON đã tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị. Động lực không chỉ đến từ số lượng dự án lớn hơn, mà còn từ sự xuất hiện của nhiều hợp đồng lớn, đồng thời cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong vai trò của FECON: từ nhà thầu thực hiện các hạng mục nền móng/ ngầm chuyên sâu sang đảm nhận những gói thầu có quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn và phạm vi công việc ngày càng tổng hợp hơn.