Theo dự thảo Nghị quyết, các hộ, cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027.

Các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027.

Việc đề xuất giảm thuế như trên được nêu ra trong bối cảnh nhiều hộ và doanh nghiệp siêu nhỏ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ ra rằng có tới 59,3% hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do đầu vào đắt đỏ; 43,8% gặp vấn đề về thị trường tiêu thụ và 32,6% thiếu hụt nguồn lực về vốn và nhân sự.

Bộ Tài chính đánh giá việc giảm thuế sẽ giúp các đơn vị này giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng lực cạnh tranh.

Dự kiến chính sách sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 3.191 tỷ đồng năm 2026 và 3.510 tỷ đồng năm 2027. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng về dài hạn, chính sách sẽ tạo nguồn thu ổn định, bền vững hơn nhờ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Để hạn chế tác động đến cân đối ngân sách, Chính phủ dự kiến sẽ tăng cường quản lý thu, mở rộng cơ sở thuế, chống thất thu và trốn thuế, đồng thời yêu cầu các cấp ngân sách rà soát, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Dự thảo Nghị quyết dự kiến được trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026.