Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hủy tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh khi số nợ thuế còn dưới 50 triệu đồng

| | Doanh nghiệp

Theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh.

Chính phủ ban hành Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Bổ sung đối tượng tạm hoãn xuất cảnh

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP cơ bản kế thừa các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và tạo điều kiện để người nộp thuế có thêm thời gian khắc phục vi phạm trước khi bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Cụ thể, Nghị định bổ sung đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Quản lý thuế.

Hủy tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh khi số nợ thuế còn dưới 50 triệu đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Nghị định sửa đổi điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo hướng chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà vẫn không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Việc quy định thời hạn 120 ngày trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tạo thêm thời gian để người nộp thuế chủ động khắc phục vi phạm, thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Quy định này vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, vừa góp phần khắc phục tình trạng mã số thuế ở trạng thái "không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" kéo dài, nâng cao tính chính xác của dữ liệu đăng ký thuế và hiệu quả quản lý thuế.

Hủy tạm hoãn xuất cảnh khi số nợ thuế còn dưới 50 triệu đồng

Theo đó, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn.

Cụ thể, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế đã thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, hoàn thành nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế để số tiền thuế nợ còn dưới ngưỡng nêu trên hoặc khi được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Trước đây, người nộp thuế chỉ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế. Việc mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh giúp người nộp thuế được xem xét hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi đã cơ bản khắc phục nghĩa vụ thuế, thay vì phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế như trước đây.


Theo Hoàng Lam (t/h)

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1,1 triệu tỷ "cứu vớt" thị trường chứng khoán Việt: Vingroup gánh còng lưng, FPT và Masan Consumer hụt bước

1,1 triệu tỷ "cứu vớt" thị trường chứng khoán Việt: Vingroup gánh còng lưng, FPT và Masan Consumer hụt bước Nổi bật

42 doanh nghiệp trả hơn 8.100 tỷ đồng cổ tức cho 'cá mập' nhà nước: Vinamilk chiếm gần 1 nửa, Sabeco và FPT Telecom chi hơn 1.000 tỷ

42 doanh nghiệp trả hơn 8.100 tỷ đồng cổ tức cho 'cá mập' nhà nước: Vinamilk chiếm gần 1 nửa, Sabeco và FPT Telecom chi hơn 1.000 tỷ Nổi bật

Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi công bố đã bán 4.591 thẻ kỳ nghỉ, doanh thu thực tế 800 tỷ đồng

Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi công bố đã bán 4.591 thẻ kỳ nghỉ, doanh thu thực tế 800 tỷ đồng

07:41 , 05/07/2026
Shark Bình đã giúp Mr Pips rửa 320 tỷ đồng như thế nào?

Shark Bình đã giúp Mr Pips rửa 320 tỷ đồng như thế nào?

00:13 , 05/07/2026
PNJ đang mua, đổi kim cương của khách hàng thế nào?

PNJ đang mua, đổi kim cương của khách hàng thế nào?

21:44 , 04/07/2026
Những kẽ hở trong thế giới kim cương

Những kẽ hở trong thế giới kim cương

20:42 , 04/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên