Hủy tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh khi số nợ thuế còn dưới 50 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.



Bổ sung đối tượng tạm hoãn xuất cảnh

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP cơ bản kế thừa các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và tạo điều kiện để người nộp thuế có thêm thời gian khắc phục vi phạm trước khi bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Cụ thể, Nghị định bổ sung đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh là cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Quản lý thuế.

Ảnh minh họa

Đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Nghị định sửa đổi điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo hướng chỉ áp dụng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà vẫn không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Việc quy định thời hạn 120 ngày trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tạo thêm thời gian để người nộp thuế chủ động khắc phục vi phạm, thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Quy định này vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, vừa góp phần khắc phục tình trạng mã số thuế ở trạng thái "không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" kéo dài, nâng cao tính chính xác của dữ liệu đăng ký thuế và hiệu quả quản lý thuế.

Hủy tạm hoãn xuất cảnh khi số nợ thuế còn dưới 50 triệu đồng

Theo đó, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn.

Cụ thể, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế đã thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế, hoàn thành nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế để số tiền thuế nợ còn dưới ngưỡng nêu trên hoặc khi được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Trước đây, người nộp thuế chỉ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế. Việc mở rộng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh giúp người nộp thuế được xem xét hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi đã cơ bản khắc phục nghĩa vụ thuế, thay vì phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế như trước đây.



