Fed có cuộc họp quan trọng vào tuần tới, giá vàng sẽ thế nào?

Giá vàng thế giới giao ngay kết thúc tuần ở mức 1.962,85 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 8 chốt ở 1.966,60 USD. Tính chung cả tuần, giá tăng khoảng 0,5%, mặc dù có thời điểm đạt mức cao nhất hơn 2 tháng.

Trong nước, giá vàng cũng giảm vào cuối tuần, mất đi toàn bộ mức tăng có được trong tuần. Theo đó, vàng DOJI tại khu vực Hà Nội kết thúc tuần ở mức 66,5 - 67,2 triệu đồng/lượng (so với 66,7 - 67,35 triệu đồng/lượng vào đầu tuần); SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào mức 66,45 - 67,07 triệu đồng/lượng (so với 66,5 - 67,22 triệu đồng/lượng); trong khi PNJ niêm yết ở mức 66,7 - 67,2 triệu đồng/lượng (so với 66,75 - 67,3 triệu đồng/lượng).

Vào đầu tuần, giá vàng tăng mạnh khi thị trường dự đoán Fed có thể sắp đạt mức lãi suất 'đỉnh'. Nhưng sau khi không đạt được mốc 2.000 USD, giá đã hạ nhiệt do phản ứng với việc USD mạnh lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát đi tín hiệu rằng họ có vẻ sẽ duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng vào cuộc họp tuần tới và không thấy cấp bách trong việc điều chỉnh chương trình kiểm soát đường cong lợi suất, trái với Fed – dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Tư (26/7) sau dữ liệu tích cực về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

"Vàng đang đang mắc kẹt ngay giữa phạm vi 1.900-2.000 USD trong một thời gian khá dài và khó vượt qua mức 2.000 USD/ounce", Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, cho biết: "Thông thường, chúng ta sẽ thấy thị trường vàng dịu đi trước quyết định lãi suất, và lần này cũng vậy. Tôi nghĩ rằng lãi suất sẽ hơi mạnh trong tương lai gần".

Thị trường hiện đang chuẩn bị phân tích các bình luận của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, sau cuộc họp tháng Bảy này – cuộc họp được cho là sẽ quyết định nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa.

"Nếu Fed dội một gáo nước lạnh vào quan điểm rằng việc tăng lãi suất của họ sắp kết thúc, điều đó có thể khiến giá vàng thỏi giảm mạnh, có thể quay trở lại mức giữa 1.900 USD," trưởng bộ phận phân tích thị trường của Exinity, ông Han Tan cho biết.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ quay trở lại mức ấn tượng là 2.000 USD/ounce ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Mỹ gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường, mặc dù cũng lạc quan, vẫn tỏ ra thận trọng hơn.

Sean Lusk, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Walsh Trading, cho biết ông vẫn lạc quan về vàng do Cục Dự trữ Liên bang không thể kiểm soát áp lực lạm phát trong khi các vấn đề về nguồn cung chi phối thị trường hàng hóa rộng lớn. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc chống lại Fed trong ngắn hạn là không đáng.

Ông nói: "Vâng, giá vàng có thể giảm 50 USD vào tuần tới nếu Cục Dự trữ Liên bang duy trì quan điểm siết chặt hơn nữa sau đợt tăng lãi suất sắp tới". "Nhưng họ không thể làm gì nhiều để ngăn chặn lạm phát. Một loạt các mặt hàng không thể diễn biến gì khác ngoài việc tăng giá do vấn đề nguồn cung. Có đủ loại khan hiếm đối với nhiều loại hàng hóa. Vì lý do này, tôi nghĩ rằng nên tiếp tục mua vàng khi giá giảm."

James Stanley, chiến lược gia thị trường của StoneX, nói rằng ông thấy giá vàng sẽ tăng vào tuần tới trước cuộc họp của Fed và sau đó tất cả các vụ cá cược đều bị hủy bỏ. Theo ông, việc vàng có khả năng giữ trên mức 1950 USD một cách ấn tượng có thể dẫn đến việc giá sẽ trở lại mức 2.000 USD/oz trước khi lãi suất của Fed đạt 'đỉnh'".

"CPI tổng thể đã được kiểm soát tốt, nhưng lạm phát cơ bản vẫn còn khá cao và tôi không nghĩ họ nên tiếp cận điều đó một cách nhẹ nhàng, vì nguy cơ mất điểm có thể là rất lớn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có khả năng vàng sẽ đảo chiều vào khoảng giữa tuần sau quyết định lãi suất của FOMC," ông Stanley nói.

Tuần này, 19 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Trong số đó, có 8 người dự báo giá sẽ tăng và 8 người khác có ý kiến trung lập (tương đương 42% ở mỗi chiều hướng). Đồng thời, 3 nhà phân tích, tương đương 16%, dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần 24-28/7.

Trong khi đó, 369 phiếu khảo sát trực tuyến đã có chủ. Trong số này, 221 người được hỏi, tương đương 60%, nhận định giá vàng sẽ tăng, 95 người khác, tương đương 26%, dự đoán giá giảm, trong khi 53 người, tương đương 14%, có ý kiến trung lập.

Cuộc khảo sát cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ trở lại ngưỡng kháng cự quanh 1980 USD/oz vào cuối kỳ khảo sát (thứ Sáu, 28/7).

Giá vàng thế giới giao ngay kết thúc tuần ở mức 1.962,85 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 8 chốt ở 1.966,60 USD. Tính chung cả tuần, giá tăng khoảng 0,5%, mặc dù có thời điểm đạt mức cao nhất hơn 2 tháng.

Trong nước, giá vàng cũng giảm vào cuối tuần, mất đi toàn bộ mức tăng có được trong tuần. Theo đó, vàng DOJI tại khu vực Hà Nội kết thúc tuần ở mức 66,5 - 67,2 triệu đồng/lượng (so với 66,7 - 67,35 triệu đồng/lượng vào đầu tuần); SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào mức 66,45 - 67,07 triệu đồng/lượng (so với 66,5 - 67,22 triệu đồng/lượng); trong khi PNJ niêm yết ở mức 66,7 - 67,2 triệu đồng/lượng (so với 66,75 - 67,3 triệu đồng/lượng).

Vào đầu tuần, giá vàng tăng mạnh khi thị trường dự đoán Fed có thể sắp đạt mức lãi suất 'đỉnh'. Nhưng sau khi không đạt được mốc 2.000 USD, giá đã hạ nhiệt do phản ứng với việc USD mạnh lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát đi tín hiệu rằng họ có vẻ sẽ duy trì chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng vào cuộc họp tuần tới và không thấy cấp bách trong việc điều chỉnh chương trình kiểm soát đường cong lợi suất, trái với Fed – dự kiến sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Tư (26/7) sau dữ liệu tích cực về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

"Vàng đang đang mắc kẹt ngay giữa phạm vi 1.900-2.000 USD trong một thời gian khá dài và khó vượt qua mức 2.000 USD/ounce", Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, cho biết: "Thông thường, chúng ta sẽ thấy thị trường vàng dịu đi trước quyết định lãi suất, và lần này cũng vậy. Tôi nghĩ rằng lãi suất sẽ hơi mạnh trong tương lai gần".

Thị trường hiện đang chuẩn bị phân tích các bình luận của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, sau cuộc họp tháng Bảy này – cuộc họp được cho là sẽ quyết định nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa.

"Nếu Fed dội một gáo nước lạnh vào quan điểm rằng việc tăng lãi suất của họ sắp kết thúc, điều đó có thể khiến giá vàng thỏi giảm mạnh, có thể quay trở lại mức giữa 1.900 USD," trưởng bộ phận phân tích thị trường của Exinity, ông Han Tan cho biết.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ quay trở lại mức ấn tượng là 2.000 USD/ounce ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Mỹ gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường, mặc dù cũng lạc quan, vẫn tỏ ra thận trọng hơn.

Sean Lusk, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Walsh Trading, cho biết ông vẫn lạc quan về vàng do Cục Dự trữ Liên bang không thể kiểm soát áp lực lạm phát trong khi các vấn đề về nguồn cung chi phối thị trường hàng hóa rộng lớn. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc chống lại Fed trong ngắn hạn là không đáng.

Ông nói: "Vâng, giá vàng có thể giảm 50 USD vào tuần tới nếu Cục Dự trữ Liên bang duy trì quan điểm siết chặt hơn nữa sau đợt tăng lãi suất sắp tới". "Nhưng họ không thể làm gì nhiều để ngăn chặn lạm phát. Một loạt các mặt hàng không thể diễn biến gì khác ngoài việc tăng giá do vấn đề nguồn cung. Có đủ loại khan hiếm đối với nhiều loại hàng hóa. Vì lý do này, tôi nghĩ rằng nên tiếp tục mua vàng khi giá giảm."

James Stanley, chiến lược gia thị trường của StoneX, nói rằng ông thấy giá vàng sẽ tăng vào tuần tới trước cuộc họp của Fed và sau đó tất cả các vụ cá cược đều bị hủy bỏ. Theo ông, việc vàng có khả năng giữ trên mức 1950 USD một cách ấn tượng có thể dẫn đến việc giá sẽ trở lại mức 2.000 USD/oz trước khi lãi suất của Fed đạt 'đỉnh'".

"CPI tổng thể đã được kiểm soát tốt, nhưng lạm phát cơ bản vẫn còn khá cao và tôi không nghĩ họ nên tiếp cận điều đó một cách nhẹ nhàng, vì nguy cơ mất điểm có thể là rất lớn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có khả năng vàng sẽ đảo chiều vào khoảng giữa tuần sau quyết định lãi suất của FOMC," ông Stanley nói.

Tuần này, 19 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Trong số đó, có 8 người dự báo giá sẽ tăng và 8 người khác có ý kiến trung lập (tương đương 42% ở mỗi chiều hướng). Đồng thời, 3 nhà phân tích, tương đương 16%, dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần 24-28/7.

Trong khi đó, 369 phiếu khảo sát trực tuyến đã có chủ. Trong số này, 221 người được hỏi, tương đương 60%, nhận định giá vàng sẽ tăng, 95 người khác, tương đương 26%, dự đoán giá giảm, trong khi 53 người, tương đương 14%, có ý kiến trung lập.

Cuộc khảo sát cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ trở lại ngưỡng kháng cự quanh 1980 USD/oz vào cuối kỳ khảo sát (thứ Sáu, 28/7).

Nhìn về phía trước, cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào thứ Tư tới cho thấy đó chính là sự kiện mang nhiều yếu tố rủi ro nhất vào tuần tới, với việc các thị trường gần như đồng thuận 100% về việc Fed sẽ tăng lãi suất. Một số nhà phân tích cho rằng việc tăng lãi suất và thái độ ủng hộ tăng thêm nữa sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ và gây áp lực lên vàng.

Gary Wagner, người sáng lập TheGoldForecast.com, cho biết: "Sức mạnh của đồng đô la trong tuần này đã khiến vàng khó tìm thấy bất kỳ lực kéo nào. Thêm vào đó, cuộc họp của FOMC vào thứ Tư tới gần như chắc chắn sẽ công bố mức tăng lãi suất 0,25%. Sức mạnh của đồng đô la tiếp tục kết hợp với việc tăng lãi suất sẽ không có tác động tăng giá đối với vàng".

Mặc dù kim loại màu vàng phải đối mặt với một số rủi ro cơ bản vào tuần tới, song một số nhà phân tích vẫn lạc quan vì vàng đã cố gắng giữ được mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, trên 1950 USD/oz.

Michael Moor, người sáng lập ra Moor Analytics, cho biết kim loại quý có thể lấy lại đà tăng giá khi giữ trên ngưỡng 1964,40 USD/oz.

Ông nói: "Chúng ta hiện đang ở trong một đợt điều chỉnh tăng so với động thái giảm [từ mức 2.102,2 USD] hoặc trong một cấu trúc tăng giá mới (tuy nhiên, lần này có nhiều đặc điểm của cấu trúc tăng giá hơn).

Tuy nhiên, mọi thứ phải chờ đến tuần tới, khi các ngân hàng trung ương lớn (Fed, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản) họp chính sách, nhất là Fed.

Nhà phân tích cấp cao Edward Moya của OANDA cho biết có nguy cơ giá giảm sâu vào tuần tới, phụ thuộc vào những lời lẽ của ông Powell.

Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của TD Securities, cho biết trước khi Fed có thể báo hiệu rằng họ đã hoàn tất việc tăng lãi suất, sẽ có một khoảng thời gian không chắc chắn và phụ thuộc vào dữ liệu. Và đối với vàng, nó có thể có nghĩa là tạm dừng trước khi tăng tiếp.

Tham khảo: Kitco News