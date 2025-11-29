Fed đổi hướng? Bộ 3 quyền lực lên tiếng khiến khả năng cắt giảm lãi suất cao bất ngờ

Trong tháng qua, nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công khai bày tỏ bất đồng về triển vọng kinh tế và mức lãi suất phù hợp. Diễn biến này khiến giới kinh tế và nhà đầu tư nghi ngờ Fed liệu có đủ sự ủng hộ để tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 10/12.

Tuy nhiên, vài ngày gần đây, kỳ vọng đã thay đổi. Nhà đầu tư và giới phân tích cho rằng Fed có khả năng cao sẽ hạ lãi suất. Điều gì đã tạo ra sự thay đổi này?

Theo các nhà kinh tế, lý do chính là nỗi lo của các quan chức Fed về rủi ro thị trường lao động suy yếu.

Nhà kinh tế trưởng Tom Porcelli của Wells Fargo nói: “Tình trạng suy yếu mà chúng ta thấy trên thị trường lao động là đủ cơ sở để Fed hạ lãi suất trong tháng 12”.

Dữ liệu chính thức đầu tiên sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4% trong tháng 9. Đây là mức cao nhất trong gần bốn năm. Một số chỉ báo cũng chỉ ra xu hướng “tuyển dụng thấp, sa thải thấp” của thị trường lao động có thể đang xấu đi.

Nhà kinh tế trưởng Matthew Luzzetti tại Deutsche Bank nhận định thị trường việc làm vẫn “ở trạng thái bấp bênh”.

Ông Josh Hirt, kinh tế trưởng của Vanguard, tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất. Ông lưu ý rằng Chủ tịch Fed New York John Williams đã đưa ra lập luận mạnh mẽ ủng hộ việc giảm lãi suất. Ông nói rằng “vẫn thấy dư địa để điều chỉnh thêm trong ngắn hạn”.

Phát biểu này đã tác động tới thị trường. Xác suất Fed giảm lãi suất trong tháng 12 tăng vọt lên hơn 70%, từ mức khoảng 40% của ngày trước đó. Ông Hirt nói: “Tôi nghĩ thị trường đã có những đánh giá đúng đắn về vấn đề này”.

Ông cho rằng phát biểu của ông Williams cho thấy ba quan chức có ảnh hưởng lớn nhất của Fed là Chủ tịch Jerome Powell, Chủ tịch Fed New York John Williams và Thống đốc Christopher Waller đều ủng hộ việc nới lỏng thêm.

Ông Hirt nói: “Đây là nhóm đủ mạnh để dẫn dắt”.

Cựu kinh tế trưởng Ethan Harris của BofA Securities cho rằng kinh tế Mỹ bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu suy yếu hơn, buộc Fed phải hành động.

Dù vậy, giới phân tích dự báo sẽ có một hoặc vài quan chức bỏ phiếu phản đối, muốn giữ nguyên lãi suất.

Fed đã giảm lãi suất hai lần liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10, hạ lãi suất chuẩn xuống mức 3,75% - 4%.

Cựu Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester nói Chủ tịch Powell có thể dùng buổi họp báo ngày 10/12 để nhấn mạnh rằng đây là lần cắt lãi suất “mang tính phòng ngừa” và Fed sẽ quan sát phản ứng của nền kinh tế trước khi hành động tiếp.

Do thời gian chính phủ đóng cửa kéo dài, Fed sẽ không có dữ liệu cập nhật về việc làm và lạm phát trong cuộc họp tháng 12.

Ông Ethan Harris cho biết Fed đang đối mặt một “bài toán khó không lời giải”. Nền kinh tế có dấu hiệu “lạm phát đình trệ”, tức lạm phát cao trong khi tình trạng mất việc làm gia tăng. Điều này khiến Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed bị chia rẽ.

Ông Harris cho biết có hai quan điểm trái ngược. Một nhóm cho rằng chính sách tiền tệ đủ nới lỏng vì thị trường vốn hoạt động tốt. Nhóm còn lại muốn giảm lãi suất vì điều kiện tài chính ở các lĩnh vực như nhà ở đang thắt chặt.

Bất đồng thứ hai nằm ở cách diễn giải lạm phát. Các quan chức như John Williams và nhóm thiên về nới lỏng cho rằng lạm phát sẽ thấp nếu không có tác động tạm thời từ thuế quan. Nhóm lo ngại lạm phát lại thấy giá cả tăng ở những lĩnh vực không chịu ảnh hưởng của thuế.

Thêm vào đó, toàn bộ quan chức Fed đều bối rối trước sự trái ngược giữa thị trường lao động yếu và tiêu dùng mạnh.

Ông Harris nói: “Đây sẽ là một cuộc bỏ phiếu đáng chú ý”. Ông dự đoán quyết định có thể được đưa ra ngay trong cuộc họp.

Chuyên gia Hirt của Vanguard nhận định các phát biểu của nhóm quan chức muốn giữ nguyên lãi suất đã giúp thị trường thấy rằng Fed không “hạ lãi suất cho có”. Do đó, thị trường trái phiếu không vội phản ánh kỳ vọng lạm phát cao hơn. Ông nói đây là yếu tố “giảm thiểu tác động tiêu cực” khi Fed hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát còn cao và thị trường việc làm chưa suy yếu rõ rệt.

Theo MarketWatch