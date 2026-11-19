Vị trí kết nối – thuận tiện an cư và làm việc

Với nhiều gia đình trẻ, việc tìm kiếm một căn hộ có mức giá phù hợp, kết nối thuận tiện với TP.HCM và có thể nhận nhà, vào ở ngay là điều không dễ dàng. Trong bối cảnh giá nhà tại khu vực trung tâm ngày càng cao, những dự án đã hoàn thiện tại khu vực giáp ranh trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Tọa lạc trên đường Lê Thị Trung, phường An Phú, Thuận An, Tecco Felice Homes sở hữu lợi thế kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như ĐT743, Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 13, thuận tiện di chuyển đến TP.HCM, Dĩ An, Thủ Dầu Một và các khu vực kinh tế lân cận. Đặc biệt, khu vực còn hưởng lợi từ quy hoạch tuyến Metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên), kết nối với tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên hiện hữu, mở ra triển vọng tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa Bình Dương và trung tâm TP.HCM trong tương lai.

Đáng chú ý, dự án nằm gần các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An và Sóng Thần – nơi tập trung đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia và lực lượng lao động. Đây là lợi thế cho những khách hàng muốn rút ngắn thời gian di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích ngoại khu đã hình thành với AEON Mall Canary, Lotte Mart, MM Mega Market, Bệnh viện Quốc tế Columbia, Bệnh viện Quốc tế Becamex cùng nhiều trường học, chợ và dịch vụ thiết yếu. Nhờ vậy, có thể đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, học tập và chăm sóc sức khỏe của cư dân ngay trong khu vực.

Nhà đã hoàn thiện – chủ động nhận nhà, sớm ổn định cuộc sống

Tecco Felice Homes được phát triển trên khu đất 8.511 m², gồm một tòa tháp cao 22 tầng, một tầng hầm và 846 căn hộ. Dự án đã hoàn thiện, khách hàng có thể trực tiếp tham quan căn hộ thực tế, kiểm tra không gian sống và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Đây là lợi thế đáng kể đối với người mua để ở. Thay vì phải chờ đợi tiến độ xây dựng, khách hàng có thể chủ động kế hoạch nhận nhà, chuyển đến sinh sống và ổn định cuộc sống sớm hơn. Đặc biệt, sổ hồng đã hiện hữu, giúp người mua an tâm hơn về pháp lý tài sản.

Thiết kế căn hộ 2 phòng ngủ tại Felice Homes

Tài chính từ 1,3 tỷ đồng – thêm ưu đãi nội thất đến 75 triệu đồng

Với mức giá từ khoảng 1,3 tỷ đồng, Tecco Felice Homes mang đến lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình đang tìm kiếm căn hộ vừa tầm tài chính tại khu vực giáp TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Đặc biệt, chính sách bán hàng mới áp dụng chương trình tặng gói nội thất trị giá từ 35–75 triệu đồng tùy loại căn hộ. Trong đó, căn 3 phòng ngủ được hưởng mức quà tặng cao nhất 75 triệu đồng. Khách hàng nhận nhà với nội thất sẵn có, chỉ việc dọn về ở mà không phải lo thêm chi phí hoàn thiện.

Khoản hỗ trợ này giúp người mua giảm bớt chi phí hoàn thiện căn hộ, dành ngân sách cho những kế hoạch quan trọng khác của gia đình. Với người mua nhà lần đầu, đây là lợi ích thiết thực khi cân đối tổng chi phí sở hữu và sử dụng căn hộ.

An cư có lợi thế, đầu tư thêm phương án khai thác

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, Tecco Felice Homes còn có chính sách hỗ trợ cho thuê 12 tháng với mức từ 5 triệu đồng/tháng tùy loại căn và cam kết mua lại từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 24 theo điều kiện áp dụng.

Với lợi thế vị trí, tiện ích hiện hữu, pháp lý rõ ràng và không gian sống đã hình thành, Tecco Felice Homes mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư ổn định hoặc tài sản có khả năng khai thác cho thuê tại khu vực cửa ngõ TP.HCM.