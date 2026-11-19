Nhân đôi tài sản, mở rộng cơ hội sinh lời

Trong đầu tư bất động sản, sở hữu thêm một tài sản không chỉ gia tăng số lượng nắm giữ mà còn mở ra nhiều phương án khai thác và tạo dòng tiền. Đây cũng là cơ hội đặc biệt mà chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm" của Van Phuc Group mang đến cho khách hàng khi mua căn hộ Diamond Sky.

Tổ ấm hạnh phúc tại căn hộ Diamond Sky

Chương trình được triển khai từ nay đến ngày 01/11/2027, với phần thưởng là căn hộ trị giá gần 8 tỷ đồng. Đáng chú ý, căn hộ thứ hai mở ra nhiều phương án sử dụng linh hoạt: khai thác cho thuê để tạo nguồn thu định kỳ, để dành làm tài sản cho thế hệ tiếp theo hoặc tiếp tục nắm giữ như một khoản tích lũy dài hạn.

Trong khi đó, căn hộ Diamond Sky ban đầu có thể đáp ứng nhu cầu an cư đẳng cấp, giúp chủ nhân vừa tận hưởng không gian sống tiện nghi ngay trung tâm TP.HCM, vừa có cơ hội sở hữu thêm một bất động sản khác để khai thác và tích lũy.

Diamond Sky – Khai thác giá trị từ vị trí và hệ tiện ích

Với bất động sản, khả năng khai thác không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm mà còn gắn liền với vị trí, cộng đồng cư dân và hệ tiện ích xung quanh. Đây là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Diamond Sky khi tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City – khu đô thị quy mô 198 ha với ba mặt giáp sông Sài Gòn, đã hình thành hệ thống cảnh quan, tiện ích và cộng đồng hiện hữu.

Được phát triển theo mô hình tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp trung tâm thương mại, Diamond Sky có quy mô 296 căn hộ và 7 shophouse, đa dạng loại hình từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ và penthouse. Cơ cấu sản phẩm này mở ra nhiều lựa chọn sở hữu, phù hợp với nhu cầu an cư, đầu tư cho thuê hoặc khai thác theo từng nhóm khách hàng.

Không gian mua sắm, giải trí tại Diamond Sky

Một trong những lợi thế nổi bật khác của Diamond Sky là hệ tiện ích được tích hợp ngay trong dự án. Hồ bơi điện phân muối, khu vui chơi trẻ em, phòng tiệc, phòng tập đa năng… mang đến trải nghiệm sống cao cấp, trong khi trung tâm thương mại Diamond Sky Mall rộng 30.000 m² tại 3 tầng khối đế bổ sung thêm không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí cho cư dân.

Sự kết hợp giữa không gian sống và thương mại góp phần gia tăng tính tiện nghi, tạo sức hấp dẫn đối với nhóm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ tại một khu đô thị đầy đủ dịch vụ như Van Phuc City.

Bên cạnh đó, vị trí tại khu đô thị mặt tiền Quốc lộ 13 – trục đường đang mở rộng lên 60m, cùng định hướng phát triển Metro số 2 có ga C16 trước khu đô thị là những yếu tố đáng chú ý đón đầu hạ tầng khu vực, gia tăng khả năng tăng giá.

Đa dạng sản phẩm, gia tăng nguồn thu từ bất động sản

Không chỉ có căn hộ cao cấp, Van Phuc City còn sở hữu danh mục nhà phố đa công năng với các dòng sản phẩm tiêu biểu như Royal Van Phuc và Golden Shophouse, mở rộng lựa chọn cho khách hàng có định hướng đầu tư bất động sản theo nhiều hình thức khai thác khác nhau.

Nếu căn hộ phù hợp với phương án an cư kết hợp khai thác cho thuê, nhà phố lại có lợi thế về khả năng kinh doanh trực tiếp và cho thuê mặt bằng. Với vị trí tại các tuyến phố thương mại, căn góc, trục đường lớn và mặt tiền rộng, chủ sở hữu có thể khai thác nhiều mô hình kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê, showroom, cửa hàng bán lẻ, văn phòng đại diện…

Nhà phố Royal Van Phuc khai thác đa công năng

Đặc biệt, Van Phuc City đã hình thành cộng đồng hơn 10.000 cư dân và 3.000 doanh nghiệp, cùng hệ thống tiện ích 3 tỷ đô từ vui chơi, giải trí cho đến thương mại… Đây là nền tảng quan trọng để các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Thay vì chỉ nắm giữ bất động sản chờ gia tăng giá trị, khách hàng khi mua nhà Van Phuc City có thể chủ động khai thác đa công năng để tạo nhiều nguồn thu từ tài sản.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/