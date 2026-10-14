Fhome: Chất lượng từ những điều ít thấy nhưng quyết định trải nghiệm sống mỗi ngày

‏Những giải pháp được thiết kế từ sự am tường đời sống thực‏

‏Ấn tượng dễ thấy nhất của một dự án có thể là kiến trúc tòa nhà, sảnh đón hay những tiện ích đi kèm. Trong khi đó, chất lượng ở chiều sâu cần được cảm nhận dần qua năm tháng. Căn phòng có đủ sáng và thoáng? Hành lang có thuận tiện? Hệ thống kỹ thuật có vận hành ổn định? Thiết kế có hợp lý và thân thiện với người dùng? Vật liệu có giữ được độ bền sau nhiều năm sử dụng?…‏

‏Với Fhome, đó là những câu hỏi được đặt ra ngay từ khi công trình còn ở trên bản vẽ. Phương châm "sống tử tế, làm việc tử tế" được Entiz Group thực hành triệt để khi kiến tạo các dự án Fhome: tính kỹ từng giải pháp thiết kế, chọn kỹ tường vật liệu hoàn thiện và giữ tiêu chuẩn cao ở cả những hạng mục ẩn hay hạ tầng chìm.‏

‏Một bộ chuẩn mực chung cho các dự án thuộc thương hiệu Fhome với 100% căn hộ đón nắng gió tự nhiên, có logia/ban công thoáng đãng; tường bao bằng bê tông; có căn thiết kế mini-duplex giúp gia tăng diện tích sử dụng, hành lang rộng tới 2m…‏

‏Tòa C1 Fhome+‏‏ ‏Hưng Lộc (Nghệ An) là dự án đầu tiên được triển khai, cũng là nơi những tiêu chuẩn chất lượng của thương hiệu Fhome được hiện thực hóa và trở thành nền tảng cho các dự án tiếp theo.‏

‏Trải nghiệm sống của cư dân được chăm chút từ những nhu cầu thực tế như bãi đỗ xe ngoài trời rộng 2.011m² tích hợp trạm sạc xe điện; hệ giao thông nội khu được tổ chức thông suốt, kết nối trực tiếp với công viên sông River Park và các không gian tiện ích quanh tòa nhà.‏

‏Tầng khối đế được quy hoạch như một tuyến phố thương mại - dịch vụ "tràn viền" với chiều cao 6m tạo dư địa phát triển thêm tầng lửng, bố trí 2 lối vào trước và sau giúp tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Từ tầng trệt lên tầng mái, mỗi tầng là một lớp đời sống. (Ảnh: Toà C1 Fhome+ Hưng Lộc)

‏‏Tại đây, cư dân được đáp ứng hầu hết nhu cầu thường nhật từ mua sắm, ăn uống, chăm sóc sức khỏe đến giáo dục và làm đẹp. Sảnh đón tiếp được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn với trần cao, quầy lễ tân, lounge chờ sang trọng, hệ thống tủ locker an toàn và khu giao nhận hàng hóa thuận tiện.‏

‏Lên tầng 2 là bãi đỗ xe trong nhà rộng 3.950m² với khoảng 800 chỗ để xe máy và trạm sạc xe điện. Trong khi tầng 3 đóng vai trò không gian thư giãn, kết nối như bể bơi vô cực điện phân muối ~220m², khu vui chơi trẻ em, chòi nghỉ, đường dạo…, tạo nên hệ sinh thái tiện ích liền mạch ngay dưới chân nhà.‏

‏Lên đến tầng căn hộ, sự dụng công của Entiz Group tiếp tục được thể hiện trong cách tổ chức đời sống. Cụ thể, 100% cửa chính căn hộ được bố trí lệch nhau, tách biệt với sảnh thang máy, phòng rác và phòng kỹ thuật. ‏

‏Hành lang rộng 2m (tiêu chuẩn cao cấp là 1,8m) như một "sân sinh hoạt chung", nơi cư dân có thể giao lưu, trò chuyện, tổ chức các buổi tiệc nhỏ, con trẻ được vui chơi an toàn ngay gần nhà, nhờ đó tình cảm xóm giềng ngày một gắn kết. ‏

‎ ‏Mỗi tầng là một "cụm xóm nhỏ" thể hiện triết lý "Ngôi làng thẳng đứng" của Fhome. (Ảnh phối cảnh: Toà C2 Fhome‏ ‏+‏ ‏Hưng Lộc)





‏Chỉn chu từng chi tiết, vững bền theo năm tháng

‏Những giải pháp thiết kế và vận hành và kỹ thuật tạo nên trải nghiệm sống thuận ích bên ngoài căn hộ; còn tiêu chuẩn vật liệu bàn giao sẽ hoàn chỉnh chất lượng sống trong từng không gian riêng.

‏Tại các dự án Fhome, vị trí cuối hành lang được thiết kế thông gió tự nhiên để tăng luân chuyển khí tươi, kết hợp hệ thống đèn LED nhằm giảm chi phí vận hành. Phòng rác được thiết kế khép kín, có hệ thống hút mùi riêng và luồng vận chuyển độc lập, hạn chế xe rác đi qua khu vực hành lang căn hộ.

‏Nhiều chi tiết kỹ thuật khác cũng được chuẩn bị từ sớm như nguồn điện ưu tiên 330W/căn khi mất điện; 10 thang máy tốc độ cao với mật độ chỉ khoảng 60 căn hộ/thang tại tòa C1 Fhome⁺ Hưng Lộc.

‏Bên trong căn hộ, tiêu chuẩn chất lượng tiếp tục được hoàn thiện bằng hệ vật liệu bàn giao được lựa chọn kỹ lưỡng. Hai dự án đang triển khai là Fhome+‏ ‏Lào Cai và Fhome+‏ Hưng Lộc gây ấn tượng với danh mục bàn giao đầy đủ và chất lượng vượt trội so với mức giá tương ứng từ 18,7 triệu đồng/m2 và 22,1 triệu đồng/m2. ‏

‏Theo đó, các căn hộ được hoàn thiện sẵn sàn SPC 6,5m chịu nước, hạn chế phồng rộp, cong vênh và chống bám bẩn. Sơn nội thất sử dụng các thương hiệu Dulux, Jotun, KOVA hoặc tương đương; trần thạch cao.

‏Cửa chính chống cháy EI60 với khóa thông minh 4 chức năng tích hợp chuông cửa có hình giúp cư dân nhận diện khách ngay từ sảnh, tăng cường an ninh và đảm bảo sự riêng tư.‏

‎ ‏Vật liệu bàn giao bền từ chất lượng, đẹp cùng năm tháng. (Ảnh: Toà C1 Fhome‏ ‏+‏Hưng Lộc)‏ Hệ cửa sử dụng nhôm kính an toàn, cách âm, cách nhiệt và tiết kiệm điện năng; trong khi lan can lô-gia/ban công lắp đặt kính cường lực vừa thẩm mỹ, thoáng tầm nhìn, vừa bền bỉ với thời gian.‏