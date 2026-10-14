Yêu cầu xác minh 2 trường hợp nghi vi phạm khi mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc xét duyệt mua, thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Động thái này được triển khai sau chỉ đạo của UBND thành phố về những kiến nghị trong công tác quản lý sau đầu tư đối với 8 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu UBND phường Kiến Hưng khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, xác minh 2 trường hợp được phản ánh có dấu hiệu vi phạm trong quá trình làm thủ tục mua nhà ở xã hội.

Việc xác minh phải làm rõ hồ sơ đăng ký, giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện mua nhà, quá trình tiếp nhận, xét duyệt của chủ đầu tư cùng các thông tin liên quan. Nếu phát hiện vi phạm, chính quyền địa phương phải lập hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền, đồng thời thông báo kết quả cho chủ đầu tư và Sở Xây dựng.

Không chỉ tập trung vào các trường hợp cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu toàn bộ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn rà soát quy trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ. Trong đó, phải kiểm tra chặt chẽ giấy tờ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách, điều kiện về nhà ở, thu nhập và các tiêu chí liên quan, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.

Các chủ đầu tư phải công khai thông tin dự án, thời gian tiếp nhận hồ sơ, số lượng căn hộ, điều kiện và trình tự đăng ký. Đặc biệt, không được thu tiền, nhận đặt cọc hoặc ký thỏa thuận làm phát sinh quyền mua nhà ở xã hội khi người đăng ký chưa đủ điều kiện theo quy định.

Việc kiểm soát cũng được mở rộng sang giai đoạn sau khi ký hợp đồng. Các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những trường hợp sử dụng căn hộ không đúng đối tượng, tự ý chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc thực hiện các giao dịch trái quy định.

Đối với chính quyền cấp xã, Sở Xây dựng yêu cầu chủ động xác minh khi có phản ánh hoặc dấu hiệu bất thường. Nội dung kiểm tra phải làm rõ người đứng tên hợp đồng, người thuộc diện được hưởng chính sách và người thực tế đang quản lý, sử dụng căn hộ. Trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, hồ sơ phải được chuyển đến cơ quan chức năng xử lý.

Các hành vi vi phạm sẽ được xem xét xử lý theo quy định pháp luật, trong đó có Nghị định số 339/2026/NĐ-CP ngày 26-8-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, những trường hợp có dấu hiệu vi phạm và biện pháp xử lý, qua đó tăng cường giám sát việc phân phối, quản lý nhà ở xã hội, bảo đảm chính sách hỗ trợ nhà ở được thực hiện đúng đối tượng.