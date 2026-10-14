Tại sao lại gọi là đèo Long Lanh?

Trước khi có cung đường này, tài xế muốn đi từ Nha Trang lên Đà Lạt phải vòng qua Ninh Thuận và vượt đèo Ngoạn Mục hiểm trở với quãng đường dài hơn 200km. Đỉnh đèo đạt độ cao lên tới 1.700m so với mực nước biển. Nhờ độ cao này, khí hậu tại khu vực đỉnh đèo quanh năm mát mẻ, thường xuyên được sương mù và mây dày bao phủ lưng chừng núi.

Đèo Long Lanh.

Vì sao gọi là đèo Long Lanh?

Tên gọi đèo Long Lanh dược cho là bắt nguồn từ một kỷ niệm của đoàn cán bộ khảo sát khi vạch tuyến xây dựng cung đường nối liền thành phố hoa Đà Lạt với thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Chuyện kể rằng, sau một đêm dài cắm trại ngủ trong lều giữa đại ngàn âm u hoang vắng, khi sáng sớm thức giấc, đoàn khảo sát đã vô cùng ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Dưới những tia nắng đầu tiên của ngày mới, họ nhìn thấy những giọt sương mai đọng trên lá cây, ngọn cỏ óng ánh, tỏa sáng lung linh hơn hẳn nhiều vùng đất khác. Quá ấn tượng trước vẻ đẹp thuần khiết này, họ đã trìu mến gọi đây là “cung đường long lanh”, và từ đó cái tên đèo Long Lanh ra đời.

Còn có một cách giải thích khác, theo đó tên đèo được gọi theo khu vực làng K’Long K’Lanh của người K’Ho sinh sống dưới chân đèo. Cái tên “Long Lanh” là cách đọc biến âm, Việt hóa từ K’Long K’Lanh để người Kinh dễ nhớ và dễ phát âm.

Đèo Long Lanh có độ dài 30km.

Bên cạnh cái tên thơ mộng gắn liền với sương sớm, con đèo này còn mang nhiều tên gọi độc đáo khác. Các phượt thủ gọi nó là đèo Omega vì con đèo có hình dáng uốn lượn giống như đồ thị của ký tự Omega (Ω) trong toán học. Một số người khác gọi nó là đèo Khánh Lê / đèo Khánh Vĩnh theo địa danh nơi chân đèo thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, hay đèo Hòn Giao - gọi theo tên đỉnh núi Hòn Giao cao 2.062m nằm ngay gần đỉnh đèo, đèo Bidoup - Gọi theo tên của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà mà con đèo chạy cắt ngang qua.

Cho đến nay, con đèo này vẫn là một trong những điểm săn mây và ngắm sương sớm tuyệt vời nhất. Cảnh nơi đây dường như vẫn giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ như ngày đầu đoàn khảo sát tìm ra.

Thời điểm săn mây đẹp nhất ở đèo Long Lanh

Thời điểm săn mây đẹp nhất trên đèo Long Lanh (đặc biệt là khu vực làng K’Long K’Lanh) là vào khoảng từ tháng 5 đến cuối tháng 10 hằng năm. Lúc này, sự kết hợp giữa độ ẩm cao và những tia nắng ấm tạo nên những biển mây, màng sương lãng đãng tuyệt mỹ.

Khung giờ “vàng” săn mây trong ngày là từ 5h00 - 6h30 sáng. Đây là lúc đèo Long Lanh đẹp nhất. Sương mù nhẹ bay lãng đãng ngang các tán thông. Khi mặt trời vừa lên, những tia nắng (ray nắng) rọi xuyên qua những hàng thông sương khói, tạo nên hiệu ứng lung linh đúng như cái tên của con đèo.

Làng K’Long K’Lanh tọa lạc ngay dưới chân đèo Long Lanh.

Theo kinh nghiệm của các phượt thủ và người dân bản địa, tỷ lệ săn mây thành công sẽ lên tới 95% nếu ngày hôm trước hội tụ đủ các yếu tố: chiều có nắng ráo sau đó xuất hiện một trận mưa lớn, đêm trời lặng gió, se lạnh và bắt đầu có sương mù nhẹ tích tụ. Nếu đêm hôm trước trời có gió lớn, mây sẽ bị thổi bay và khó tụ lại thành biển mây vào sáng hôm sau.

Nơi thích hợp để ngắm mai anh đào

Làng K’Long K’Lanh nằm ngay dưới chân đèo Long Lanh, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 50 km về hướng Nha Trang là một trong những địa điểm được nhiều khách du lịch yêu thích.

Nằm ở độ cao lớn và bao quanh bởi những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, làng K’Long K’Lanh hầu như quanh năm ngập trong màn sương mù lãng đãng. Vào khoảng 4:00 - 5:00 sáng, sương giăng nhẹ theo sườn đồi và len lỏi qua từng nếp nhà gỗ, tạo nên khung cảnh huyền ảo, bình yên đến lạ kỳ.

Được mệnh danh là một trong những điểm ngắm hoa đào hoang sơ nhất Lâm Đồng, cứ vào khoảng tháng 12 đến tháng 2 dương lịch hằng năm, cả ngôi làng lại bừng sáng bởi sắc hồng rực rỡ. Những hàng cây mai anh đào cổ thụ bung nở dọc đường đi, đan xen trong sương sớm tạo nên một vẻ đẹp vô cùng thơ mộng.

Mai anh đào thắp sáng làng K’Long K’Lanh.

Làng chủ yếu là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào người K’Ho Cil. Trải qua thời gian, người dân nơi đây vẫn gìn giữ vẹn nguyên những nét văn hóa bản địa đặc sắc, lối sống mộc mạc, hiếu khách và nhịp sống yên ả, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của phố thị.

Chính nét đẹp hoang sơ, yên bình và đậm chất thơ đó đã giúp làng K’Long K’Lanh được nam đạo diễn Lý Hải “chọn mặt gửi vàng” để làm bối cảnh chính (nhà của bà Hai) trong bộ phim điện ảnh đình đám Lật mặt 7: Một điều ước ra mắt vào năm 2024. Sau bộ phim, ngôi làng càng trở thành điểm dừng chân check-in không thể bỏ qua của du khách khi đi ngang qua con đèo này.