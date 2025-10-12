FIATA World Congress 2025: Nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước biến động toàn cầu

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6-10/10, Đại hội FIATA World Congress 2025 là nơi quy tụ các chuyên gia đầu ngành, nhà lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp hàng đầu, cùng các nhân tố then chốt trong lĩnh vực logistics, vận tải và giao nhận hàng hóa.

Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đăng cai, phối hợp cùng FIATA và các đối tác quốc tế tổ chức. Đây là năm đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này, với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng và khẳng định vai trò của logistics trong phát triển bền vững.

Phiên thảo luận thứ 4 trong khuôn khổ FIATA World Congress 2025 thu hút sự tham gia của đại diện VCCI, Singapore Logistics Association, WCAworld, Central Retail Group, cùng lãnh đạo FIATA và VLA, chia sẻ các giải pháp giúp nâng cao năng lực thích ứng và chống chịu của chuỗi cung ứng trước các biến động.

Việt Nam trong nỗ lực nâng cao năng lực chống chịu của chuỗi cung ứng

Tại phiên thảo luận thứ tư trong khuôn khổ FIATA World Congress 2025, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh rằng chính sách là yếu tố quan trọng tạo nên môi trường thuận lợi giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và cạnh tranh.

“Khả năng chống chịu chính là năng lực thích ứng của tổ chức, và cuối cùng được thể hiện qua năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp”, ông nói.

Theo ông, trong gần 30 năm làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư quốc tế, có thể thấy mọi nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu đều gắn chặt với khuôn khổ chính sách. Ông cho biết Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và ứng dụng số hóa.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Từ kinh nghiệm hợp tác trong khu vực, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết Việt Nam cùng các nước ASEAN đang thảo luận về cách thúc đẩy chính sách chung nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn khối, thay vì chỉ hành động ở phạm vi từng quốc gia.

“Chúng ta không chỉ nói đến giảm phát thải hay các thực hành tốt, mà là cùng xây dựng môi trường chính sách thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bền vững hơn”, Vinh nhấn mạnh.

Liên hệ tới đợt mưa lớn tại Hà Nội ngay trước hội thảo, ông Vinh cho rằng, biến đổi khí hậu đang cho thấy rõ yêu cầu doanh nghiệp phải học cách vận hành trong trạng thái bất định. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của công nghệ - từ nền tảng số, trí tuệ nhân tạo đến blockchain – trong truy xuất nguồn gốc, cân đối tồn kho và dự báo rủi ro, đặc biệt trong lĩnh vực logistics và nông nghiệp.

Ở góc nhìn doanh nghiệp tại Việt Nam, ông Mike Reid, Giám đốc Chuỗi cung ứng của Central Retail Group cho rằng, cần phải nâng cao hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng, bởi đây là “thước đo cho sự thịnh vượng của một nền kinh tế hiện đại”. Ông cho rằng, để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải trở lại với những nền tảng căn bản, từ tư duy đến cách vận hành.

“Trước khi nói đến robot hay AI, chúng ta cần bảo đảm hàng hóa được giao đúng giờ, có mã vạch chính xác và hệ thống kho vận hoạt động hiệu quả,” ông Mike phát biểu.

Ông Mike cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác dài hạn giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ logistics, khi Central Retail đã chuyển từ chiến lược mua dịch vụ bằng đấu thầu hàng tháng sang lựa chọn ít đối tác hơn nhưng cam kết hợp tác lâu dài, hướng đến lợi ích cùng thắng.

“Sự linh hoạt không đến từ công nghệ, mà từ con người và cấu trúc vận hành cốt lõi. Khi đội ngũ có thể phản ứng nhanh, quy trình được tổ chức hợp lý, doanh nghiệp sẽ vững vàng trước mọi biến động,” ông kết luận.

Nền tảng củng cố khả năng chống chịu của logistics toàn cầu

Từ góc nhìn khu vực, ông Peter Lim, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Singapore (SLA), cho rằng kết nối là yếu tố cốt lõi của khả năng linh hoạt trong chuỗi cung ứng. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy, để ứng phó với các cú sốc toàn cầu, quốc gia cần xây dựng nhiều tầng kết nối - về hạ tầng, dữ liệu và con người.

Ông cho biết, Singapore đã đầu tư dài hạn vào cảng biển và hàng không, với chiến lược kéo dài 20 năm nhằm mở rộng công suất vận tải container và hàng hóa. Song song, quốc gia này đang phát triển hơn 28 hiệp định thương mại và kết nối số với các quốc gia trong khu vực, giúp tăng sự lựa chọn và tính linh hoạt trong chuỗi cung ứng.

“Càng nhiều kết nối, chúng ta càng có nhiều phương án phản ứng khi xảy ra biến động”, ông Peter nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận

Singapore cũng đặc biệt chú trọng vào phát triển nguồn nhân lực và đào tạo kỹ năng logistics chuyên sâu, thông qua các chương trình bồi dưỡng và nâng cao năng lực nghề nghiệp do SLA phối hợp với Chính phủ triển khai. Bên cạnh đó, công nghệ đang trở thành trụ cột của khả năng chống chịu.

“Khi đã có khả năng đo lường và dự báo nhờ công nghệ, chúng ta không chỉ phản ứng mà còn có thể chủ động thích ứng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh mạng trong bối cảnh logistics ngày càng số hóa.

Ông David Yokeum, Chủ tịch WCAworld chia sẻ về vai trò của hợp tác trong việc củng cố năng lực chống chịu của chuỗi cung ứng. Theo ông, hợp tác không chỉ là khái niệm, mà là yếu tố quyết định khả năng thích ứng và chống chịu của ngành logistics toàn cầu, đặc biệt khi các doanh nghiệp phải vận hành qua nhiều vùng văn hóa, địa lý và quy định khác nhau.

Ông David cho rằng một chuỗi cung ứng bền bỉ phải kết hợp cả hai mô hình “just-in-time” và “just-in-case” để sẵn sàng ứng phó với các biến động trên toàn cầu. Tuy nhiên, trọng tâm để nâng cao khả năng chống chịu trong chuỗi cung ứng vẫn là con người và sự kết nối trực tiếp.

“Hợp tác bắt đầu từ con người. Trong mạng lưới của chúng tôi, hơn 14.000 công ty logistics trên thế giới đang làm việc cùng nhau mỗi ngày,” ông David thông tin.

WCAworld hiện tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp thường niên, quy tụ khoảng 5.000 doanh nghiệp logistics từ khắp thế giới, nhằm tạo cơ hội cho họ gặp mặt 1:1, chia sẻ nhu cầu và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.

“Gặp nhau trực tiếp, nhìn vào mắt nhau và hiểu đối tác là cách xây dựng niềm tin tốt nhất. Tương lai thuộc về những ai biết thích ứng cùng nhau”, Chủ tịch WCAworld nhấn mạnh.