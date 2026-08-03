FIFA đối mặt nguy cơ pháp lý

Trong những ngày gần đây, kế hoạch đưa vốn đầu tư tư nhân vào hoạt động thương mại của các giải đấu lớn (bao gồm World Cup nam và World Cup nữ) của FIFA đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong làng bóng đá. Ngay sau đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tuyên bố hủy bỏ đề xuất này.

Theo truyền thông Anh, ngày 3/8, UEFA vẫn yêu cầu FIFA lưu giữ toàn bộ hồ sơ và dữ liệu liên quan đến dự án, đồng thời để ngỏ khả năng khởi kiện hoặc gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan quản lý.

Cụ thể, trong thư gửi tới ông Infantino tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ), UEFA cho biết đang cân nhắc nhiều phương án, từ đưa vụ việc ra trọng tài, khởi kiện cho đến đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, tổ chức quản lý bóng đá châu Âu yêu cầu FIFA xác định, thu thập và bảo quản toàn bộ tài liệu cũng như dữ liệu điện tử liên quan đến việc thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), doanh nghiệp được dự kiến tiếp nhận và khai thác các quyền thương mại của FIFA.

Động thái này cho thấy UEFA chưa coi vụ việc đã khép lại, dù người đứng đầu FIFA đã tuyên bố dừng kế hoạch.

Theo đề xuất ban đầu, FIFA sẽ chuyển các hoạt động thương mại quan trọng sang FFE, doanh nghiệp được định giá khoảng 20 tỷ USD. Sau đó, tổ chức này có thể bán tối đa 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân, với mục tiêu huy động hơn 4 tỷ USD.

FFE được định hướng quản lý và khai thác bản quyền thương mại của nhiều giải đấu do FIFA tổ chức, trong đó có World Cup nam, World Cup nữ và một số giải đấu quốc tế khác. Một quỹ đầu tư do doanh nhân công nghệ Joshua Kushner kiểm soát được cho là sẽ đóng vai trò nhà đầu tư chủ lực trong thương vụ này.

Trước đó, ông Gianni Infantino khẳng định nguồn vốn thu được từ việc bán cổ phần sẽ được dùng để tăng cường hỗ trợ tài chính cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên FIFA. Chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh kế hoạch chỉ được triển khai nếu nhận được sự đồng thuận của các liên đoàn thành viên.

Tuy nhiên, đề xuất nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ nhiều phía. UEFA cùng 55 liên đoàn thành viên công khai phản đối, trong khi không ít tổ chức bóng đá tại châu Á và khu vực Bắc Mỹ cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc để các giải đấu của FIFA có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân.

Thậm chí, các liên đoàn châu Âu từng cảnh báo khả năng tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức nếu đề xuất được thông qua. Áp lực càng gia tăng khi ông Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Infantino, quyết định từ chức vì phản đối kế hoạch này.

Đến ngày 1/8, ông Infantino chính thức xác nhận FIFA sẽ không tiếp tục triển khai việc bán cổ phần. Đây được xem là bước lùi đáng chú ý của người đứng đầu FIFA chỉ ít ngày sau khi đề xuất được đưa ra.

Cảnh báo pháp lý của UEFA có thể tạo thêm sức ép đối với ông Gianni Infantino trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào năm tới. Bên cạnh đó, UEFA còn gia tăng sức ép khi để ngỏ khả năng thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm yêu cầu ông rời vị trí lãnh đạo.

Tổ chức bóng đá châu Âu cho biết họ không còn đặt niềm tin vào cách điều hành của người đứng đầu FIFA. Theo UEFA, việc đề xuất thay đổi mô hình quản lý thương mại các giải đấu lớn đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tính minh bạch cũng như phương thức quản trị của FIFA.

UEFA cũng nhắc lại những cam kết mà ông Infantino từng đưa ra khi tranh cử Chủ tịch FIFA năm 2016 về việc nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của các liên đoàn thành viên. Theo tổ chức này, cách thức xây dựng và thúc đẩy đề xuất vừa qua đi ngược lại những tuyên bố trước đây của ông.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nhấn mạnh FIFA hiện sở hữu nguồn dự trữ tài chính hơn 5 tỷ USD và hoàn toàn có khả năng tăng mức hỗ trợ cho các liên đoàn thông qua các chương trình hiện hành mà không cần thay đổi cấu trúc sở hữu đối với các tài sản thương mại.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng lên tiếng ủng hộ lập trường của UEFA, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện về năng lực lãnh đạo và cơ chế quản trị của FIFA, với mục tiêu bảo đảm tổ chức này hoạt động minh bạch và phục vụ lợi ích chung của toàn bộ các liên đoàn thành viên.

(Tổng hợp)