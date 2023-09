First Real trở thành cổ đông của Công ty sở hữu khách sạn Hilton Đà Nẵng

Vào ngày 08/9/2023, First Real chính thức công bố hoàn tất nhận chuyển nhượng thỏa thuận gần 10 triệu cổ phiếu Bạch Đằng Complex tương đương 22% vốn điều lệ với giá trị giao dịch là 200 tỷ đồng.



"Thương vụ" này nằm trong kế hoạch chiến lược của First Real nhằm mở rộng mạng lưới phát triển, đa dạng hóa các phân khúc bất động sản đầu tư. Nếu trước đây First Real chỉ tập trung phát triển các dự án đất nền thì hiện tại đã thể hiện rõ tham vọng lấn sân vào bất động sản du lịch, khách sạn và văn phòng căn hộ cho thuê. Chiến lược này sẽ giúp First Real chủ động hơn về kế hoạch kinh doanh, tài chính khi thị trường bất động sản gặp biến cố bất ngờ.

Được biết First Real đã thực hiện thỏa thuận sở hữu cổ phần Khu Phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, đưa Bạch Đằng Complex trở thành công ty liên kết từ tháng 8 năm 2023.

Khu Phức hợp Khách sạn Bạch Đằng có vị trí đắc địa được xây dựng tại địa điểm "đất vàng" 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng do Bạch Đằng Complex làm chủ đầu tư. Khu Phức hợp Khách sạn Bạch Đằng sở hữu view sông Hàn lung linh huyền ảo và khu dân cư đông đúc sầm uất mang lại giá trị cao.

Đây là dự án phức hợp bao gồm 1 tòa khách sạn 29 tầng và 1 tòa tháp cao 25 tầng bao gồm căn hộ thuê văn phòng và khu thương mại. Các tòa tháp được liên kết với nhau thông qua 2 tầng hầm.

Đầu tiên, đối với tòa tháp khách sạn có tên gọi "Khách sạn Hilton Đà Nẵng", đây là khách sạn Hilton đạt chuẩn 5 sao quốc tế thứ 2 tại Việt Nam, được khai thác theo thương hiệu Hilton. Khách sạn có 220 phòng với 6 loại phòng khác nhau có diện tích rộng rãi từ 36m2 đến 202m2, có 29 tầng và không bao gồm 2 tầng hầm.

Thứ hai, về tòa tháp cao 25 tầng gồm có các hạng mục như sau:



Hạng mục chung cư cao tầng, không gian được thiết kế để làm căn hộ cao cấp, có 107 căn hộ với diện tích sàn xây dựng từ 46m2 đến 340m2. Các căn hộ được bố trí từ tầng 10 đến tầng 25.

Hạng mục khu thương mại, phân bổ từ tầng 1 đến tầng 6 có khoảng 4.670,7m2 diện tích sàn cho thuê và được bố trí tại các vị trí đẹp để khai thác kinh doanh.

Hạng mục văn phòng có diện tích sàn cho thuê khoảng 5.787,5m2 được phân bổ từ tầng 2 đến tầng 9, hướng ra bờ sông Hàn đạt tiêu chuẩn hạng A. Và cuối cùng là hạng mục bãi đậu xe bao gồm khoảng 12.669,5m2 tổng diện tích sàn xây dựng từ hai tầng hầm của tòa nhà, được dùng để bố trí khu vực đỗ xe cùng với không gian kỹ thuật.

Lý giải cho thành công của Khu Phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, các chuyên gia bất động sản cho rằng, chính ưu điểm vượt trội cùng uy tín của chủ đầu tư là nhân tố tạo nên sức hút của Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng đến thời điểm này. Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông cùng với sự trở lại của du khách đang là động lực thúc đẩy nguồn cầu bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Bạch Đằng Complex ghi nhận mức doanh thu đạt gần 87 tỷ, trong đó doanh thu từ khách sạn 5 sao Hilton Da Nang chiếm gần 84%, còn lại là doanh thu từ việc cho thuê tài sản. Mức doanh thu này được đánh giá là tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái nhờ sự khởi sắc mạnh mẽ của ngành du lịch.

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real là công ty chuyên về đầu tư và phát triển bất động sản tại Việt Nam. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 được công bố vào ngày 27/7/2023 cho thấy, tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Công ty đạt 1.367 tỷ đồng, tăng 65 tỷ so với thời điểm 30/9/2022.

Trong năm 2023, First Real có những dự án đáng chú ý. Trong đó, Dự án Đô thị Quốc tế The Trident City được đầu tư với mục tiêu trở thành một khu đô thị hiện đại và bền vững. Ngoài lĩnh vực bất động sản, First Real còn đầu tư vào lĩnh vực y tế, với việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tại Tam Kỳ, Quảng Nam nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho cộng đồng.