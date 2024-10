Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm mặc định dài hạn của BSR ở mức “BB+”

Theo Fitch Ratings (một trong ba tổ chức xếp hạng lớn nhất thế giới), BSR đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh năng lượng quốc gia tại Việt Nam. BSR có khả năng cung cấp khoảng 35% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam. Cùng với Nhà máy Lọc hóa Nghi Sơn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do BSR quản lý đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, giảm nhu cầu nhập khẩu xăng dầu.

Sau khi thực hiện thành công Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào năm 2028, công suất của nhà máy sẽ tăng từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày. Sự gia tăng này sẽ đi kèm với cải thiện về hiệu suất, khả năng chế biến và tối ưu hóa sản phẩm, giúp BSR cải thiện khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động trong dài hạn.

Fitch Ratings đánh giá BSR là một trong những doanh nghiệp chủ chốt thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Fitch Ratings cũng dựa trên tiêu chí xếp hạng mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con (PSL), cụ thể là mối quan hệ giữa BSR và Petrovietnam để xếp hạng tín nhiệm mặc định dài hạn cho BSR ở mức "BB+" với "Triển vọng ổn định". Điều này phản ánh vai trò chiến lược và sự hỗ trợ quan trọng từ Petrovietnam cho BSR trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển bền vững của công ty.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương chia sẻ, trước khi được xếp hạng, BSR đã trải qua một thời gian dài làm việc với Fitch Ratings để đánh giá, thu thập dữ liệu, phỏng vấn Ban lãnh đạo. Công tác đánh giá xếp hạng tín nhiệm được thực hiện liên tục và một cách độc lập, khách quan theo quy trình và tiêu chí của Fitch Ratings. Kết quả xếp hạng tín nhiệm từ tổ chức quốc tế hàng đầu sẽ là công cụ đánh giá hữu ích cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để xem xét, đưa ra các quyết định hợp tác đầu tư với BSR. Việc BSR chủ động tham gia đánh giá với Fitch Ratings thể hiện cam kết của BSR đối với các nhà đầu tư tiềm năng về hiệu quả hoạt động, trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế.

NMLD Dung Quất là NMLD đầu tiên của đất nước, có vai trò quan trọng, đặt nền móng cho ngành công nghiệp lọc hoá dầu và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với vai trò quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước - BSR mang trong mình khát vọng tiên phong với nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp lọc hoá dầu Việt Nam. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất luôn vận hành an toàn, ổn định, cung cấp cho thị trường hơn 91 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước gần 224 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 9 tỷ USD) gấp 3 lần tổng mức đầu tư.

Sự lớn mạnh của BSR không chỉ được thể hiện trong ngành Dầu khí mà còn là vị thế đứng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2023, BSR là doanh nghiệp đứng thứ 4 trong Top 500 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Việt Nam. BSR đã đóng góp đáng kể vào doanh thu, lợi nhuận của Petrovietnam và ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. BSR cũng thể hiện vai trò quan trọng là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ liên quan đến nguồn cung xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cung cấp nhiên liệu đặc chủng cho quốc phòng.

NMLD Dung Quất đã tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên như góp phần phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng; liên kết ngành, vùng, hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ; logistics, vận tải hàng hóa và kinh tế biển; phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp phụ trợ gắn với các sản phẩm lọc hóa dầu, năng lượng; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài;...