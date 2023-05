Flamingo Tân Trào: 03 lợi thế thu hút du khách và nhà đầu tư

Quần thể kiến trúc đa sắc màu



Trên quỹ đất rộng 25ha ngay trung tâm thị xã Tân Trào, Flamingo Holdings đang kiến tạo một quần thể kiến trúc quy mô và độc đáo. Dự án được quy hoạch thành 3 phân khu, mỗi phân khu mang một ngôn ngữ thiết kế riêng nhưng đều lấy cảm hứng từ chính bề dày lịch sử - văn hoá địa phương.

Phân khu Páo Dung được đặt tên theo điệu hát nổi tiếng, tôn vinh di sản văn hoá phi vật thể của cộng đồng người Dao. "Dung" trong tiếng Dao có nghĩa là làn điệu ngẫu hứng, tuỳ thuộc vào tâm tư, tình cảm của người sáng tác nên Páo Dung truyền tải những thông điệp hết sức phong phú, nhạc tính đa dạng. Tại Flamingo Tân Trào, Páo Dung được tái hiện qua hình ảnh dãy shophouse với mặt ngoài rực rỡ, nhiều cao độ như lời chào mừng du khách tới một vùng đất du lịch đầy màu sắc, rộn ràng tiếng hát lời ca cùng hơi thở văn hoá dân gian thú vị.

Phân khu Mùa hoa lấy cảm hứng từ khung cảnh mùa xuân, khi hoa lê phủ sắc trắng tinh khôi khắp vùng Hồng Thái - Na Hang. Tựa như loài hoa đặc trưng của khu vực, Mùa Hoa được thiết kế theo hơi hướng độc bản, hoà quyện giữa phong cách truyền thống và boutique hiện đại tạo nên nét đẹp khác lạ, thu hút mọi ánh nhìn.



Cuối cùng, phân khu Việt Bắc tái hiện không gian Thủ đô kháng chiến, khơi gợi lại những ký ức hào hùng của một thời đã qua bằng những hoa văn dân tộc độc đáo như hoạ tiết thổ cẩm, hình mây, lá… Nơi đây mở ra chuyến "du hành quá khứ", tạo điều kiện cho du khách được trải nghiệm sống dưới những mái nhà của đồng bào dân tộc thiểu số đã che chở cho các chiến sĩ cách mạng thủa xưa.

Tiện ích phong phú chiều lòng du khách

Gửi gắm nhiều câu chuyện ý nghĩa thông qua ngôn ngữ thiết kế, Flamingo Tân Trào không chỉ hứa hẹn là điểm tham quan, check in mới lạ mà còn được kỳ vọng nâng tầm nền du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực qua hệ tiện ích phong phú, tạo dấu ấn sâu sắc với du khách thập phương.

Hệ thống tiện ích tại dự án lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thành Tuyên và những nét đẹp sinh hoạt của người dân bản địa.

Đắm mình trong không gian văn hoá truyền thống nhưng không xa rời tiện nghi hiện đại, du khách đến với Flamingo Tân Trào sẽ được đáp ứng đủ đầy nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp. Trong đó phải kể đến Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Mùa Hoa, nơi mang đến những liệu pháp chăm sóc sức khoẻ bí truyền của người dân tộc Tuyên Quang như tắm nước lá người Dao Đỏ, ngâm chân lá thuốc dân tộc cùng các liệu pháp chọn lọc từ tinh hoa thế giới như tắm Enzym Nhật Bản, cá massage…



Flamingo Holdings còn dành quỹ đất lớn xây dựng công viên chủ đề "Một thoáng Thành Tuyên" dọc theo hai bờ sông Phó Đáy. Nơi đây chứa đựng nhiều công trình đặc sắc như: Quảng trường Tre Việt, công trình tre nghệ thuật "Hồn thiêng sông núi", Phố đêm, Nhà đón tiếp, Bảo tàng Triển lãm Mỹ thuật - Lịch sử "Về miền Việt Bắc"... để du khách thưởng lãm và đắm mình trong những nhịp điệu giải trí sôi động.

Ngoài ra, nhu cầu du lịch kết hợp hội họp cũng được đáp ứng bởi số lượng phòng nghỉ tại Khách sạn Sợi chỉ đỏ hay hệ thống hội trường, nhà hàng sức chứa lớn. Đây được cho là điều kiện thuận lợi cho những chuyến "về nguồn" của các cơ quan, đoàn thể, giữ chân họ lưu trú lâu hơn và gia tăng nguồn thu cho du lịch.

Giàu trải nghiệm văn hoá - lễ hội

Flamingo Tân Trào được đánh giá là quần thể du lịch nghỉ dưỡng đầu tiên và duy nhất xâu chuỗi những giá trị văn hoá - lịch sử tại Tân Trào. Theo tiết lộ của Chủ đầu tư, nơi đây sẽ tổ chức những lễ hội độc đáo của đồng bào các dân tộc xuyên suốt 365 năm ngày/năm: Lễ Cấp Sắc (người Dao), Lễ Lồng Tồng (người Tày), Lễ Hát Then (người Tày), Lễ hội Cầu May, Cầu Mùa, biểu diễn mặt nước "Bơi mảng - Hát Then"... Thông qua những lễ hội được quy mô, Chủ đầu tư mong muốn đưa nền văn hoá đa dạng tại Tân Trào đến gần hơn với du khách, "đánh thức" vùng đất Tân Trào tiềm năng nhưng chưa được đầu tư xứng tầm.

Với sự đầu tư công phu của Flamingo Holdings, Dự án nhà thấp tầng thuộc dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (Flamingo Tân Trào) hứa hẹn thu hút nguồn khách ổn định và dồi dào tương tự như tại Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà. Ở một góc độ khác, giữa bối cảnh thị trường BĐS dần hồi phục, những nhà đầu tư đang kiếm tìm những vùng đất mới. Để hạn chế rủi ro và tối ưu lợi nhuận, họ thường nương theo những nhà phát triển BĐS lớn như Flamingo Holdings, bởi những tập đoàn này khi kiến tạo một dự án thường am hiểu rất kỹ về xu hướng khách hàng, tiềm năng của nơi chốn họ chọn lựa cũng như đổ nguồn vốn lớn để tiên phong nâng tầm điểm đến.