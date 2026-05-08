Loạt khu đô thị ven sông quy mô lớn tại Đà Nẵng tìm nhà đầu tư

Theo B.Vân | 08-05-2026 - 11:52 AM | Bất động sản

Đà Nẵng chuẩn bị đấu thầu nhiều khu đô thị ven sông quy mô lớn ở các phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, An Thắng

UBND TP Đà Nẵng vừa công bố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là hàng loạt khu đô thị ven sông quy mô lớn sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2027.

Theo danh mục công bố, nhiều dự án tập trung tại các khu vực ven sông, cửa ngõ đô thị và các địa bàn đang phát triển mạnh về hạ tầng.

Cụ thể, dự án Khu đô thị ven sông phía Đông Nam Quốc lộ 1 tại phường Hòa Xuân có diện tích khoảng 38ha.

Phối cảnh một khu đô thị ven sông tại TP Đà Nẵng

Một dự án đáng chú ý khác là Khu đô thị ven sông phía Tây Nam Nhà máy nước Cầu Đỏ tại phường Cẩm Lệ với quy mô khoảng 78ha, thuộc nhóm dự án có diện tích lớn nhất trong đợt công bố này.

Tại phường An Thắng, thành phố đưa vào danh mục đấu thầu dự án Khu đô thị Vĩnh An rộng khoảng 55ha. Cùng địa bàn, dự án Khu đô thị ven sông Giáp Ba cũng được kêu gọi đầu tư với diện tích khoảng 56ha.

Ngoài các dự án đô thị, Đà Nẵng còn kêu gọi đầu tư dự án Bệnh viện quốc tế tại khu đất ký hiệu A2-6 thuộc khu B (giai đoạn 2 - phân khu 1), Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 1,5ha.

Người lao động

